Emmy 2021: Přehled vítězných filmů. Tady si je můžete pustit online

Seriál mapující život královny Alžběty II. od její korunovace v roce 1952, přes složitá rozhodnutí v podobě války na Falklandách a jmenování Margaret Thatcher do funkce ministerské předsedkyně až po současnost. Aktuální nabídka streamovacích služeb pravděpodobně nezná komplexnější drama, které je v každé řadě lepší než v té předchozí.

Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

Bohatá a bezcitná žena se vrací do rodného města. Chce zde prodat svoje pozemky a všechny vystěhovat. Díky místním obyvatelům – a skutečnému andělovi – objeví pravý význam Vánoc. Film obsahuje 14 původních písní s hudbou a texty Dolly Parton.

Americká reality show ukazuje muže převlečené za ženy, tzv. drag queen. Wikipedie definuje, že při stylizaci do ženské role se přehánějí některé charakteristiky, aby bylo dosaženo komického, dramatického či satirického efektu. RuPaul’s Drag Race je americká reality show, ve které drag queens soutěží v nejrůznějších oblastech. Pořad ukazuje také dění v zákulisí a doslova v něm tečou emoce.

Další hlavní ocenění Emmy 2021

Následující filmy a seriály, které v roce 2021 dostaly některé z hlavních ocenění Emmy, nejsou podle našich informací v České republice dostupné online:

Hacks

Nejlepší herečka v hlavní roli v komediálním seriálu: Jean Smart (role Deborah Vance)

Nejlepší režie komediálního seriálu: Lucia Aniello

Nejlepší scénář pro komediální seriál: Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky

Halston

Nejlepší herec v hlavní roli v minisérii či televizním filmu: Ewan McGregor (role Halstona)

Saturday Night Live

Nejlepší varietní pořad se scénkami:

Carpool Karaoke

Nejlepší krátký seriál

Mapleworth Murders

Nejlepší herec v krátkém seriálu: J. B. Smoove (role Billyho Billse)

Turnt Up with the Taylors

Nejlepší herečka v krátkém seriálu: Keke Palmer (více rolí)

Stephen Colbert's Election Night 2020

Nejlepší živý varietní pořad

Hamilton

Nejlepší předtočený varietní pořad

Mohu tě zničit