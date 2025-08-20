EISA: Nejlepší televizory a projektory pro rok 2025/2026

Jako každý rok i letos vybrala asociace EISA nejlepší televizory a projektory pro domácí kino. Podívejte se, co EISA považuje za to nejlepší v těchto kategoriích.
Tradičně nejsledovanější kategorií z každoročně oceňovaných zařízení jsou vždy televizory a projektory. Ty jsou rozděleny do různých kategorií podle ceny, technologie i účelu použití, takže ocenění si jich odneslo poměrně dost. Ceny EISA se vyhlašují oficiálně na největším veletrhu spotřebního zboží v Evropě, IFA, který proběhne začátkem září.
Pro ty, kdo o cenách EISA slyší poprvé, tak EISA je největší organizací vydavatelů multimédií v Evropě sdružující celkem 50 specializovaných časopisů z 20 evropských zemí zaměřených na oblast od audia a videa a mobilní elektroniky až po fotografii. Zástupcem za Českou republiku je časopis Stereo-Video. Produkty nominují výrobci a redakce pak vyberou svého favorita. Oceněné produkty jsou vybírány v jednotlivých kategoriích a liší se nejen cenou, ale i zaměřením.
Text k produktům je původní komentář asociace EISA, tj. zdůvodnění, proč byl daný produkt oceněn.
OLED TV – nejvýhodnější koupě:
Philips 55OLED810/820
Cena orientační: 36 990 Kč
Komentář EISA: „Philips 55OLED810/820 razí nový standard v oblasti výkonu OLED televizorů a kombinuje špičkové specifikace s elegantním designem za dostupnou cenu. Jeho špičkový panel OLED-EX Prestige nabízí jas až 1500 nitů a plynulou obnovovací frekvenci 144 Hz. Procesor P5 9. generace s adaptivní inteligencí zajišťuje optimalizaci kvality obrazu v reálném čase a analyzuje obsah i okolní světlo pro dosažení ohromujících výsledků.
Ikonická technologie Ambilight společnosti Philips umocňuje pohlcující zážitek tím, že rozšiřuje barvy za hranice obrazovky. Díky podpoře všech hlavních standardů HDR, včetně Dolby Vision, HDR10+ a jejich herních variant, je model 55OLED810/820 ideální volbou pro filmové fanoušky i hráče. Game Bar 2.0 nabízí detekci her pomocí umělé inteligence a přizpůsobitelné profily, zatímco 70W audiosystém s více reproduktory a technologií DTS Play-Fi nabízí zvuk, který zaplní celou místnost. Tento televizor s operačním systémem Google TV, integrovanou technologií AirPlay 2 a novou aplikací Moments nabízí v každém ohledu bohatý a personalizovaný uživatelský zážitek.“
Pokračování 2 / 13
MiniLED TV – nejvýhodnější koupě:
Hisense 65U7Q PRO
Komentář EISA: „Hisense 65U7Q PRO nastavuje vysokou laťku v kategorii prémiových televizorů střední třídy a nabízí špičkový panel Mini LED s kvantovými body a chytré funkce v elegantním celokovovém šasi. Jeho podsvícení Mini LED PRO poskytuje oslnivý špičkový jas až 2000 nitů a přesné řízení kontrastu díky více než 500 zónám lokálního stmívání. Díky technologii Hi-View AI Engine PRO analyzuje obsah v reálném čase a s pozoruhodnou přesností vylepšuje barvy, pohyb a čistotu obrazu.
Pro hráče je k dispozici režim Game Mode Ultra s ohromující obnovovací frekvencí 165 Hz, technologií AI Smooth Motion a čtyřmi porty HDMI 2.1, které zajišťují ultra rychlou odezvu a plynulý obraz bez trhání. 2.1.2kanálový audiosystém vytváří pohlcující prostorový zvuk, zatímco VIDAA U9 obohacuje zážitek ze smart TV. Díky certifikaci Pantone, která zaručuje přesnost barev, je model 65U7Q PRO navržen tak, aby zaujal jak příležitostné diváky, tak i náročné uživatele.“
Pokračování 3 / 13
Nejlepší OLED televizor pro domácí kino:
Philips 65OLED+950
Cena orientační: 99 000 Kč
Komentář EISA: „Model 65OLED+950 představuje vrchol inovací OLED společnosti Philips a kombinuje špičkový vizuální výkon s promyšlenými inteligentními funkcemi. Jeho jádrem je nový OLED panel META V3, který poskytuje maximální jas až 3700 nitů při 144 Hz a nastavuje nový standard pro brilantní HDR. Čtyřstranné osvětlení Ambilight zvyšuje pocit ponoření do obrazu, zatímco 9. generace technologie P5 Dual Picture Engine využívá umělou inteligenci k optimálnímu doladění každého snímku.
Hráči ocení Game Bar 2.0 s automatickou detekcí her pomocí umělé inteligence plus podporu VRR až 144 Hz. 70W audio systém s více reproduktory, kompatibilní s technologií DTS Play-Fi a Dolby Αtmos, zajišťuje výkonný zvuk. Díky Google TV, Google Assistant, AirPlay 2 a aplikaci Moments je model 65OLED950 vlajkovou lodí, která nabízí skutečně prémiový zážitek z domácí zábavy.“
Pokračování 4 / 13
Nejlepší herní televizor: TCL 55C6K
Komentář EISA: „Díky pokročilému panelu QD-Mini LED a specifikacím zaměřeným na hráče představuje model TCL 55C6K špičkovou volbu pro náročné hry v segmentu 55palcových televizorů. Disponuje 180 zónami lokálního stmívání, maximálním jasem 1000 nitů a pokrývá 93 % barevného prostoru DCI-P3, což zaručuje oslnivý výkon HDR a syté, realistické barvy. Firemní procesor AiPQ Pro pohání televizor s inteligentní přesností a v reálném čase optimalizuje čistotu obrazu, pohyb a přesnost barevných tónů.
Hráči ocení přehrávání v rozlišení UHD až s frekvencí až 144 Hz a úžasných 288 Hz v rozlišení FHD, vylepšené technologií FreeSync Premium Pro, ALLM a 120Hz interpolací pohybu pro plynulý herní zážitek. Dolby Vision IQ, HDR10+ a podpora funkce Filmmaker a IMAX Enhanced zajišťují kinematografickou dokonalost i mimo hraní her. Vizuální zážitek doplňuje audio systém 2.1 Onkyo s výstupem 40 W a podporou Dolby Atmos/DTS:X. Díky integrované technologii Google TV je model 55C6K zábavním centrem budoucnosti, které je navrženo jak pro soutěžní hraní, tak pro každodenní sledování.“
Pokračování 5 / 13
Nejlepší obří televizor: Hisense 100U7Q
Komentář EISA: „Hisense 100U7Q přináší novou dimenzi do domácího kina díky obrovskému 100palcovému panelu, který díky výkonné technologii Mini LED s kvantovými body zajišťuje do vašeho obývacího pokoje obraz ve velikosti jeho stěny. Tento ULED televizor, navržený pro působivý výkon na obrovské obrazovce, využívá podsvícení Full Array s více než 600 zónami lokálního stmívání pro výjimečnou kontrolu kontrastu a konzistentní jas, který dosahuje až 1000 nitů. Díky technologii Hi-View AI Engine PRO optimalizuje kvalitu obrazu v reálném čase: vylepšuje detaily, věrnost barev a čistotu pohybu.
Výkonný 2.1kanálový audiosystém doplňuje obraz bohatým zvukem, který vyplní celou místnost, zatímco hráči ocení obnovovací frekvenci 165 Hz, podporu VRR a technologii AI Smooth Motion pro ultra rychlé hraní. Model 100U7Q je vybaven čtyřmi porty HDMI 2.1, Bluetooth 5.3 a počítá se všemi prvky moderní konektivity. Chytrá TV s operačním systémem VIDAA U9 poskytuje personalizovaná centra obsahu, jako jsou TV Channels+ a VIDAA Kids. Díky své rozsáhlé obrazovce nabízí tento model úchvatný divácký zážitek, který nově definuje pojem velkoformátové zábavy.“
Pokračování 6 / 13
Nejlepší MiniLED televizor pro domácí kino:
TCL 85C9K
Komentář EISA: „Díky impozantní 85palcové obrazovce a výkonným specifikacím promění TCL 85C9K každý obývací pokoj v kino. Tento vlajkový model s technologií QD-Mini LED, navržený pro milovníky filmů, nabízí oslnivou čistotu a kontrast díky více než 3000 zónám lokálního stmívání a špičkovému jasu dosahujícímu 5000 nitů. Panel CrystGlow Wide HVA zajišťuje široké pozorovací úhly a přesnou úroveň černé, zatímco nová struktura displeje vyniká nejjemnějšími detaily stínů a nuancemi HDR v každém snímku.
Procesor AiPQ Pro vylepšuje barvy, ostrost a vykreslování tónů v reálném čase a podporuje formáty jako Dolby Vision IQ, HDR10+ a HLG. Filmové soundtracky ožívají díky pohlcujícímu 6.2.2kanálovému 90W systému vyladěnému společností Bang & Olufsen, doplněnému o Dolby Atmos a DTS:X. Díky podpoře IMAX Enhanced, režimu Filmmaker Mode a integrované Google TV je TCL 85C9K vysněnou obrazovkou pro opravdové filmové fanoušky.“
Pokračování 7 / 13
Nejlepší prémiový MiniLED TV: Hisense 65U8Q
Komentář EISA: „Hisense 65U8Q přepisuje definici vlajkové lodi tím, že spojuje špičkový výkon s elegantním, tenkým designem. Jeho displej nové generace Mini LED PRO s kvantovými body dosahuje úžasného jasu 5000 nitů a využívá více než 2000 zón lokálního stmívání, což zajišťuje dechberoucí kontrast a přesnost při sledování filmů i v jasně osvětlené místnosti. Srdcem tohoto výkonného zařízení je Hi-View AI Engine PRO, který zajišťuje živé barvy, adaptivní ostrost a plynulé zpracování pohybu.
Režim Game Mode Ultra s frekvencí 165 Hz poskytuje plynulou odezvu, AI Smooth Motion a ultra rychlý vstup pro kompetitivní hraní. 4.1.2kanálový surround systém obklopí posluchače multidimenzionálním zvukem, který je ideální pro filmy, hudbu a hry. Díky třem portům HDMI 2.1 a univerzálnímu portu USB-C podporujícímu DisplayPort 1.4 je plně vybaven pro špičkové sestavy. Model 65U8Q, který běží na VIDAA U9 a je kalibrován dle certifikátu Pantone pro přesnost barev, kombinuje špičkový výkon s plynulou použitelností, takže bez problémů zvládne i ty nejnáročnější scénáře sledování.“
Pokračování 8 / 13
Nejlepší prémiový OLED televizor:
Loewe stellar 65 dr+
Komentář EISA: „Loewe stellar 65 dr+ vyniká elegantním designem a špičkovou technologií. Je vyroben v Německu a má tvarovanou zadní stranu v impozantních provedeních (pravý beton, čedičová láva nebo hliník), která kombinuje luxus s industriálním stylem. Pokročilý panel META 3.0 OLED dosahuje jasu 2200 nitů, má ultra nízkou odrazivost, široký barevný gamut a sníženou spotřebu energie. Díky intuitivní inteligentní platformě VIDAA U9 zajišťuje ničím nerušený zážitek ze sledování.
Volitelný motorizovaný hliníkový stojan umožňuje plynulé otáčení, zatímco 1TB SSD nabízí nahrávání pomocí dvou tunerů, k dispozici je i funkce Timeshift. Konstrukci definují prémiové materiály, od rámu z broušeného hliníku po elegantní kovové podsvícené dálkové ovládání. Díky podpoře Dolby Vision IQ Precision Detail, HDR10+, HDR10 a HLG poskytuje obraz v kvalitě velkého kina ihned po vybalení. Díky 80W zesilovači třídy D není model stellar jen televizor, ale také výstavní kousek, který promění váš prostor.“
Pokračování 9 / 13
Nejlepší reprezentativní televizor (Statement TV):
TCL 98C8K
Komentář EISA: „TCL 98C8K je více než jen televizor – tento odvážný výrazný model znovu definuje filmový zážitek v epickém měřítku. Obrovský 98palcový panel QD-Mini LED poskytuje nekompromisní vizuální zážitek díky technologii superkondenzovaných čoček a pokročilému systému řízení světla. Panel CrystGlow Wide HVA s prakticky nulovým rámečkem podporuje přesné lokální stmívání v 3480 zónách a dosahuje úžasného špičkového jasu 5000 nitů, což zajišťuje výkon HDR v jakémkoli formátu, včetně Dolby Vision IQ a HDR10+.
Procesor AiPQ Pro zaručuje vylepšené vykreslování barevných tónů a plynulý pohyb s interpolací 120 Hz, zatímco hráči ocení 144 Hz UHD (nebo 288 Hz FHD), FreeSync Premium Pro a ALLM. Vizuální zážitek doplňuje výkonný 6.2.2kanálový systém Bang & Olufsen s výkonem 90 W a pohlcujícím zvukem Dolby Atmos a DTS:X. Elegantní, inteligentní a filmový – to je ten nejlepší televizní zážitek od značky TCL.“
Pokračování 10 / 13
Nejlepší rodinný televizor: TCL 75C7K
Komentář EISA: „Díky dokonalé rovnováze mezi pohlcující zábavou a všestranností se model TCL 75C7K jeví jako ideální televizor pro celou rodinu. Jeho velký 75palcový QD-Mini LED displej s panelem CrystGlow HVA s 1248 zónami lokálního stmívání poskytuje živý obraz v rozlišení UHD a dosahuje špičkového jasu až 3000 nitů. To zajišťuje úchvatný HDR výkon ve všech formátech, včetně Dolby Vision IQ, HDR10+ a HLG.
Procesor AiPQ Pro v kombinaci s 23bitovým řízením a kontrolou halo efektu zaručuje realistické barvy, plynulý pohyb a jemné stínové detaily. Díky tomu je vhodný pro filmy, sport i dětský obsah. Rodiny ocení také „kinematografický“ zvuk Dolby Atmos a DTS:X, který zajišťuje 6.2.2kanálový systém Bang & Olufsen s výkonem 60 W. Díky Google TV, rozlišení UHD při 144 Hz a podpoře režimů Filmmaker a IMAX Enhanced je model TCL 75C7K navržen tak, aby potěšil všechny diváky v domácnosti.“
Pokračování 11 / 13
Nejlepší OLED televizor: Samsung 65S95F
Komentář EISA: „Samsung 65S95F je vlajkový OLED televizor kombinující špičkovou technologii s elegantním designem. Díky nejnovější generaci panelu QD-OLED z produkce divize Samsung Display dosahuje špičkového jasu až 4000 nitů a minimalizuje odrazy díky antireflexní vrstvě, což je ideální pro světlé místnosti. Jádrem je výkonný procesor NQ4 AI Gen3 se 128 neuronovými sítěmi, který zajišťuje optimalizaci obrazu a zvuku v reálném čase, 4K AI Upscaling Pro a adaptivní korekci AI Gamma.
Podporuje 4K hraní až do 165 Hz prostřednictvím Motion Turbo a HDMI 2.1. Zvuk Dolby Atmos (4.2.2 kanály, 70 W) se optimálně synchronizuje se soundbary Samsung prostřednictvím technologie Q-Symphony. Operační systém Tizen zaručuje sedm let aktualizací, režim AI Auto Game Mode přizpůsobuje nastavení podle žánru a integrace SmartThings promění televizor v centrum inteligentní domácnosti. Model S95F je také vybaven dálkovým ovladačem ovládaným gesty a energeticky úspornými režimy AI, což z něj činí jeden z nejmodernějších a nejvíce pohlcujících OLED televizorů ve své třídě.“
Pokračování 12 / 13
Nejlepší rodinný projektor: Hisense M2 Pro
Cena orientační: 970 Euro (25 000 Kč)
Komentář EISA: „Hisense přichází s novým pohledem na inteligentní projekci s modelem M2 Pro, 4K RGB laserovým projektorem s 1,3× optickým zoomem. Je vybaven trojitým laserovým motorem a nabízí syté barvy, vysoký jas (1300 lumenů) a ultra přesnou barevnou preciznost. Pokročilá technologie DLP a design inspirovaný kardanovým závěsem usnadňují nastavení, zatímco funkce jako automatická korekce lichoběžníkového zkreslení a kompenzace barvy stěny zajišťují optimální geometrii obrazu kdekoli.
Může vytvářet „filmové obrazy“ o velikosti 65 až 200 palců. M2 Pro se pyšní prémiovým streamováním přes VIDAA OS, dvěma 10W reproduktory s podporou Dolby/DTS, ultrarychlým spuštěním a herními funkcemi HDMI 2.1 (až 240 Hz). Díky podpoře dekódování Dolby Vision, HLG, HDR10+ a režimu Filmmaker Mode je tato filmová projekční mašina šitá na míru uživatelům nové generace. Odvážný počin v oblasti domácí zábavy!“
Pokračování 13 / 13
Nejlepší outdoorový projektor: XGIMI MoGo 4
Komentář EISA: „Kompaktní a válcovitý, vejde se do každého batohu, ale promění terasy, kempy a střechy v živá kina. Díky jasnému DLP/LED motoru (1080P, 460 ISO lumenů) a dvěma 6W reproduktorům Harman/Kardon poskytuje bohatý obraz a pohlcující zvuk, a to i bez úplné tmy nebo dalšího vybavení. Venku vyniká vestavěným 360stupňovým otočným stojanem, který umožňuje snadné natočení projektoru směrem ke stěnám, stropům, stanům nebo plátnům.
Jeho venkovní univerzálnost vyniká díky funkcím, jako je automatická korekce lichoběžníkového zkreslení a vestavěná baterie s výdrží 2,5 hodiny. Ať už se jedná o promítání při západu slunce, spontánní hraní pod hvězdami nebo ambientní světelné show doprovázené hudbou, MoGo 4 se snadno přizpůsobí. Přidejte Google TV, HDMI ARC, USB-C a RGB osvětlení a máte výkonný přístroj připravený plnit vizuální přání.“
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech.
Chci Premium a Živě.cz bez reklam
Od 41 Kč měsíčně
Nový televizor vybírejte pečlivě. Kolik do něj chcete investovat, na jaké ceně začínají kvalitní modely? Jaká bude nejvhodnější úhlopříčka, rozlišení a jaký typ zobrazovacího panelu? Určitě si přečtěte návod Jak dobře koupit televizor.
Doporučujeme také redakční výběry televizorů: