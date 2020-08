EISA: nejlepší sluchátka a přenosná audiozařízení pro rok 2020/2021

Mezi oceněnými produkty od EISA nesmí chybět ani "mobilní zařízení". Do této kategorie patří bezdrátová sluchátka, reproduktory, přenosný audiopřehrávač, D/A převodník/sluchátkový zesilovač a samozřejmě i smartphony.

EISA je největší organizací vydavatelů multimédií v Evropě sdružující celkem 50 specializovaných časopisů z 19 evropských zemí zaměřených na oblast od audia a videa a mobilní elektroniky až po fotografii. Zástupcem za Českou republiku je tradičně časopis Stereo-Video. Smartphony zmíníme jen letmo, titul nejlepší smartphone si odnesl OnePlus 8 Pro, nejlepší pokročilý smartphone je OPPO Find X2 Pro, titul nejlepší "smarphone camera" náleží Huawei P40 Pro, v seznamu oceněných najdete i skládací Samsung Galaxy Z Flip. Sluchátka a další audiozařízení zde uvedeme podrobněji, jako vždy uvádíme, že texty k produktům je převzaté oficiální zdůvodnění EISA. Nejlepší On-Ear sluchátka pro rok 2020/2021:

Bowers & Wilkins PX5 Cena: 7 990 Kč EISA: "V případě sluchátek PX5 s aktivním potlačením šumu věnuje Bowers & Wilkins stejnou pozornost designu, snadnému použití i výkonu. Stylový model zaujme efektní povrchovou úpravou kombinující uhlíková vlákna, hliník a tkaninu, zatímco měkké polstrované náušníky a hlavový most svou pohodlností vybízejí k dlouhodobějšímu poslechu. Kvalita zvuku na míru sestavených 35mm měničů je vynikající, s rovnoměrnou frekvenční odezvou od hlubokých basů až po jemné výšky. Na výběr máme kabelové i bezdrátové připojení, Bluetooth podporuje kodek aptX Adaptive. Ovládací prvky na těle doplňuje i okamžitá pauza při oddálení náušníku od hlavy a za zmínku stojí velmi účinná funkce ANC. Pokud máte rádi hudbu na cestách, zamilujete si je."

Nejlepší sluchátka pro rok 2020/2021:

DALI IO-6 Cena: 10 990 Kč EISA: "Mnoho reproduktorových společností už rozšířilo své portfolio o kategorii sluchátek, ale snad žádná z nich to neučinila tak okázale jako dánský výrobce DALI. Nejen, že pro model IO-6 zvolil bezdrátovou koncepci, ale také jej vybavil skvělým aktivním potlačení šumu, které pracuje ve třech režimech. Nedosti na tom, navrch DALI přidává nejlepší životnost baterie ve své třídě – až 30 hodin. Připočítejte k tomu sebevědomý, ale otevřený, detailní zvuk, pohledný design a výsledkem je senzační debut."

Nejlepší multimediální smartphone:

Sony Xperia 1 II Cena: 32 990 Kč EISA: "Sony Xperia 1 II je multimediální mobilní strojovna šitá na míru fotografickým, filmovým i hudebním nadšencům. Tříobjektivový systém sdílí technologii s pokročilými fotoaparáty Sony Alpha, což umožňuje režim 20 obr./s s nepřetržitým automatickým zaostřováním a automatickou detekcí očí. Aplikace Photography Pro a Cinematography Pro převzaly ovládací prvky a funkce z profesionální řady Sony. Pro využití médií na cestách je Xperia 1 II vybaven 6,5″ OLED displejem CinemaWide (4K HDR 21: 9) se zvukem dodaným společností Dolby Atmos, doplněným všesměrovým hudebním formátem 360 Reality AudioMobil. Xperia 1 podporuje bezdrátový ovladač DualShock 4, nabízí různé režimy pro zajištění toho nejlepšího herního zážitku. O dostatečný výkon se stará superrychlý procesor Snapdragon 865 s 8GB operační pamětí."

Nejlepší In-Ear sluchátka pro rok 2020/2021:

Sennheiser Momentum True Wireless 2 Cena: 7 990 Kč EISA: " Kompaktní a lehká sluchátka Sennheiser Momentum True Wireless 2 jsou designovým triumfem – a zvukovým rovněž tak. Vlastní dynamické měniče poskytují vyvážený výkon s přesvědčivými basy a bohatými detaily, které lze doladit prostřednictvím firemní aplikace Smart Control. Nová ANC technologie potlačení šumu pro změnu posluchači pomůže soustředit se pouze na hudbu a zapomenout na okolní svět. Životnost baterie byla výrazně navýšena na sedm hodin a dobře navržené pouzdro sluchátka jednak chrání, ale zároveň jim v případě potřeby dodá další energii. K dispozici je několik velikostí špuntů, které zajistí, že True Wireless 2 se vejdou do jakéhokoliv ucha. Sennheiser předkládá přesvědčivý důkaz, že to nejlepší, co nás může potkat, se občas ukrývá v malém balení."

Nejlepší přenosný audiopřehrávač pro rok 2020/2021:

FiiO M11 Pro Cena: 18 990 Kč EISA: FiiO svůj přenosný hudební přehrávač s nejlepšími funkcemi ve své třídě vetkl do kvalitního šasi s bezrámečkovým dotykovým displejem. Podpora formátů a možnosti poslechu jsou bezkonkurenční – M11 Pro lze použít pro obousměrnou komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth, poslouží jako USB D/A převodník i USB audio přehrávač (s nativním výstupem DSD) nebo umožní přehrávání přímo z integrovaného úložiště (rozšiřitelného až na 2 TB) či streamování aplikací (Spotify, Tidal). Šestijádrový procesor Samsung Exynos zajišťuje bezproblémovou správu hudby a vstřícný posluchačský zážitek. Převodník osazený dvěma obvody AK4497EQ s architekturou Velvet Sound podporuje Hi-Res Audio až do rozlišení 384 kHz/32 bit, včetně MQA dekódování. Trojice sluchátkových výstupů nabízí účinnou amplifikaci s nízkým zkreslením. A co důležitá kvalita zvuku? Jedním slovem výjimečná."

Nejlepší mobilní reprosystém pro rok 2020/2021:

LG XBoom Go PL7 Cena: 4 490 kč EISA: " Další úspěšný výsledek spolupráce LG se společností Meridian Audio, LG XBOOM Go PL7, sází nepřekvapivě na zvukové kvality. Tomu odpovídá ambiciózní sestava širokopásmových měničů podporovaná dvojicí pasivních zářičů, která společně produkuje zvuk s mimořádně jasnými a transparentními vokály a hutným basovým fundamentem. A neméně působivá je i konstrukce samotného systému – dostatečně stylová a kompaktní, aby jej bylo možné brát všude s sebou, což podporuje jeho 24hodinová životnost baterie (s funkcí powerbanky) a certifikát IPX5. XBOOM Go PL7 nabízí chytré světelné efekty a do série lze propojit až stovku jednotek a vytvořit tak skutečnou party atmosféru. Připojte se přes Bluetooth nebo 3,5mm kabelem a… Let’s Go Rock’n’Roll."