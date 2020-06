Elac Debut Reference: nová řada reproduktorů slibuje skvělý zvuk i vzhled za zajímavou cenu

Už první generace reprosoustav ELAC Debut získala ocenění EISA 2016/2017 v kategorii „evropské reproduktory roku“. Vylepšená generace Debut 2.0. posbírala řadu ocenění v individuálních recenzích. Letos přichází na trh třetí, nejvyšší řada ELAC Debut Reference, která se má prodávat souběžně s repro Debut 2.0. Má zachovat vynikajícího poměru cena/výkon a přidat lepší zvuk a vytříbený design.

Nové reprosoustavy Elec Debut Reference jsou osazeny basovými reproduktory s pevnějšími kónickými membránami z aramidových vláken s odlévanými hliníkovými koši. To má přinést velmi přesné, rychlé a dynamické basy s minimálním zkreslením.

Výšková textilní kalota, která má průměr 25 mm, je vsazena do přepracovaného zvukovodu a otvory ochranné mřížky tvarované do struktury voštin umožňují účinnější rozptyl a vyzařování zvuku do prostoru. Ozvučnice reprosoustav obsahuje basreflexový port se štěrbinovým výdechem orientovaným vpřed do poslechového prostoru.

Nové obvodové vyztužení spojující horní a boční panely všech stěn kabinetů má dle výrobce "tlumit vibrace skříně a eliminuje nežádoucí zvukové projevy". Výsledkem má dle ELACu být "vynikající zvuk v rozsahu celého frekvenčního spektra".

ELAC Debut B6.2: dobré, malé a levné regálové Hi-Fi reprobedny [test] Tyto reprobedny jsou příkladem toho, jak by měl vypadat dostupný a vyrovnaný zvuk, který je věrný a realistický - realistický nejen ve smyslu respektu k nahrávce, ale i ke svým vlastním schopnostem.

Řada Elac Debut Reference má navíc přidat elegantní design, který jak sám Elac přiznává, dosavadním generacím těchto reprosoustav přeci jen chyběl. K dispozici jsou dvě povrchové úpravy. První kombinuje matnou bílou čelní desku a vinylovou folii připomínající strukturu běleného dubu. Druhé provedení tvoří imitace tmavě mořeného ořechového dřeva s matně černou přední deskou. Ochranná mřížka potažená průzvučnou tkaninou připomínající šedý tvíd je společná. Při všech vylepšeních si nové reprosoustavy mají zachovat vynikající poměr cena / výkon, čímž mimo jiné také zabodovaly první dvě generace.

Stereo sady i kompletní řešení domácího kina

Řada Debut Reference zahrnuje regálovou i podlahovou stereo soustavu a také centrální reproduktor. Kombinace všech tří variant ve spojení s adekvátním zesilovačem nabízí možnost vytvoření komplexního systému domácího kina.

Dvoupásmové regálové soustavy s rozměry 359 x 208 x 275 mm jsou osazeny basovým reproduktorem o průměru 165 mm a 25 mm výškovou kalotou. Jeho frekvenční rozsah sahá od 44 Hz do 35 000 Hz. Nejvyšší vstupní výkon je 120 W na každý kanál.

Podlahová varianta se třemi 130 mm basovými a jednou stejně velkou středo-pásmovou membránou doplněnou výškovým reproduktorem shodným s regálovou soustavou má rozměry 1016 x 185 x 242 mm a umožňuje zatížení až 140 W na kanál. Podlahový model je pro větší stabilitu opatřen sadou hliníkových vysutých nožek s odhmotňovacími hroty na koncích.

Centrální reproduktor pro sestavu domácího kina s rozměry 185 x 527 x 242 mm obsahuje kromě 25 mm výškové kaloty také dva basové měniče o průměru 130 mm.

Elac Debut F6.2: výborné sloupové třípásmové Hi-Fi reprobedny [test] Jestli hledáte reprosoustavy, kde je soustředění na kvalitu zvuku prvořadé, kde je nejvyšší metou největší možná autenticita a kde se hraje na frekvenční vyrovnanost a neutrálním ladění, pak jsou Debut F6.2 pro vás. Nabízejí maximálně autentický zvuk v rozumné cenové třídě.

Řada Elec Debut Reference se prodává souběžně s modely Debut 2.0. Pár regálových reprosoustavy ELAC Debut Reference DB R 62 má oficiální cenu 13 600 Kč. Podlahové sloupové repro DF R 52 (pár) má stát 32 800 Kč a centrální reproduktor DC R 52 má oficiální cenu 10 900 Kč.

Zdroj: BaSys