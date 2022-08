EISA: nejlepší AV produkty pro domácí kino pro rok 2022/2023

Které reproduktory, jaký subwoofer či AV přijímač považuje EISA za nejlepší a nejzajímavější ve svých kategoriích? Nechybí ani soundbary.

I když opět roste zájem klasické Hi-Fi, tak jsou stále sestavy domácího kina a komponenty domácího kina je pro mnoho lidí zajímavé. V posledních letech jsou klasické AV sestavy domácího kina vytlačovány soundbary, letos z třinácti oceněných produktů je hned šest soundbarů. Můžeme si o tom myslet své, ale ukazuje to, co se reálně prodává a kam se posunuje zájem kupujících. EISA: nejlepší televizory, projektory a multimediální přehrávač pro rok 2022/2023 Jako každý rok i letos vybrala asociace EISA nejlepší televizory, projektory, ale také mutimediální přehrávač. Podívejte se, co EISA považuje za to nejlepší v těchto kategoriích. Pro ty, kdo o cenách EISA slyší poprvé, tak EISA je největší organizací vydavatelů multimédií v Evropě sdružující celkem 50 specializovaných časopisů z 20 evropských zemí zaměřených na oblast od audia a videa a mobilní elektroniky až po fotografii. Zástupcem za Českou republiku je časopis Stereo-Video. Produkty nominují výrobci a redakce pak vyberou svého favorita. Oceněné produkty jsou vybírány v jednotlivých kategoriích a liší se nejen cenou, ale i zaměřením. Text k jednotlivým produktům – opět citujeme slova komise EISA, kterými vysvětluje, proč považuje oceněná audiozařízení za nejlepší. Nejlepší High-End Soundbar pro rok 2022/2023

Devialet Dione 54 990 Kč Komentář EISA: „Díky svému „debutovému“ soundbaru vám Devialet připraví autentický koncert i high-fidelity domácí kino, to vše z noblesního kabinetu, v němž se ukrývá celá řada inovací. Jim vévodí firemní zesilovací řešení ADH spolu s aktivním přiřazováním výkonu reproduktorů (SAM), které vás snadno přesvědčí svou hmatatelnou fyzickou silou z celkem osmi nezávislých vestavěných basových jednotek. K nim přidejme širokopásmové měniče vyzařující do stran a nahoru v surroundovém režimu Dolby Atmos plus osobitou centrální rotační jednotku Orb, kterou si nastavíte do ideální polohy podle typu montáže soundbaru. Dione udiví svou vyvážeností a zároveň rázností ve spodním spektru, prostorovou atmosférou, navíc jemností a hebkostí detailů. Jakmile tento soundbar uslyšíte, chcete ho mít.“

Nejlepší koupě – soundbar pro rok 2022/2023

TCL C935U Předběžná cena: 15 000 Kč Komentář EISA: „Když už si myslíte, že jste vyčerpali všechny možnosti tohoto soundbaru, zjistíte, že toho umí víc. Model C935U nabídne bezdrátový subwoofer, hlavní jednotka je osazena fyzickými měniči pro Dolby Atmos a DTS:X a technologií akustických čoček Ray-Danz společnosti TCL. Basy jsou hutné, dialogy jsou robustní a efekty mají hmatatelný dopad. Také konektivita je nejlepší ve své třídě, kombinuje HDMI eARC pro zjednodušené nastavení s vyhrazenými vstupy pro další hardware a podporu 4K Dolby Vision. Mezi další vybavení patří streamování přes AirPlay, Chromecast a DTS Play-Fi, automatická kalibrace pomocí aplikace a užitečné nastavení ekvalizéru a zvukových předvoleb. Dokonce i dálkový ovladač s LCD displejem působí inovativně.“

Nejlepší řešení pro domácí kino pro rok 2022/2023

Loewe Klang systém Cena: 43 900 Kč Komentář EISA: „V čele nabídky připojeného audio hardwaru Loewe stojí Klang Bar5 mr a Sub5, prémiový soundbar systém podporující Dolby Atmos a DTS:X, který je určen pro televizory s úhlopříčkou 55 palců a více. Kombinace měničů poskytuje 5.1.2kanálový zvuk, zvukové pole lze rozšířit pomocí libovolných multiroom/streamovacích reproduktorů Klang mr od společnosti Loewe a získáte tak pohlcující 7.1.2 zvuk. Kvalita konstrukce a stylizace celé řady je prvotřídní a zvukový přednes je bohatý, sugestivní a výjimečně detailní. Přístup společnosti Loewe k nastavení potěší - možnosti Wi-Fi zahrnují DTS Play-Fi, Apple AirPlay a Google Home, což usnadňuje přidání hudby do domácího kina.“

Nejlepší kompaktní soundbar 2022/2023

Polk Audio MagniFi Mini AX Cena: 11 990 Kč Komentář EISA: „Cílem kompaktního soundbaru je vytvořit poslechový zážitek, který je mnohem větší, než byste očekávali. Tento trik se systému MagniFi Mini AX od společnosti Polk daří s přehledem. Z jeho snadno umístitelné hlavní jednotky o šířce 30 cm a diskrétního subwooferu vychází detailní zvukové pole s plným rozsahem a znatelnou polohou efektů, což zajišťuje interní zpracování Stereo Dimensional Array (SDA) společnosti Polk. Stejně atraktivní je i každodenní provoz a konektivita - vstupy tohoto soundbaru sahají od HDMI eARC po Wi-Fi a Bluetooth a uživatelská nastavení zahrnují režim pro zvýšení čistoty dialogů z dedikovaného středového kanálu. Pokud máte doma málo prostoru, měl by být MagniFi Mini AX na prvním místě vašeho seznamu."

Nejlepší integrovaný soundbar pro rok 2022/2023

Philips Fidelio FB1 Cena orientační: 799 Euro Komentář EISA: „Klenotem řady Fidelio společnosti Philips je model FB1, funkcemi nabitý soundbar, který nabízí fantasticky výkon z jediné bedny. V podání basů vyniká – dvě vestavěné jednotky subwooferu FB1 předvádějí sílu, vyrovnanost a hloubku, která se obvykle očekává od externího subwooferu, a samostatná pole reproduktorů pro L/C/R kanály přinášejí vynikající zpracování dialogů a efektů. 3D zvuk - ať už Dolby Atmos, DTS:X nebo virtuální - přichází prostřednictvím chytře osvětlených, nahoru směřujících měničů. Celkově lze říci, že zvukový projev modelu FB1 je naprosto úchvatný a plynulý, což se přenáší i do podání hudby, takže se jedná o soundbar pro každou příležitost.“

Nejlepší soundbar pro domácí kino pro rok 2022/2023

Hisense U5120GW Cena orientační: 599 Euro Komentář EISA: „Pošlete špičkovému soundbaru Hisense mix Dolby Atmos nebo DTS:X a jeho schopnosti se okamžitě projeví. Díky 5.1.2 kanálové konfiguraci, která zahrnuje dvoupásmové osazení pro levý, střední a pravý kanál a bezdrátový subwoofer s 8" měničem, snadno zprostředkuje dynamiku, razanci a charakter filmových soundtracků - U5120GW vytváří velkoplošný poslechový zážitek, který je téměř v rozporu s jeho tenkým a snadno skladným tělem. Filmový zvuk lze vyladit pomocí několika režimů poslechu a nastavení ekvalizéru a je podpořen rozsáhlou nabídkou připojení, včetně vstupů HDMI s podporou 4K HDR pro přehrávače disků a konzole, eARC pro připojení k televizoru a Bluetooth pro streamování hudby.“

Nejlepší Home Theatre Processor pro rok 2022/2023

Anthem AVM 90 Cena: 204 390 Kč Komentář EISA: „V tomto vlajkovém procesoru domácího kina spojila společnost Anthem nejmodernější možnosti připojení a precizní kalibraci s výrazným, pohlcujícím a tonálně vyváženým výkonem. Díky 19kanálovému výstupu - včetně čtyř nezávislých výstupů LFE - dostupnému přes symetrické XLR pro spolupráci s výkonovými zesilovači značky MCA je AVM 90 připraven pro dedikované domácí kino s bohatým ozvučením. Díky HDMI 2.1 vstupům/výstupům podporujících 4K/120Hz video a dynamické HDR připojíte moderní zdroje signálu a s pomocí firemní platformy Anthem ARC Genesis pro nastavení reprodukce podle parametrů poslechové místnosti celou sestavu jemně vyladíte.“

Nejlepší zesilovač pro domácí kino pro rok 2022/2023

Trinnov Amplitude16 Cena orientační: 10 500 Euro Komentář EISA: „Protože moderní formáty filmového zvuku vyžadují více reproduktorů, potřebujete při budování systému více zesilovačů. Amplitude16 od Trinnova je odpovědí na tuto výzvu, zesilovač má 16 kanálů (s výkonem 200 W/8 ohmů) v celokovové skříni, která je elegantním doplňkem vícekanálového procesoru Altitude16. Obě osmikanálové jednotky jsou sestrojené společně s ICEpower, specialistou na třídu D, a napájí je nezávislý zdroj poskytující překvapivě dynamický výkon. V praxi Amplitude16 spojuje kontrolované, hluboké basy s bezproblémovou rychlostí a čistotou tónu - je to high-endový zesilovač, který dostane z každé reprosoustavy to nejlepší.“

AV receiver pro rok 2022/2023

Denon AVR-X1700H 17 990 Kč až 19 990 Kč Komentář EISA: „Základní sedmikanálový AV receiver Denon AVR-X1700H s dekódováním Dolby Atmos a DTS:X si zaslouží status nejlepšího ve své třídě díky pokrokovým možnostem připojení, bezchybné použitelnosti a samozřejmě zvukovému výkonu. Tento cenově dostupný receiver přistupuje k vícekanálovým mixům s chutí, zní energicky a dynamicky, zatímco trojice vstupů HDMI 2.1 s podporou pokročilých videoformátů z konzolí nové generace z něj činí vítaný doplněk herní sestavy. Přidejte integraci HEOS multiroom, Bluetooth/síťové streamování (včetně přehrávání souborů ve vysokém rozlišení) a kompatibilitu s hlasovými asistenty a AVR-X1700H se stane přímo definicí poměru cena/výkon.“

Nejlepší subwoofer pro domácí kino

Perlisten D215s Cena: 8 995 Euro Komentář EISA: „Vlajková loď subwooferů navržená tak, aby poskytovala referenční výkon ve velkém kině - a THX certifikovaný Dominus - Perlisten D215s zní stejně výkonně, jako vypadá. Díky dvěma na zakázku vyrobeným 38cm basovým měničům, napájeným zesilovačem o výkonu 3000 W, není pravděpodobně žádným překvapením, že tento subwoofer hraje hluboko a umí tvrdě udeřit. Co je možná ještě pozoruhodnější, je kontrola a přesnost, kterou přináší do filmového zvuku a hudebních nahrávek, což jsou vlastnosti, které dokazují kvalitu konstrukce skříně Perlisten a použití vyspělého DSP procesoru. Ekvalizér je ovládaný pomocí aplikace, má rozsáhlé možnosti připojení a inteligentní barevný dotykový displej – to jsou dalšími důvody, proč tento prémiový subwoofer budete zbožňovat.“

Nejlepší mutimediální přehrávač pro rok 2022/2023

Zidoo NEO S Cena: 36 990 Kč Komentář EISA: „Ať už využijete Neo S jako zdroj médií, hudební přehrávač nebo sluchátkový zesilovač, každý komponent je detailně zpracovaný a poskytne vám optimální služby. Je to highendový komponent, oproti běžnému univerzálnímu přehrávači má šasi z hliníkové slitiny, velký OLED displej a bohaté pole přípojných míst, zejména digitálních vstupů, symetrický i nesymetrických audio vstupů a dvě zdířky pro sluchátka včetně symetrické 4,4mm. Po připojení k internetu Neo S přidá vaše soubory do své knihovny řízené aplikací, přehraje je přes HDMI do televizoru v rozlišení až 4K, včetně HDR10+ a Dolby Vision. Vaši hudbu dokáže reprodukovat v rozlišení až 768 kHz/32 bit PCM a DSD512 prostřednictvím Bluetooth v kodeku LDAC a aptX. Je to věrný a univerzální multimediální přehrávač na špičkové úrovni.“

Nejlepší série reprosoustav pro rok 2022/2023

Perlisten S Series Ceny: Perlisten S7t: 17 990 Euro, Perlisten S7c: 14 990 Euro, Perlisten S5m: 12 990 Euro, Perlisten S4b 7 990 Euro Komentář EISA: „Highendová řada S Series zahrnuje celkem pět modelů, které zvukově excelují díky technologii Directivity Pattern Control (DPC). Beryliový výškový reproduktor a uhlíková membrána středobasového měniče bezvadně zvládají kontrolovaný rozptyl reprodukce a zvukový obraz s jasnou identifikací veškerých detailů. Všechny modely série – od v řadě nejvyšších sloupů S7t, přes středovou reprosoustavu, regálovky až po surroundové modely – přesvědčují nevšední úrovní detailů a jemných zvukových odstínů ve filmech i v muzice. Zvuk je podpořen pevnými basy z měničů vyráběných na zakázku. Svěží vzhled a vynikající kvalita provedení dělají z této řady letošního vítěze.“