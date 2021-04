Dynaudio Emit M10: kompaktní regálové Hi-Fi reprosoustavy [test]

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Jak to hraje

Dynaudio Emit M10 jsme poslouchali v běžných redakčních sestavách – s OPPO UDP-205 / Norma Revo IPA-140 a to proti Harbeth Monitor 30 nebo Elfton Ringo, ale i na Cambridge CXA80 / Cambridge CXC proti Fischer&Fischer SN-70. V první sestavě se používaly kabely Nordost Heimdall 2, v druhé Dynamique Audio Horizon 2.

Emit M10 jsou přeci jen menší regálovky a proto logicky do jisté míry basově limitované – rytmický basový základ „Twist in My Sobriety“ od Tanity Tikaram („Ancient Heart“ | 2008 | Warner Music | 2564-69459-5) měl lehký akcent na oblasti vyšších basových frekvencí, což zároveň vzbuzovalo dojem lepšího pulsování a důraznosti, než byste malé (a finančně dosažitelné) reprosoustavě přiřkli jen tak od pohledu. Na dané proporce nabízí Emit M10 slušnou porci basu, byť spíše v celkově kompaktnějších rozměrech. Pokud nicméně chcete trochu těla, je třeba zvýšit hlasitost.

Zpěv Franka Sinatry (a dcery Nancy) v „Somethin‘ Stupid“ („My Way – Best of“ | 1997 | Reprise Records | 9362-46712-2) byl lehce hebčí a klidnější, ne úplně našlápnutý, ale vlastně mile čistý. Jde už o solidní hi-fi úroveň byť je zvuk neanalytický, není „dutý“, má dobrou míru detailu i kontroly, stejně tak solidní celkovou čistotu (jak už bylo řečeno) a tím splňuje bezezbytku nároky své třídy.

Nejvyšších tónů v „“On Her Way“ Pata Methenyho („Speaking of Now“ | 2002 | Warner Bros | 9362 48025-2) bylo naprosto přiměřeně, pocitově ani málo, ani moc (v této třídě bývá výšek většinou buď velmi málo kvůli kontrole ostrosti nebo naopak pro efekt až moc, takže Dynaudio naladilo Emit M10 korektně). Celkově je linka činelů slušně čitelná, i tady je zvuk ale proporčně o něco menší, tenčí, tu a tam je zvuk „pichlavější“, i když ne agresivní. Pocitu větší objemnosti pomůže opět vyšší hlasitost.

Rázné momenty bubínků a všerůzných dalších perkusních nástrojů v „India with Jazz“ (The Band | „STS 40 Years Anniversary“ | 2020 | STS Digital | STS-6111195). Nástrojům by do optimálního stavu pomohlo také ještě trochu těla a objemu navrch (ale opět stačí hrát mírně hlasitěji a efekt se dostaví), energie je ale poměrně snaživá, reprodukce je docela rychlá, docela pevná a tím i konkrétní a důrazná. Je to trochu náznak studiového ladění – Emit M10 budou dobré i s klidněji hrající elektronikou, kterou trochu „probudí“.

Výše zmíněný charakter pak pomáhá i v čitelnosti reprodukce – Emit M10 působí v kontextu své třídy pěkně detailním způsobem a to právě díky celkové spořádanosti a lehce důraznějšímu stylu. „My Ship“ od Dee Dee Bridgewater („This is New“ | 2002 | Emarcy | 0602527040400) je plná detailů v mnoha úrovních – malé Dynaudio hrají pocitově přehledně a už se dokážou dostat i trochu pod povrch, prostě plní svou roli dobrého a přesto dostupného hi-fi. Není to analytický zvuk jako u některých jiných firemních modelů, přesto nabízí lepší a čistší vhled do nahrávek, než je v této třídě lepší standard.

Lepší než standardní je také podání prostoru, související patrně i s blízkostí měničů a celkovým „dvoupásmovým monitorovým kouzlem“, které podobně koncipované reprosoustavy často mají. „My Romance“ Billa Evanse („Turn out the Stars“ | 2009 | Nonesuch | 7559-79831-7) byla pěkně rozpracovaná v pravolevém směru a přestože nejlepší fokus mají reprosoustavy spíše v rozestavení pro menší místnosti (blíže k sobě i posluchači), ani ve velkém prostoru se scéna nerozpadla. Když Emit M10 posadíte do (adekvátní) menší místnosti, umí nabídnout vlastně slušnou plasticitu, jakkoliv jsou celkové proporce scény i nástrojů o něco menší.

Řízná a divoká „Heathen Child“ od Grinderman („Grinderman 2“ | 2009 | Mute | CDSTUMM299) byla pak jaksi uhlazená, Dynaudio kupodivu nepustí ven tu úplnou syrovost – je tu slušná energie i slušná přehlednost, dá to docela dobře najevo tu těžkou basovou základnu skladby i její rytmus, ale tak nějak klidněji – na jednu stranu se díky tomu nemusíte bát nějaké únavnosti, na stranu druhou občas prostě chcete trochu větší pikantnost.

Verdikt

Kompaktní a moderní Emit M10 nabízí dobrý standard toho, co můžete očekávat od zasloužilé značky, jako je Dynaudio. Dobré zpracování, dobrý zvuk v rámci své třídy – občas trochu klidnější, občas trochu menší a optimální zejména při alespoň mírně vyšší hlasitosti, ale celkově na svou úroveň čistý, dostatečně důrazný a pěkně „prostorový“. Emit M10 jsou dobrou ukázkou toho, jak má vypadat hi-fi pro menší poslechové prostory (nebo třeba na stůl) v 21. století.

Dynaudio Emit M10

Cena: 16 790 Kč

Technické parametry

Typ 2-pásmové, zadní bassreflex

2-pásmové, zadní bassreflex Citlivost 86dB (2,83V / 1m)

86dB (2,83V / 1m) Frekvenční rozsah 50 - 23 000 Hz

50 - 23 000 Hz Impedance 6 ohmů

6 ohmů Zatížitelnost Více než 150W

Více než 150W Středobasový reproduktor 14cm MSP

14cm MSP Výškový reproduktor 28mm měkká kalota

28mm měkká kalota Rozměry 170 x 292 x 240 mm

170 x 292 x 240 mm Hmotnost 5,6 kg

