Dwayne Johnson a Chris Evans hledají uneseného Santu v nové akční komedii Red One. První trailer je tady

Každý rok se akční filmoví tvůrci snaží před Vánocemi přijít s něčím novým a veselým, co tady ještě nebylo (ne, nemám na mysli českou pohádku). V roce 2022 to byla svižná Šílená noc, o rok dříve jsme mohli vidět ve akčním filmu Fatman pro změnu Mela Gibsona v roli Santy Clause. Letos se chystá „vánoční“ akční film s názvem Red One.

Děj? Na severním pólu dojde k šokujícímu únosu Santy Clause s krycím označením Red One (podobnost s kódem pro letadlo amerického presidenta je samozřejmě čistě náhodná). Načež se velitel operační jednotky ELF Callum Drift musí spojit s nejznámějším svérázným lovcem odměn Jackem O'Malleym, aby zachránili Vánoce.

Obsazení chystaného filmu je vysloveně hvězdné. Santu Clause si zahraje populární J.K. Simmons, velkého Elfa, který má na starost jeho ochranu si pro změnu střihne Dwayne Johnson. V roli lovce odměn se objeví Chris Evans, který se ale bohužel začal po svém konci u Marvela dost často objevovat v navzájem podobných komediálních rolích. A trojici doplní Lucy Liu.

Aby akční jízda byla zábavná, o to by se měl postarat režisér Jake Kasdan, který se velmi osvědčil u dvojice nových filmů Jumanji (2017 a 2019), či komedie Zkažená úča. Jde však spíše o šikovného řemeslníka, do osobitého tvůrce má daleko. Podobně se o scénář postaral Chris Morgan, který je podepsán pod sedmi filmy série Rychle a zběsile, pracoval také na Wanted (2008), ale také na nepovedených průměrných a nepříliš úspěšných filmech 47 róninů a Shazam! Hněv bohů.

Dle výčtu tvůrců je ale vidět, že má jít o akční zábavu, která neaspiruje na nic vyššího. Dle zákulisních drbů tato „vánoční taškařice“ stála už 250 miliónů dolarů. Původně měl jít ven už na konci roku 2023 na streamovací službě Prime Video. Nakonec byla premiéra posunuta a film půjde nejdříve do kin, a to 14. listopadu 2024.

Dle dostupných informací by producenti filmu byli rádi, kdyby se jim povedlo rozjet další úspěšnou franšízu, při vysokých nákladech na výrobu by ale v kinech film musel utržit 400 miliónů USD. O tom, že tento cíl nemusí tak úplně vyjít napovídá fakt, že novináři, který už část filmu na CinemaCon viděli, mají zakázáno své první dojmy zveřejňovat.