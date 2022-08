EISA: nejlepší televizory, projektory a multimediální přehrávač pro rok 2022/2023

5.1.2kanálová souprava exceluje nově konstruovanými reproduktory vyzařujícími do stran, inovovaná jednotka Dolby Atmos rozšiřuje zvukové pole, titanový tweeter ve středu reprosoustavy doplňuje pregnantní detaily a srozumitelný dialog, přičemž woofer (100 × 65 mm) umístěný ve vlastní uzavřené ozvučnici se postará o rychlé a hluboké basy. Design a kvalita obrazu jsou pastvou pro oči.“

Komentář EISA: „OLED společnosti Philips nabízí výkon a parametry, které vysoce překračují jeho cenovou třídu. Obsahuje EX obrazovku poslední generace s vysokým jasem s nejnovější verzí osvědčeného a vyspělého firemního video procesoru P5, které doplňuje respektované osvětlení zadního panelu Ambilight a otočný podstavec.

Komentář EISA: „Model obsahuje nemálo firemních prémiových technologií, a přesto zůstává v cenově dostupné hladině, a proto se do něho brzy zamilujete, zvláště pokud poznáte, že se jedná o skvělou volbu pro filmy, hry, TV a sportovní přenosy. Kombinace obrazovky typu VA Quantum Dot s přímým podsvícením LED vás oslní výběrovými přírodními barvami, autentickým kontrastem a dynamickým mapováním barevných tónů.

Filmy i televizní vysílání působí velkolepě a samozřejmě tento nejvyšší model uspokojí náročné hráče díky technologiím VRR, ALLM a 4K/120 Hz. Svůj status všestranného highendového OLED televizoru potvrzuje Sony průkopnickou audio aparaturou Acoustic Surface Audio+ s detailně věrnou širokospektrální reprodukcí formátu 2.2 s automatickou kalibrací. Chytré funkce zajišťuje Google TV včetně přístupu do videotéky BRAVIA Core a funkce BRAVIA Cam pro videochatování v rozlišení Full HD.“

Připočtěme bleskurychlé 32bitové zpracování obrazu, jež optimalizuje v reálném čase barvy, kontrast, HDR a interpolaci snímků, přičemž hraní her podporuje prodleva vstupu pod 20 milisekund a kompatibilita se zdroji 4K/120 Hz. Epson sestrojil projektor, jenž poskytne obdivuhodně plynulý a uhlazený velkoplošný filmový 4K zážitek s velice jednoduchou instalací díky vestavěnému systému posunu objektivu. Jedním slovem: Epos.“

Nejlepší mutimediální přehrávač pro rok 2022/2023

Zidoo NEO S

Komentář EISA: „Ať už využijete Neo S jako zdroj médií, hudební přehrávač nebo sluchátkový zesilovač, každý komponent je detailně zpracovaný a poskytne vám optimální služby. Je to highendový komponent, oproti běžnému univerzálnímu přehrávači má šasi z hliníkové slitiny, velký OLED displej a bohaté pole přípojných míst, zejména digitálních vstupů, symetrický i nesymetrických audio vstupů a dvě zdířky pro sluchátka včetně symetrické 4,4mm.

Po připojení k internetu Neo S přidá vaše soubory do své knihovny řízené aplikací, přehraje je přes HDMI do televizoru v rozlišení až 4K, včetně HDR10+ a Dolby Vision. Vaši hudbu dokáže reprodukovat v rozlišení až 768 kHz/32 bit PCM a DSD512 prostřednictvím Bluetooth v kodeku LDAC a aptX. Je to věrný a univerzální multimediální přehrávač na špičkové úrovni.“