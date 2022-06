Dwayne Johnson jako Black Adam v novém traileru na očekávaný komiksový trhák

Herec Dwayne Johnson patří k těm nejlépe placeným hercům z jednoho dobrého důvodu – o filmy, kde hraje, bývá zájem a vydělávají. Dokonce patří mezi „nejziskovější“ herce – tj. kolikrát se dolar zaplacený herci pak vrátí filmovému studii ve formě zisku. Není proto divu, že i Dwayne Johnson se objeví v komiksovém filmu od DC Comics.

O čem má film být? Před pět tisíci lety získal Black Adam moc egyptských bohů, ale neúmyslně vypustil démony známé jako Sedm smrtelných hříchů, takže byl uvězněn. Nyní, o 5 000 let později je Black Adam vysvobozen ze své pozemské hrobky a chce uplatňovat v moderním světě svou formu spravedlnosti.

Velmi zjednodušeně to řekl režisér filmu Jaume Collet-Serra. Black Adama by měl být Dirty Harry všech superhrdinů a některých superpadouchů. Nemilosrdný, nezastavitelný bůh, který žije podle vlastního kodexu, který ochrání svou rodinu a svůj lid. Základním rozdílem mezi ním a stávajícími superhrdiny je, že Black Adama nemá žádné problémy se zabíjením svých nepřátel.

Black Adam je v podstatě zlou verzí Shazama. Navíc v komiksu se Black Adam se utká se Supermanem a Dwayne Johnson potvrdil, že v budoucnu to čeká i jeho postavu. Sice se neví, kdo bude Supermana hrát a kdy to bude, ale v plánu to je.

Premiéra filmu Black Adam je naplánovaná na 20.10.2022.