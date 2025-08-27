EISA: Nejlepší soundbary, AV zesilovač a reprosoustavy pro domácí kino pro rok 2025/2026

Pořádné ozvučení televizoru, či projektoru může být prostorově a cenově nenáročné, ale také velmi drahé. Záleží na nárocích a vašem rozpočtu. Velmi kvalitní sestavy domácího kina a komponenty domácího jsou posledních letech vytlačovány prostorově a instalačně jednoduššími soundbary, EISA tak vybírá různá řešení.
Pro ty, kdo o cenách EISA slyší poprvé, tak EISA je největší organizací vydavatelů multimédií v Evropě sdružující celkem 50 specializovaných časopisů z 20 evropských zemí zaměřených na oblast od audia a videa a mobilní elektroniky až po fotografii. Zástupcem za Českou republiku je už tradičně oblíbený časopis Stereo-Video. Produkty nominují výrobci a redakce pak vyberou svého favorita. Oceněné produkty jsou vybírány v jednotlivých kategoriích a liší se nejen cenou, ale i zaměřením.
V textu k jednotlivým produktům citujeme komisi EISA, kterými vysvětluje, proč považuje oceněná audiozařízení za nejlepší.
Soundbar – nejlepší koupě: TCL Q65H
Komentář EISA: „Zažijte novou dimenzi zvuku televize se soundbarem TCL Q65H. Vychutnejte si autentický prostorový zvuk 5.1 vylepšený o technologii RAY·DANZ, která rozšiřuje audio scénu pro širší zvukový zážitek. Výkonný bezdrátový subwoofer přináší bohatý, rezonující bas do každé scény. Díky podpoře Dolby Atmos, DTS:X a inteligentní technologii kalibrace zvuku AI Sonic-Adaptation od TCL přizpůsobí Q65H zvuk vašemu prostředí.“
„HDMI a HDMI eARC zajišťují hladkou integraci s moderními televizory. Q65H je krásně zpracován v charakteristickém designu „Inky Arc“ a představuje také synchronizaci „Tutti Choral“ pro vylepšené párování s televizory TCL. Vychutnejte si epické blockbustery nebo úchvatnou hudbu se zvukem, který pozvedne celý váš zážitek ze sledování díky Q65H – tento soundbar totiž promění jakýkoli televizor ve výkonný zdroj pohlcujícího zvuku.“
Nejlepší bezdrátový surround systém:
Hisense HT SATURN
Cena orientační: 24 990 Kč
Komentář EISA: „Vstupte do světa ohromujícího zvuku s domácím kinem Hisense HT SATURN. Je vybaveno čtyřmi bezdrátovými reprosystémy a subwooferem, které vytvářejí výkonný 4.1.2kanálový zvuk Dolby Atmos a DTS:X a přinášejí do vašeho obývacího pokoje filmovou čistotu. Každý systém je vyladěn společností Devialet a vybaven dvěma širokopásmovými měniči (3,5“ a 2“) a 1,5“ tweeterem, které poskytují 60 W RMS živého výkonu.“
„Doplňuje je 6,5“ bezdrátový subwoofer – ten krotí 120 W RMS hlubokých, rezonujících basů. Užijte si hladkou integraci s centrálním hubem HT SATURN, který je vybaven Bluetooth 5.3, HDMI ARC, HDMI IN a optickým vstupem, takže můžete snadno připojit televizor, Blu-ray přehrávač, herní konzoli nebo smartphone. Ať už sledujete televizi nebo streamujete, HT SATURN vás obklopí pohlcujícím zvukem bez omezení.“
Nejlepší soundbar systém:
Sharp HT-SBW55121 + HT-SPR52021
Komentář EISA: „Sharp HT-SBW55121 v kombinaci s HT-SPR52021 nabízí jedno z nejrychlejších a nejjednodušších řešení domácího kina na trhu. Tento soundbar je vybaven třinácti speciálními reproduktory, včetně dvou jednotek pro středový kanál a 6,5palcového subwooferu, a nabízí robustní konfiguraci 5.1.2 kanálů, kterou lze rozšířit na 7.1.4 pomocí volitelných bezdrátových zadních reproduktorů. Každý kanál je přesně přiřazen, což zajišťuje přesnou prostorovou reprodukci zvuku.“
„Díky nativnímu dekódování Dolby Atmos a DTS:X vytváří bohatý, pohlcující trojrozměrný zvukový prostor, zatímco jemná kalibrace DSP od firmy Devialet udržuje tonální rovnováhu a působivou hloubku basů. Nastavení je velmi uživatelsky přívětivé a výkon zaujme holografickým obrazem a hudební jemností. V této cenové kategorii nabízí HT-SBW55121 kinematografický zvukový zážitek, který konkuruje mnohem dražším alternativám.“
Nejlepší prémiový zesilovač pro domácí kino:
Denon AVC-A10H
Komentář EISA: „Denon AVC-A10H, 13.4kanálový zesilovač pro domácí kino, byl s mimořádnou péčí vyroben v továrně Denon v japonské Širakawě. Je vybaven nejmodernějšími komponenty a pokročilou audio technologií, devíti převodníky ESS ES9018K2M DAC a robustním transformátorem EI o hmotnosti 8,1 kg s vinutím z čisté mědi. Jeho monolitická konstrukce poskytuje výkon 150 W na 13 kanálech a čtyři nezávislé subwooferové výstupy pro dunivé basy.“
„Podporuje formáty s prostorovým zvukem, jako jsou Dolby Atmos, DTS:X Pro, IMAX Enhanced a Auro 3D. Díky sedmi vstupům HDMI 2.1 umožňujícím video 8K/60 Hz a 4K/120 Hz a korekci místnosti pomocí Audyssey MultEQ XT32 a volitelného Dirac Live poskytuje AVC-A10H výjimečný filmový a hudební zážitek, který doplňuje multiroomový streaming HEOS, AirPlay 2 a připojení Bluetooth.“
Nejlepší přihrávač disků pro domácí kino:
Magnetar UDP900 MKII
Cena orientační: 73 000 Kč
Komentář EISA: „Ve světě, kde inovace v oblasti Blu-ray upadá, se Magnetar jako poslední výrobce přehrávačů drží na špičce a s modelem UDP900 MKII dává pojmu dokonalost nový rozměr. Přepracovaná 2kanálová zvuková karta vylepšuje stereofonní výstup a posouvá celkové harmonické zkreslení z hodnoty 80 dB na více než 100 dB. Technologie TMDS (Transition Minimized Differential Signaling) na HDMI Audio minimalizuje jitter a zvyšuje integritu digitálního signálu, zatímco USB audio nyní podporuje PCM768 a DSD512 a poskytuje přehrávání na referenční úrovni.“
„MKII je vybaven výkonným převodníkem ESS9038PRO pro pohlcující zvuk 7.1, duálními 60W napájecími zdroji, stříkaným hliníkovým šasi s dvojitým stíněním a tlumicí bavlnou pro ultra tichý provoz. MKII kombinuje vizuální brilantnost (Dolby Vision, HDR10+) s výkonem pro audiofily. Magnetar se přihlásil k filmové a zvukové dokonalosti.“
Nejlepší subwoofer: SVS SB17-Ultra R|Evolution
Komentář EISA: „Uzavřený subwoofer SVS SB17-Ultra R|Evolution, navržený pro špičkový výkon v domácích kinech i stereofonních systémech, je vybaven nově vyvinutým 17palcovým měničem s dvojitou 8palcovou cívkou a 24kg toroidním feritovým motorem. V kombinaci s dual mono zesilovačem se špičkovým výkonem až 6 kW a DSP procesorem Analog Devices pro přesné zpracování signálu je výsledkem hluboký, přesný bas (zasahující bez problému pohodlně pod 20 Hz), který je dodáván s razancí, naléhavostí a rozsahem.“
„Ovládací aplikace SVS umožňuje snadné nastavení hlasitosti, přednastaveného ekvalizéru a nástrojů pro úpravu, plus podrobný parametrický ekvalizér pro přizpůsobení výstupu subwooferu vaší místnosti, reprosoustavám a poslechovým preferencím. SB17-Ultra R|Evolution je ideálním doplňkem jakékoli prémiové hudební nebo domácí kino sestavy.“
Nejlepší řada reproduktorů pro domácí kino:
Dali RUBIKORE
Cena: od 65 000 Kč výše
Komentář EISA: „Řada reprosoustav RUBIKORE zahrnuje několik modelů, z nichž každý je vyroben podle obecných konstrukčních zásad společnosti DALI. Tato konzistence je výhodná při sestavování surroundových sestav, zejména s modely RUBIKORE CINEMA a RUBIKORE ON-WALL, které jsou vhodné pro vícekanálové zapojení.“
„Přesto je tato řada, jejíž vrchol tvoří sloupové reprosoustavy RUBIKORE 8, vynikající i pro dvoukanálový poslech – v něm nabízí vzrušující basy, kultivované středy a čisté vysoké frekvence plné detailů. Díky měničům Clarity Cone s patentovaným materiálem SMC, charakteristickým hybridním výškovým reproduktorem DALI a komponentům převzatým z vlajkové lodi KORE jsou tyto soustavy ve své třídě těžko překonatelné. Luxusní povrchová úprava ve čtyřech barevných provedeních reprezentuje to nejlepší z dánského highendového designu.“
