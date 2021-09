EISA: nejlepší audio a Hi-Fi zařízení pro rok 2021/2022

Jaké reproduktory jsou letos nejlepší? Jaký zesilovač si odnesl ocenění EISA? Podívejme se na kategorii Hi-Fi produktů, jejichž cílem je nabídnout kvalitní zvuk.

EISA je největší organizací vydavatelů multimédií v Evropě sdružující celkem 50 specializovaných časopisů z 19 evropských zemí zaměřených na oblast od audia a videa a mobilní elektroniky až po fotografii. Zástupcem za Českou republiku je tradičně časopis Stereo-Video. EISA: nejlepší AV produkty pro domácí kino pro rok 2021/2022 Které reproduktory, subwoofer či AV přijímač považuje EISA za nejlepší a nejzajímavější ve svých kategoriích? Nechybí ani soundbary. Jako každý rok i tentokrát EISA vybrala nejlepší produkty. Podívejme se na kategorii audio, která zahrnuje sluchátka, reprobedny, audiosystémy a další výrobky, jejichž primární funkcí je kvalitní reprodukce zvuku. A jako vždy, opět citujeme důvody, proč EISA daný produkt považuje za nejlepší. Nejlepší podlahové reprosoustavy 2021-2022

Monitor Audio Silver 500 7G Cena: 65 000 Kč EISA: „Sedmá generace řady Silver Silver společnosti Monitor Audio zahrnuje širokou škálu akustických inovací a všechny jsou k vidění a hlavně slyšení ve velkolepé vlajkové lodi řady Silver 500 7G. Kovový/keramický C-CAM tweeterbyl stvořen pro čistší a delikátnější výšky, zatímco středobasové a basové měniče RST II jsou vyrobeny z vylepšené slitiny potažené keramikou, jež jim propůjčuje větší tuhost. Přidejte rafinovanou výhybku a nádherně upravenou ozvučnici, do které jsou reproduktory upevněny pomocí šroubů, a získáte precizní soustavu schopnou vykreslit nejjemnějšími detaily, ale také se sebevědomým a velkorysým přístupem k reprodukci hudby.“

Nejlepší bezdrátové podlahové reprosoustavy

System Audio Legend 40.2 Silverback Cena: 2 700 Euro EISA: „Elegantní aktivní reprosoustavy System Audio jsou nejen štíhlé, ale také vybavené technologií, která uživateli umožňuje upravit zvuk podle vlastního vkusu a dosáhnout optimální úrovně. Pokud je spřáhnete s firemním bezdrátovým rozbočovačem Stereo Hub, získáte možnost automatické či ruční ekvalizace pro ideální přizpůsobení soustav podmínkám ve vaší poslechové místnosti. Elektronická výbava zahrnuje i digitální signálový procesor (DSP), který plní rovněž funkci aktivní elektrické výhybky. Z firemního webu lze stáhnout aplikaci RAM Tweaks, jež rovněž přispívá k audio optimalizaci. Nejpůsobivější ze všeho je však přesvědčivý komplexní zvuk, který se vyznačuje plnými basy a filigránskou dynamikou.“

Nejlepší bezdrátové stojanové reprosoustavy

KEF LS50 Wireless II Cena: 74 000 Kč EISA: „Druhá generace původní verze soustav LS50W využívá obdobnou technologii Metamaterial, jakou najdete v rovněž oceněném modelu LS50 Meta, a je v ní toho mnohem víc, než se může na první pohled zdát. Konstruktéři navrhli kompletní bezdrátový hifi systém, schopný přehrávat hudbu z přenosných zařízení, úložišť v domácí síti či streamovacích služeb, a vše má pod kontrolou chytře navržené aplikace. Nastavení a konfigurace jsou jednoduché, což znamená, že hudbu spustíte během chvilky. Kombinace ovladače UniQ KEF a velkorysý výkon zesilovače přináší soustředěný a komplexní zvuk, který při pohledu na velikost soustav předčí vaše očekávání. Ze smartphonu zvládnou hudbu přehrát jak ve vysokém rozlišení, tak i prostřednictvím Bluetooth a nedosti na tom – vypadají báječně, ať už na policích nebo na speciálních stojanech.“

Nejlepší stojanové reprosoustavy 2021-2022

KEF LS50 Meta Cena: 35 000 Kč EISA:„Originální reprosoustava LS50, oceněná cenou EISA, získala široké uznání, ale vývojáři společnosti KEF ji po důkladné přestavbě posunuli na novou úroveň s řadou nových prvků, včetně využití technologie Metamaterial kontrolující nežádoucích rezonance měničů. Může se to zdát jako malý interní upgrade, ale výsledkem je nádherný kompaktní soustava schopná pokrýt obrovskou zvukovou scénu s bohatými basy i úžasnou audio plasticitou. Tento velmi inspirativní model se aktuálně přetransformoval do něčeho opravdu nepřeslechnutelného a poměrem výkon/cena patří k nejlepším ve své třídě. Kdo má malý poslechový prostor (případně menší než malý), určitě by jej měl zařadit na svůj nákupní seznam i třeba kvůli atraktivnímu vzhledu, který ještě více zvyšuje jejich přitažlivost pro potenciální uživatele.“

Nejlepší Highendové reprosoustavy 2021-2022

Wilson Audio Sabrina X Cena: 591 000 Kč EISA:„Model Sabrina společnosti Wilson Audio už dlouho patří k pozoruhodným kompaktním špičkovým reprosoustavám, ale v případě verze X firma provedla několik zásadních změn s cílem vylepšit výkon. Mezi ně lze zařadit krásné kabinety, vyrobené z inertního materiálu X (který ostatně soustavám propůjčil své jméno), jež jsou na povrchu ošetřeny lakem WilsonGloss. Výškový reproduktor je odvozen od vlajkových modelů společnosti a dodává lepší detaily a patřičný „nadhled“, středový je zachován z původní Sabriny a nový woofer přináší pevnější a rychlejší basy. Výsledek? Rozšířená zvuková scéna a prohloubené basy, které poskytují široké pole působnosti ostatním segmentům poslechového pásma, ať už k poslechu zvolíte jakoukoliv hudbu.“

Nejlepší streamer/zesilovač 2021-2022

Cambridge Audio EVO 150 Cena: 70 000 Kč EISA:„EVO 150 je kompaktní a chytrý all-in-one systém, schopný řídit i „hladovější“ reprosoustavy, s jejichž pomocí obsáhne i větší poslechový prostor ať už z vašeho smartphonu, počítače nebo streamovacích služeb, zkrátka vyplní přání mnohých uživatelů. Je stylový a zároveň disponuje záviděníhodnou komunikační flexibilitou, zahrnující mimo jiné symetrické i nesymetrické vstupy i Phono (MM). Ale k nejvýraznějším vlastnostem patří jednoduché nastavení a ovládání i pozoruhodný výkon. Konstruktéři Cambridge Audio mysleli na vše: od způsobu jak elegantně propojit EVO 150 s ostatními články audio řetězce, až po vynikající ovládání prostřednictvím aplikace StreamMagic. Tento all-in-one systém s prvotřídním zvukem si může užít celá rodina.“

Nejlepší integrovaný zesilovač 2021-2022

Rotel Michi X3 Cena: 145 000 Kč EISA:„Tradiční výrobce Rotel oživil svou řadu Michi o zajímavé, cenově relativně dostupné integrované zesilovače. Tato řada kombinuje schopnost „uřídit cokoli“ s rychlostí, intuitivností obsluhy a bohatou „sbírkou“ přípojek. Navíc o výkon v tomto případě není nouze, ale model Michi X3 jej „nese“ s obdivuhodnou grácií – reprodukce je čistá, basy konkrétní a pevné, vokály bez zabarvení. Navrch přidejte jeho flexibilitu, kvalitu provedení i čistý design a máte zesilovač schopný předčit všechny „superintegrované siliče“, které jsou nyní k dispozici, a ukázat většině z nich svá bohatě „okonektorovaná“ záda.“

Nejlepší výkonový zesilovač 2021-2022

NAD C 298 Cena: 56 000 Kč EISA: „Společnost NAD se do historie zapsala především výrobou zesilovačů a již téměř půl století přístroje v této kategorii zkoumá a vyvíjí. To vše se zúročuje v nenápadně vypadajícím výkonovém zesilovači C 298, navrženém pro použití v konvenčních hifi sestavách, přes systémy domácího kina až po instalace na míru. Má stereofonní analogový vstup zahrnující symetrické (XLR) a nesymetrické (cinch) vstupy. Do signálové cesty lze zařadit vypínatelný regulátor hlasitosti a také posuvný přepínač můstkového zapojení. Energeticky účinná zesilovací technologie Purifi Eigentakt mu umožňuje bez obav řídit téměř jakýkoli reproduktor. Zvuk je velkolepý a také upgradovatelný – přepněte jej do režimu můstku a získáte 600W monoblok!“

Nejlepší digitální hudební streamer 2021-2022

Bluesound Node Cena: 15 000 Kč EISA:„Když se na scéně objevil bezdrátový multiroomový systém Bluesound, způsobil malou revoluci díky platformě BluOS, navržené tak, aby přehrávala hudbu v co nejvyšším vysokého rozlišení. A od té doby firma neustále pracuje na jeho zdokonalování. Nejnovější verze hudebního přehrávače/streameru NODE nabízí jednoduchý a elegantní způsob jak do vašeho systému integrovat multiroomový režim pomocí wifi, ethernetu, Apple AirPlay 2, aptX HD Bluetooth či USB-A a zpřístupnit zvukový obsah ze streamovacích služeb, internetového rádia a vaší vlastní hudební knihovny. A nový NODE je osazen i HDMI ARC pro spolupráci s televizory a herními konzolemi. Vše lze intuitivně ovládat pomocí aplikace BluOS Controller, případně prostřednictvím oblíbených hlasových asistentů.“

Nejlepší Highendový hudební přehrávač 2021-2022

Hifi Rose RS150 Cena: 108 800 Kč EISA: „Precizní zpracování, dokonalá povrchová úprava – už první dojmy při pohledu na model RS150 jsou slibné, a co teprve ten dotykový širokoúhlý barevný displej… Ale brzy se ukáže, že tento přístroj toho v sobě ukrývá daleko víc. Jedná se o dokonalý, extrémně flexibilní D/A převodník/streamer, který přehraje prakticky vše od komprimovaných souborů prostřednictvím Bluetooth až po obsah ve vysokém rozlišení, a dokonce si do něj můžete nainstalovat úložiště v podobě SSD a proměnit jej tak v hudební knihovnu a přehrávač v jednom šasi. Zvuk je bezchybný, bohatý na a detaily, basy dynamické, stereo přesné a stabilní. Rozhodně působivý debut sympatické korejské značky.“

Nejlepší D/A převodník 2021-2022

Cambridge Audio Dacmagic 200M Cena: 14 000 Kč EISA: „Cambridge Audio vyrábí D/A převodníky od roku 1994 a veškerý svůj um vtělil do modelu 200M, nejnovějšího přírůstku řady DacMagic. Oplývá přednostmi svých slavných předků a sází na atraktivní kombinaci solidní konstrukce, skvělého zvuku a široké formátové kompatibility, a to až do frekvence 768 kHz/24 bitů a DSD512 (prostřednictvím USB vstupu). Obsluha je nadmíru intuitivní – přístroj v domácím audio řetězci pomůže k lepším výkonům sluchátkům, ale snadno se spřátelí s počítačem i televizorem a bude vhodný i pro upgrade starších CD přehrávačů s dobrou mechanikou. A umí MQA!“

Nejlepší gramofon s nejlepším poměrem výkon/cena

Pro-Ject Debut Pro Cena: 19 500 Kč EISA:„Velmi vytříbená verze základního gramofonu Pro-Ject, která byla na trh uvedena u příležitosti 30. výročí společnosti, přichází s řadou vylepšení – v neposlední řadě je to nové přenoskové raménko ze slitiny karbonu a uhlíku. Talíř je silněji tlumený a nemagnetický, odpružení bylo vylepšeno. Gramofon je osazen MM přenoskou Pick it Pro, takže jej stačí pouze nastavit a produkce může začít. Výrobce o něm hovoří jako o „vrcholovém produktu konceptu Debut“, což bezesporu zní sebejistě. Někdo by mohl dodat, že máme co do činění s novým šampionem své třídy.“

Nejlepší highendový gramofon 2021-2022

Thorens TD 124 DD Cena: 220 000 Kč EISA: „Gramofon Thorens TD 124 se vyráběl už před více než půl stoletím, ale stále si zachovává legendární status a je stále velmi žádaný. Zatímco nejnovější verze může vypadat hodně jako originál, přídomek „DD“ v sériovém čísle modelu odkazuje na skutečnost, že jde o gramofon s přímým pohonem, doplněný novým a velmi flexibilním raménkem, které dotváří retro vzhled, zvláště když je osazen přenoskou SPU 124. K dispozici je dokonce i vyskakovací redukce pro singly, ale ať už na talíř TD 124 DD položíte cokoli, potěší svou stabilní rychlostí a spolehlivým výkonem. Gramofon sice někomu může připadat velmi „vintage“, ale zvuk je přesvědčivě současný.“

Nejlepší přenoska 2021-2022

Ortofon 2M Black LVB 250 Cena: 26 000 Kč EISA: „Nejnovější variace na osvědčenou konstrukci MM přenosky Ortofon 2M vzdává hold Ludwigu van Beethovenovi, od jehož narození loni uplynulo již 250 let, o čemž svědčí i podobizna skladatele na jejím boku. Přijde vhod těm, kdo touží po sametové a sofistikované reprodukci, a zvláště ji ocení majitelé vinylů preferující klasickou, jazzovou i akustickou hudbu. Hrot konstruktéři převzali z MC přenosky Cadenza Black. To spolu s novým tlumením přispívá ke zvuku, který se může pochlubit přesnými konturami, skvělým stereofonním projevem a mimořádně inspirativním ztvárněním smyčcových i dalších akustických nástrojů.“

Nejlepší phono předzesilovač 2021-2022

Hegel V10 Cena: 36 200 Kč EISA: „Společnost Hegel si dala s vývojem svého předzesilovač na čas, ale podle všeho se vyplatilo počkat. V10 dokáže spolupracovat se širokou škálou přenosek s pohyblivou cívkou i pohyblivými magnety díky vysoce flexibilnímu nastavení i subsonickému filtru pro odstranění nízkofrekvenčního šumu. Elegantní, ale navýsost funkční skandinávský styl podtrhuje dovednosti tohoto „vinylmilovného“ předzesilovače. Stojí za to si udělat čas při hledání optimálního nastavení a nalézt zvuk, který je ladný a empatický k další (nejen) firemní elektronice.“

Nejlepší stereo systém 2021-2022

Marantz Model 30/SACD 30N Cena: 166 000 Kč EISA: „Řada Marantz 30 má nový vzhled ovlivněný designem dřívějších klasických firemních modelů, který konstruktéři umně kombinují s aktuálními schopnostmi uvnitř. Zesilovač Model 30 a odpovídající SACD přehrávač 30n jsou esy v rukávu: zesilovač hraje jednoduše a soustředí se na nejčistší možný zvuk v analogovém módu, zatímco SACD/CD/síťový přehrávač zve celou plejádu hudebních formátu – od disků po streamy – na jeden velký večírek. „Moderní hudební luxus“ – tak popisuje Marantz tento tandem a díky synergii bohatého, silného zvuku, funkcí a obdivuhodné kvality provedení tento stereo systém marketingový příslib naplňuje.“

Nejlepší řešení pro sluchátka 2021-2022

Naim Uniti Atom Headphone Edition Cena: 78 000 Kč EISA: „Společnost Naim zaregistrovala místy až překotný nárůst poslechu prostřednictvím sluchátek a vytvořila tuto verzi základní řady Uniti Atom, věnovanou právě této expandující kategorii. Díky technologii zesilovače, která byla s úspěchem vyzkoušena u firemního vlajkového produktu Statement, kombinuje Uniti Atom Headphone Edition rozsáhlé možnosti síťového a streamovaného zvuku hned se třemi typy sluchátkových výstupů a lze jej také použít jako streamovací předzesilovač do tandemu s výkonovým zesilovačem nebo aktivními reprosoustavami. Ať už zvolíte jakoukoliv cestu, přehraje hudbu s nadhledem a jeho potenciální partneři jistě ocení jeho nezanedbatelný přínos.“

Nejlepší sluchátka 2021-2022

Focal Clear MG Cena: 37 000 Kč EISA:„Už sluchátka Focal Clear patřila k vynikajícím hráčům ve své „lize“, ale firma uvedením na trh verze Mg posunula laťku ještě výše. Mezi změny, které to mají na svědomí, můžeme započítat vylepšení rezonance v otevřených mušlích, nové, čistě hořčíkový měniče (odtud přídomek v názvu) a jejich optimální nastavení vůči uchu posluchače. Výsledkem je zvuk, který si zachovává veškerou otevřenost originální nahrávky, ale zároveň nabízí rychlejší odezvu, čistotu a přesnost. Odhalí ještě více detailů v hudbě a vytvoří hmatatelně realistický pocit zvukového obrazu před vámi, nikoliv uzavřený ve vaší hlavě.“

Nejlepší highendová sluchátka 2021-2022

T+A Solitaire P-SE Cena: 72 000 Kč EISA: „Společnost T+A ambiciózně rozrazila dveře kategorie sluchátek a svým modelem Solitaire P i odpovídajícím sluchátkovým zesilovačem HA200 zamířila přímo na vrchol. P-SE je o něco dostupnější než původní návrh i díky určitému zjednodušení magnetoplanárních měničů a jiným konstrukčním materiálům, ale stále se jedná o špičkový produkt, schopný zprostředkovávat hudbu v té nejvyšší kvalitě, zároveň vyváženou, bohatou na detaily a nesmírně návykovou. Na posluchače především zapůsobí skutečnost, jak vše do sebe zapadá, od majestátnosti zvuku kontrabasu až po nejjemnější detaily ve vysokých výškách, což přináší naprosto vzrušující poslech.“

Sluchátka s nejlepším poměrem výkon/cena

Sennheiser HD 560 S Cena: 4 600 Kč EISA: „Sennheiser si vybudoval záviděníhodnou pozici na audio trhu, ať už díky vynikajícím sluchátkům či mikrofonům, používaným jak při nahrávání, tak při živých koncertech. A v modelu HD 560 S společnost Sennheiser zúročuje všechny nabyté znalosti a „řemeslo“, které je zárukou široce otevřeného zvuku s výjimečnými detaily, rychlými čistými basy a realistickým dojmem celé zvukové scény. Nové měniče používají novou polymerovou směs pro lineární odezvu a vzdušné výšky; jejich mírně odkloněné osy v kombinaci s otevřenou konstrukcí vytvářejí iluzi přítomnosti posluchače v hudební režii.“

Nejlepší kompaktní subwoofer 2021-2022

SVC 3000 Micro Cena: 26 500 USD EISA: „Modely řady SVS 3000 zpravidla používají jeden velký basový reproduktor v uzavřené nebo otevřené ozvučnici. V tomto případě však americký basový specialista použil hned dva své dosud nejmenší reproduktory (s 8palcovou hliníkovou konickou membránou) a osadil je do nového, skálopevného kabinetu, měřícího méně než 30 cm ve všech kótách. 3000 Micro je proto určen k použití v domácích kinech a obývacích pokojích s nedostatkem prostoru a přitom poskytuje výkon, který fanoušci značky očekávají. Jeho integrovaný 800W zesilovač Sledge DSP má vše pod kontrolou, což subwooferu dle potřeby umožňuje střídat jemnost s hrubou silou. Vezměte navíc v úvahu přátelskou cenovku a máte před sebou jasného vítěze své kategorie.“

Nejlepší Hi-Fi subwoofer 2021-2022

KEF KC62 Cena: 40 000 Kč EISA: „Ve výjimečných případech je obtížné spojit zařízení před vámi se zvukem, který slyšíte. Jako příklad bychom mohli uvést úžasný subwoofer KEF KC62, velký, respektive malý pouhých cca 25 × 25 × 25 cm, s dvojicí basáčků o průměru 16,5 cm. Navzdory uvedeným technickým parametrům tento zdánlivě zázračný subwoofer produkuje masivní, rychlé a pevné basy, zasahující až do propastných hloubek. Sečteno podtrženo – KC62 je tak malý, že ho můžete schovat téměř kamkoli, ale výkon je díky chytré technologii Uni-Core s dvojicí proti sobě orientovaných měničů, napájených 500W zesilovači třídy D, nepřeslechnutelný. Chcete ještě více zábavy? Zkuste použít dva exempláře!“

Nejlepší Hi-Fi příslušenství 2021-2022

Ferrum HYPSOS Cena: orientačně 1 000 Euro EISA: „Síla je všechno – to je krédo flexibilního stejnosměrného napájecího zdroje Hypsos polské společnosti Ferrum, navrženého tak, aby nahradil všechna podobná zařízení, se kterými nyní pracuje řada hi-fi komponentů. Může dodávat čistý stejnosměrný výkon v rozsahu 5 až 30 V a výrobce jej přednastavil pro spolupráci s více než stovkou oblíbených produktů. Nebo si můžete navolit vlastní výstupní parametry, doplněné jemným nastavením, abyste nalezli výkonové optimum. Představuje silný upgrade pro širokou škálu zařízení, včetně USB DAC sluchátkových zesilovačů, které obvykle podporují zvuk s větší lehkostí a plynulostí – a také, výkon, samozřejmě!“

Nejlepší bezdrátová sluchátka 2021-2022

Philips Fidelio L3 Cena: 9 800 Kč EISA: „Jakmile si nasadíte sluchátka L3, špičkový model v obnovené řadě Fidelio společnosti Philips, jemně obejmou vaše uši a díky dobře navrženému designu si můžete nerušeně vychutnávat neuvěřitelnou rovnováhu krásy, technologické vyspělosti a kvality zvuku. Systém aktivního potlačení hluku (ANC), založený na hybridní konstrukci s duálními mikrofony v každé mušli, funguje skvěle a je zcela transparentní. 40mm měniče sluchátek oplývají výkonnými, ale dokonale kontrolovanými basy, extrémně nízkým zkreslením a tonálním vyvážením, které se nemění ani při používáni funkce ANC. K dlouhému poslechu kromě pohodlného designu vybízí i dlouhá výdrž baterie. Prostě je nebudete chtít sundat.“