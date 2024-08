EISA: nejlepší audio a Hi-Fi zařízení pro rok 2024/2025

„Díky pozornosti věnované detailům v konstrukci skříně a vyztužení, včetně 25mm předních a zadních stěn, vytváří Ultra Evolution Pinnacle obrovské, atmosférické zvukové scény, které jsou podpořeny hlubokými, energickými basy a protkány detaily – to vše bez přílišných nároků na spolupracující zesilovač.“

„Jeho detailní, rozšířené výšky dodávají plnému střednímu pásmu a lahodně hlubokým basům Gold 300 6G pocit vzdušnosti. Je to návykový zvuk, který zajistí, že poslech nebude ničím rušen. Také estetický design je na špičkové úrovni – tento štíhlý podlahový reproduktor vypadá úchvatně v lesklé černé, saténově bílé nebo v provedení se syntetickou ebenovou dýhou.

Komentář EISA: „Společnost Monitor Audio využila technologie svých modelů vyšší třídy Platinum 3G a Hyphn a integrovala je do svých podlahových soustav Gold 300. Hlavními novinkami jsou středotónové a basové měniče C-CAM, nyní s technologií šestiúhelníkové membrány (HDT), která zlepšuje tuhost, a charakteristický tweeter Monitor Audio Micro-Pleated Diaphragm III.“

Komentář EISA: „Tři modely z řady 700 S3 společnosti Bowers & Wilkins byly zařazeny do série Signature – výsledkem jsou vysoce výkonné soustavy, které zaujmou jak milovníky hi-fi, tak domácího kina. Společným znakem sloupových 702 S3 Signature, stojanových 705 S3 Signature a centru HTM71 S3 Signature jsou nové výhybky a svorkovnice, vylepšené závěsy reproduktorů a přepracovaná mřížka tweeteru, odvozená z vlajkové lodi značky – řady 800 D4 Signature.“

„Je to také skutečná jednotka s více zdroji, která vám umožní přehrávat CD, poslouchat rádio FM/DAB+ nebo streamovat obsah prostřednictvím uživatelsky přívětivé aplikace T+A nebo integrace systému Roon. Díky rozsáhlým možnostem připojení, včetně vstupů HDMI (i ARC), převodníku USB DAC, výstupu pro sluchátka a streamování přes Bluetooth, je připraven na jakýkoli uživatelský scénář.“

„Jak už jsme od norské značky zvyklí, výstupní výkon H400 se ukázal jako zázračný, což z něj dělá dokonalého vládce „hladových“ reproduktorů, zatímco jeho přirozený, transparentní zvukový rukopis snadno oživí vaši hudbu. Žádnému žánru se meze nekladou a díky možnostem streamování včetně Tidal Connect, Google Cast, UPnP a Airable (plus řadě kabelových vstupů H400) nebudete mít problém najít si něco, co byste si mohli pustit.“

„Množství přípojek, včetně HDMI ARC a Phono vstupů MM a MC, dává modelu M66 flexibilitu, která mu umožňuje vyniknout na nabitém trhu, stejně jako jeho 175mm dotykový displej – jeho prostřednictvím jej lze snadno ovládat, případně i pomocí inovované aplikace BluOS s množstvím streamovacích služeb. K tomu všemu podporuje M66 připojení až čtyř subwooferů, které je možné optimálně připojit prostřednictvím systému Dirac Live Bass Control. To otevírá dveře k obrovskému vylepšení zvukového výkonu a posouvá již tak skvěle znějící D/A převodník/streamer/předzesilovač na další úroveň.“

„V zenově klidném šasi gramofonu XA B jsou umístěny čisté napájecí obvody, elektronická regulace otáček a subtalíř s extrémně přísnými tolerancemi ložisek, což umožňuje hladký a spolehlivý výkon. Vysoce kvalitní přenoska Pick it PRO Balanced je předmontována na 10palcovém raménku pro snadné použití, což přináší úchvatný zvuk bez starostí s nastavením. A díky zmíněné přenosce a mini-XLR (symetrickému) výstupu), které umožňují upgrade, je XA B vynikající volbou pro milovníky vinylů nyní i do budoucna.“

Nejlepší High-End sluchátka:

Austrian Audio The Composer

Cena: orientačně 2 500 Euro

Komentář EISA: „Na základě desetiletí zkušeností svého vývojářského týmu v oblasti konstrukce sluchátek se výrobce Austrian Audio pustil do návrhu tohoto vysoce výkonného modelu sluchátek přes uši.“

„Zvuk modelu The Composer odpovídá jeho názvu, jeho vlastní 49mm Hi-X měniče a otevřená konstrukce vytvářejí muzikální, dynamický a detailní zvuk vhodný pro poslech doma i ve studiu. Prvotřídní je i pohodlí – lehký kovový rám, chytrý síťovaný hlavový most a široké možnosti nastavení umožňují dokonalé přizpůsobení pro hodiny poslechu. Přiložené luxusní pouzdro obsahuje kompletní výběr kabelů, takže si můžete vychutnat špičkové podání modelu The Composer s každým převodníkem/zesilovačem ihned po vybalení z krabice. Zkrátka referenční sluchátka, kterých si budete vážit.“