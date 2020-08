EISA: nejlepší audio a Hi-Fi zařízení pro rok 2020/2021

Přestože se letos všechny velké akce a veletrhy se spotřební elektronikou ruší, tak každoročního vyhlášení nejlepších produktů dle asociace EISA jsme se dočkali. Podívejte se, co EISA považuje za to nejlepší.

Leckdo ocení, že Prime Pinnacles jsou dostatečně štíhlé, aby zapadly i do těch prostorově skromnějších poslechových místností, takže pokud toužíte po teplém a plnohodnotném zvuku, tyto sloupky vám jej nezištně poskytnou."

EISA: "Dánská společnost System Audio se již od svých počátků specializuje na velký zvuk z malých rozměrů a model legend 5 silverback je toho důkazem: jsou aktivní, s vlastním zesilovačem a vše, co v reálu potřebujete, je dvojice napájecích kabelů, zdroj signálu a regulace hlasitosti. Nebo si pořídit Stereo Hub.

Výsledkem je přístroj, který má ambice splnit vše, co můžeme po zesilovači vyžadovat, a navíc mohutný výkon, projasněný zvuk, širokou konektivitu, streaming i technologii korekce místnosti DIRAC. To vše lze řídit pomocí velkého předního dotykového displeje. Zkrátka zesilovač pro třetí desetiletí roku 2000."

Kromě streamování jej lze připojit takřka ke každému zdroji – od televizoru až po gramofon. S optimalizací zvuku v poslechové místnosti pomůže korekční technologie DIRAC. Není to jen technický mistrovský kousek, ale také mimořádně disponovaný bouřlivák – jednoznačná štika ve své přístrojové kategorii."

EISA: "Do kategorie streamovacích all-in-one zesilovačů společnost Arcam nominovala rovnou svou vlajkovou lodí. SA30 představuje elegantní, ale účelné řešení, které bezezbytku využívá všech předností firemní třídy G, tedy jak cit pro detail, tak i výkon, doplněných o řadu digitálních technologií.

Analogové i digitální vstupy rozšiřují možnosti a zaručují dokonalý signál, ale nenechejme se mýlit muskulaturou zesilovače: umí být také rychlý i pohotový, má cit pro detail i dynamické basy, to vše přirozeně, bez náznaku zkreslení. Pokud hledáte integrovaný zesilovač s jedinečným výkonem, vaše pátrání je nejspíš u konce."

EISA: "Dceřiná highendová značka společnosti Rotel se zhruba tři desítky let po své premiéře vrací na scénu. Tandem předzesilovače Michi P5 a výkonového zesilovače S5 přináší kýžený pocit mohutnosti, výkonu s velkorysou rezervou a mimořádným smyslem pro zcela přirozený zvuk – no prostě high-end jak má být.

Zůstalo například tříbodové odpružené šasi TD150 z šedesátých let, ale v něm tepe nejnovější oddělený synchronní motor zaručující přesnost otáček. K dispozici je elektrický zdvih raménka i bezkontaktní systém automatického vypnutí.

EISA: "Značka Thorens je s gramofony spojena již téměř 120 let. Ale pokud se zvnějšku na modelu TD 1601 zrcadlí předlouhá historie klasických analogových strojů minulosti, uvnitř je všechno nové.

Zlepšete zvuk vašeho počítače a možná zjistíte, že poslechem hudby najednou strávíte více času než předtím. A co je úplně nejlepší ze všeho – to vše za velmi přijatelnou cenu. Bezpochyby skvělá investice."

EISA: "Postup jak na sebe strhnout zaslouženou pozornost má model iFi Audio ZEN DAC v malíčku: poutavý vzhled, flexibilita, technická úroveň, pozoruhodně vyspělý zvuk… Ano, to vše charakterizuje tento základní DAC s nepřeslechnutelnými hi-fi parametry. A je také důkazem, že „dospělé“ stolní audio komponenty se nemusí dívat skrz prsty na své přenosné sourozence ať už z řad D/A převodníků, sluchátkových zesilovačů či jednoduchých digitálních předzesilovačů.

To vše díky jednoduchému ovládání prostřednictvím webových prohlížečů nebo aplikací a grafickému rozhraní na displeji. Volume Primo je osazeno digitálními výstupy, které umožní „výměnu informací“ s jakýmikoli D/A převodníky a dalšími zdroji.

EISA: "Předzesilovač Primare R15 konstruktéři umístili do kompaktního šasi o šířce pouhých 35 cm a poradí si jak s přenoskami s pohyblivou cívkou, tak i s pohyblivým magnetem. Vstupní zatěžovací odpory pro MC i MM přenosky jsou volitelné dvěma DIL přepínači. R15 je zkonstruován se stejnou péčí, kterou společnost věnuje svým zesilovačům, a jeho technologická vyspělost je srovnatelná s firemním vlajkovým modelem R35.

Šestijádrový procesor Samsung Exynos zajišťuje bezproblémovou správu hudby a vstřícný posluchačský zážitek. Převodník osazený dvěma obvody AK4497EQ s architekturou Velvet Sound podporuje Hi-Res Audio až do rozlišení 384 kHz/32 bit, včetně MQA dekódování. Trojice sluchátkových výstupů nabízí účinnou amplifikaci s nízkým zkreslením. A co důležitá kvalita zvuku? Jedním slovem výjimečná."

EISA: "FiiO svůj přenosný hudební přehrávač s nejlepšími funkcemi ve své třídě vetkl do kvalitního šasi s bezrámečkovým dotykovým displejem. Podpora formátů a možnosti poslechu jsou bezkonkurenční – M11 Pro lze použít pro obousměrnou komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth, poslouží jako USB D/A převodník i USB audio přehrávač (s nativním výstupem DSD) nebo umožní přehrávání přímo z integrovaného úložiště (rozšiřitelného až na 2 TB) či streamování aplikací (Spotify, Tidal).

EISA: "Mnoho reproduktorových společností už rozšířilo své portfolio o kategorii sluchátek, ale snad žádná z nich to neučinila tak okázale jako dánský výrobce DALI. Nejen, že pro model IO-6 zvolil bezdrátovou koncepci, ale také jej vybavil skvělým aktivním potlačení šumu, které pracuje ve třech režimech.

Nejlepší přenosný DAC/sluchátkový zesilovač pro rok 2020/2021: Audioquest Dragonfly Cobalt

Cena: 7 790 Kč

EISA: " Nejnovější přírůstek do řady DragonFly AudioQuest je momentálně nejlepší. Model Cobalt si poradí s obrovskou škálou zvukových formátů z vašeho počítače, ale zároveň nabízí vysoce kvalitní sluchátkový zesilovač i schopnost dodávat skvělý zvuk do hi-fi systému – a to vše v balení, které není větší než USB flashový disk.

Zkrátka ideální přenosný audio společník: jednoduše jej zasunete do USB portu počítače nebo podobných „chytrých“ přístrojů, které jej napájejí a zároveň zásobují hudbou. Pak stačí připojit oblíbená sluchátka a máte vše, co potřebujete pro vynikající poslech oblíbené hudby, ať jste kdekoli."