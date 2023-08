EISA: nejlepší drátová a bezdrátová sluchátka, audio a Hi-Fi zařízení pro rok 2023/2024

Jako každý rok i letos vybrala asociace EISA nejlepší televizory, projektory, ale také mutimediální přehrávač. Podívejte se, co EISA považuje za to nejlepší v těchto kategoriích.

Moderní design a konstrukce těchto ultralehkých sluchátek přes uši je ohromující – od otevřených zadních krytů až po výběr ze dvou prvotřídních materiálů náušníků. Ale jsou to dynamický výkon, smysl pro detail a snad až intimní atmosféra při poslechu, co vám vyrazí dech. Existuje mnoho adeptů na vůdčí pozici v oblasti sluchátkového poslechu, ale nová vlajková loď společnosti Yamaha je bezpochyby produktem, se kterým je třeba počítat.“

Komentář EISA: „Model YH-5000SE je velkolepým návratem jednoho z průkopníků magnetoplanární technologie do oblasti highendových sluchátek, jehož rodokmen sahá až ke slavnému modelu Yamaha HP-1 ze 70. let.

V každém sluchátku je zabudován výkonný D/A převodník/sluchátkový zesilovač, který pohání i ta nejnáročnější sluchátka do uší. Velkorysá podpora kodeků Bluetooth (včetně aptX Adaptive a LDAC) zajišťuje bezdrátovou věrnost. Dokonce i pouzdro GO pod, které dobíjí sedmihodinové baterie adaptérů, je chytré – prakticky ve všech významech tohoto slova!“

Komentář EISA: „Působivé basy, detailní výšky a kompaktní zvuková scéna svědčí o konstruktérském umu, který byl vložen do vývoje třetí generace řady 700 společnosti Bowers & Wilkins, z velké části převzatého ze špičkových modelů 800 D4. Nikde to neplatí více než u modelu 703 S3 – štíhlých sloupů s výškový reproduktorem umístěným na vrcholu kabinetu, spojeným s dvojicí 165mm basových měničů Aerofoil a 150mm kónickým středotónovým reproduktorem Continuum.

Nejlepší High-End reprosoustavy pro rok 2023/2024

Wilson Audio Alexia V

Cena: neznámá

Komentář EISA: „Model Alexia V je příkladem přístupu společnosti Wilson Audio ke konstrukci highendových reprosoustav, počínaje na míru upravenými měniči a speciálně navrženými materiály skříně až po možnosti jemného ladění a řadu luxusních povrchových úprav. Jedná se o třípásmový model, na jehož spodní díl – „vytesaný“ z patentovaného V-materiálu a osazený 200mm a 255mm basovými měniči – navazují samostatné boxy středotónového a výškového měniče, přičemž oba jsou nastavitelné pro co nejpřesnější synchronizaci.

Výkon modelu Alexia V lze proto přizpůsobit jakémukoli prostředí a zážitek z poslechu je velkolepý: obrovský co do rozsahu, vynikající co do detailů a zcela oproštěný od samotných soustav. Jak je popsat jedním slovem? Božské.“