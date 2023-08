EISA: nejlepší bezdrátová sluchátka, přenosné reproduktory, smartphony a nositelnosti

A máme tady další produkty, které nesou ocenění EISA. Do kategorie mobilních zařízení vše, do nabízí zvuk, či obraz na cestách, ale také co pokrývá další funkce. Takže zde najdete nejen bezdrátová sluchátka, ale také přenosné bezdrátové reproduktory, přenosný projektor, chytré hodinky a samozřejmě také smartphony. Zkrátka vše, co si můžete vzít prakticky kamkoliv.

EISA je největší organizací vydavatelů multimédií v Evropě sdružující celkem 50 specializovaných časopisů z 20 evropských zemí zaměřených na oblast od audia a videa a mobilní elektroniky až po fotografii. Zástupcem za Českou republiku je časopis Stereo-Video. Produkty nominují výrobci a redakce pak vyberou svého favorita. Oceněné produkty jsou vybírány v jednotlivých kategoriích a liší se nejen cenou, ale i zaměřením.

Text k jednotlivým produktům – opět citujeme slova komise EISA, kterými vysvětluje, proč považuje oceněná audiozařízení za nejlepší.

Nejlepší In-Ear sluchátka pro rok 2023/2024

Philips Fidelio T2

Cena: zatím není známa

Komentář EISA: „Oproti svému předchůdci představuje model T2 významný pokrok – sluchátka i pouzdro jsou výrazně menší, zvuková kvalita a jednoduchost obsluhy se naopak zvýšily. Dvoupásmová konstrukce je založena na elektrodynamických měničích s membránou pokrytou grafenem, supertenkým materiálem podobným grafitu, který patří k nejpevnějším materiálům na světě. Každá kapsle má tři mikrofony pro účinné potlačení okolního hluku a zachycení hlasu.

Pohodlný tvar padne každému uchu, kde se bezpečně usadí díky firemní tříbodové konstrukci targus lock. Sluchátka jsou plně kompatibilní s aplikacemi Amazon Alexa, Apple Siri a Google Assistant, jejich předností je neobvykle rychlé párování se zdrojem. Po 15minutovém nabíjení můžete poslouchat celou hodinu, nejmodernejší verze Bluetooth se postará o poslech ve vysokém rozlišení.“