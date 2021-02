Elac Debut Reference DBR62: dostupné, středně velké regálové Hi-Fi reprosoustavy [test]

Tkaná kopulka vysokotónového reproduktoru má průměr 2,5 cm, je zakrytá poměrně hustou kovou mřížkou a zasazená do výrazného, až překvapivě velkého trychtýřového zvukovodu. Středobasová membrána má průměr 16,5 cm, hrubou strukturu má na svědomí materiál na bázi aramidových vláken. Pohybuje se v pevném hliníkovém koši na měkkém vlnkovém závěsu.

Protože jde o skutečně debutantské reprosoustavy pro širokou veřejnost, mají kromě dostupné cenovky také moderní designové pojetí. To spočívá hlavně v kontrastním provedení čelní desky v matném laku a zbytku ozvučnice v umělé, leč pěkné a vkusné umělé dýze. Jde v praxi o maximálně jednoduchý, klasický tvar a pojetí.

Naladění bassreflexu je soudě dle prvního sedla na křivce naladěný na 50 Hz. Křivka se bez problémů drží nad úrovní 5 ohm, což je v dané ceně a koncepci solidní a nemělo by to klást nepřiměřené nároky ani na nejlevnější elektroniku. Zvláštní je artefakt na 700 Hz, zrcadlený také na křivce elektrické fáze. I na frekvenční odezvě je v tomto místě vidět krátký propad. Elektrická fáze nepatří mezi nejklidnější, ale větší část se nachází v kladných hodnotách – celkově nebudou Debut Reference DBR62 nepřiměřenou zátěží ani pro levné komponenty.

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m v ose mezi tweeterem a středotónovým měničem a to v uzavřeném semireverberantním prostoru s podlahovou plochou cca 100 metrů čtverečních. Prostor byl poměrně živý, částečně tlumený několika akustickými panely a kobercem.

Jak to hraje

Debut Reference DBR62 jsme poslouchali v pražském studiu AV Center, kde jim společnost dělal primárně Marantz PM7000N s CD přehrávačem Cambridge Audio CXC. Propojeno bylo přes Cardas Crosslink a ke srovnání krom Debut Reference DFR52 byly třeba Bowers&Wilkins 603.

S houpavou baskytarovou linkou v Sacksioniho „Hiccups“ („STS Test Demo CD Vol. 1“ | 2014 | STS Digital | STS-6111134) si reprosoustavy poradily s příjemnou hloubkou a celkově nestresovaným, nenuceným způsobem. Bas je volnější a měkčí, nečekejte ani při – na poměry regálovek – velmi solidní hloubce nějaké hromobití. Basa je ale vlastně slušně čitelná a vyznívá lehce, nekomplikovaně a kultivovaně, bez podbízení, bez zdůraznění. To nicméně může nastat, pokud budou ozvučnice stát blízko u zadní zdi.

Zpěv Karen Matheson a akustické nástroje ve středním pásmu zněly tak nějak celkem přirozeně nenásilným stylem, ELAC hrají s vkusnou čistotou a jistou dávkou jemnosti, která ale není nepříjemná. Možná by projevu slušelo maličké dýchnutí energie navrch, trochu průbojnější styl prezentace, ale celková hezká a nijak akcentující tonalita je určitě mezi dostupnými reprosoustavami nadstandard. Reprosoustavy dokonce mají i slušné proporce zvuku, stejně jako dobrou míru soustředěnosti, není to zvuk z kategorie „levných“ – není možná vyladěný na živost a onu jistou dávku efektnosti, která je v této třídě normou, o to příjemněji se vám ale bude poslouchat po dlouhou dobu.

Cinkání činelu v „La Rosita“ Colemana Hawkinse a Bena Webstera („Encounters“ | 2013 | Verve | 31452147-2) bylo také poměrně civilní, klidné, ale o něco živější, razantnější než zvuk středobasu. Rozlišení dílem i díky tomu působí nadstandardně, zvuk výšek je v dané třídě opravdu pěkně čistý. Fakticky nejsou Debut Reference DBR62 nějakými analytickými monitory, ale přehlednost je dobrá, byť je tu cítit lehká tendence ke směrovosti a projev výšek tak trochu „doladíte“ natáčením na své ucho nebo naopak ven.

Přes svůj limitovaný objem zvuku a celkově trochu klidnější zvukové pojetí nebyl dynamický odpich bubnů v „Rí Na Cruinne“ od Clannad („Extended Dynamic Experience 5“ | 2017 | STS Digital | STS-6111158) vůbec špatný. Reprosoustavy mají tendenci akcentovat spíše kontrolu a čitelnost nad mohutností. Dravě dynamický zvuk nečekejte, ale v menších prostorách hrají Debut Reference DBR62 s dostatečnou dynamičností – od nevelkých dostupných reprosoustav je to dobrý výsledek.

Už bylo řečeno, že zvuk není nijak cíleně analytický a nesnaží se – ať už na efekt nebo z jiného důvodu – akcentovat detailnost. Spíše jde o poměrně typický „jonesovský“ přístup, zaměřený na celistvost. V kontextu své třídy ale i tak nabízí ELAC velmi solidní čistotu a čitelnost, takže přestože třeba velmi tiché šumění hlasů hostů hudebního klubu a cinkání jejich šálků a skleniček v úvodu živáku „Fortysomething“ („Incredible Music & Recordings“ | 2012 | STS Digital | STS-6111130) tu téměř není slyšitelné, tak celý dojem je „dostatečně hi-fi“. Nástroje nejsou úplně perfekcionisticky ohraničené a přesto se mezi nimi v nahrávce dá dobře orientovat.

Podání prostoru „Dream about you“ („STS Test Demo CD Vol. 1“ | 2014 | STS Digital | STS-6111134) mělo, zcela v souladu s běžnými zážitky v této cenové úrovni, přeci jen citelný fokus na střední bod mezi reprosoustavami, nicméně s pěknou pravolevou šířkou a lehoulince naznačeným pocitem hloubky. Přestože jsou Debut Reference DBR62 klasické dvoupásmové regálovky, neočekávejte od nich ten známý „minimonitorový efekt“ – jsou spíše volnější, nicméně slušně vzdušné a nabízí bezproblémovou organizaci.

Všeobecná přívětivost (nikoliv ale ve smyslu nějaké zabarvenosti) a poklidnější charakter pak vytváří takový dobře poslouchatelný hudební soulad, i ráznější popová „Breaking Silence“ ze stejnojmenné desky Janis Ian (1993 | Columbia | 519 614-4) měla civilní, dobře kontrolovanou podobu, dobře čitelnou, se slušným basovým základem a takovou celkově bezkonfliktní, ale ne unylou nebo nudnou podobu. Změnou elektroniky pak celkem zřetelně pozměníte i charakter reprososutav.

Verdikt

Velmi dostupné, ne úplně malé reprosoustavy Debut Reference DBR62 jsou dalším celkem zřetelným zářezem Andrew Jonese do světa dostupného hi-fi – v jeho zhmotněné vizi nabízí základní ELAC moderní kabátek, ale přitom zvuk klasického hi-fi, nezdůrazňujícího, nepřibarvujícího a neohromujícího, prostě tak nějak klidně a civilizovaně plynoucího. Na své rozměry a cenu nabízí Debut Reference DBR62 poměrně solidní bas z hlediska hloubky i objemu, nabízí příjemně civilní a civilizovanou formu poslechu a ukazuje, že i za málo peněz lze mít vcelku hodně muziky.

Elac Debut Reference DBR62

Cena: 13 580 Kč

Technické parametry

Konstrukce: 2-pásmový bass reflex

Frekvenční odezva: 44Hz - 35000Hz

Citlivost: 86db @ 2.83v/1m

Maximální příkon: 120 Wattů

Rozměry (VxŠxH): 358x207x274 mm

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice