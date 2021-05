Emotiva Airmotiv GR1: Hi-Fi sluchátka, která nesou titul Graphene Reference [test]

Když jsme u signálového kabelu, tak ten je velmi tenký a jeho černobílý oplet je poměrně pevný, aniž by to znamenalo omezení ohebnosti, takže s kabelem se snadno manipuluje. Uvnitř je blíže nespecifikovaný vodič z bezkyslíkaté mědi.

Za své peníze dostanete poměrně velká, americky komfortní sluchátka – to znamená mohutné polstrované náušníky a mohutný týlní most, oboje měkké a příjemně pružné jako sedačky ve starém Cadillacu. Nároky moderní doby uspokojuje použití umělé kůže. Ke komfortu pomáhá určitě i to, že sluchátka nejsou extrémně těžká (zhruba 400 gramů) a nemají nijak dramatický přítlak, jakkoliv díky své měkkosti drží na uších skutečně dobře.

Níže naleznete dvě sady měření frekvenční odezvy – první nemá aplikovanou žádnou korekci. Graf se může zdát obtížně čitelný a neintuitivní, ale žádná sluchátka na rozdíl od reprosoustav neměří vyrovnaně a ani by zvuk takových nebyl příjemný. Doporučujeme porovnávat s výsledky nejnovějších výzkumů a tvarem preferenční křivky Harman Research 2018. Pro snazší interpretaci grafu je k dispozici také verze s aplikovanou kompenzací – tady by se dalo říct, že čím vyrovnanější odpověď, tím lépe.

Jak to hraje

Emotiva Airmotiv GR1 jsme poslouchali primárně přes Roon a RME ADI-2 DAC FS, ale také třeba přes Cambridge CXC a Teac NT-503 nebo přes Apogee Groove. Zkusili jsme, zda je rozhýbe i výstup z telefonu a skutečně ano, byť samozřejmě v limitované kvalitě. K porovnání jsme měli redakční Focal Clear.

Basu bylo v „Bílý den“ Anety Langerové („Dvě slunce“ | 2020 | Art Shock | AS002-2) skutečně požehnaně – byl to takový ten rozmáchlejší, spíše hutný, těžší, záměrně dramatický bas, který ale dobře podpoří rytmickou složku, stejně jako vzbudí pocit plnosti a šťavnatosti. Definice jednotlivých tónů pak byla slušná, plně odpovídající nárokům střední třídy hi-fi, i když high-endové ambice neuspokojí, na to je zvuk příliš výrazný v objemu a příliš málo „zařezává“.

Zpěv Robina Gibba v „Mother of Love“ („My Favorite Christmas Carols“ | 2006 | edel records | 0177622ERE) byl trochu málo expresivní a to navzdory tomu, že nahrávka sama inklinuje spíš právě k takovému ladění. Je to velmi klidný, velmi hladký, měkčí zvuk, na a druhou stranu ale díky tomu naprosto neúnavný a i u horších nahrávek zcela přijatelný i při vyšší hlasitosti. Opět to trochu svádí k dojmu „pop-rockového“ ladění, kdy i řízenější hudba bude dlouhodobě snesitelná.

Činely v „Abandoned Masquerade“ Diany Krall („The Girl in the Other Room“ | 2004 | Verve | 0602498633469) pak opět zapadlé nebyly, naopak přes svou neukřičenost jsou dobře rozlišené, možná trochu tenčí, ale vkusně přehledné, zaznívající s lehkostí a klidem. Mají rozumnou porci živost a rychlosti, lehkou inklinaci k lesklosti, ale přesto nejsou agresivní ani při vysoké hlasitosti.

Dynamický potenciál Airmotiv GR1 je docela solidní, i když si žádají alespoň střední hlasitost – pak i živá „Something Holy“ (Alice Phoebe Lou | „Live at Funkhaus“ | 2020 | AWAL | APL010) zní pěkně šťavnatě, houpe se plným, hutným způsobem. Není to zvuk, který by měl okamžitý, naprosto bezprostřední impakt, ale díky poměrově výraznějším basům a výškám není ani celkově objektivně klidnější a jemnější zvuk subjektivním způsobem nudný – naopak je docela zábavné nechat se oblévat tou zvukovou masou.

Airmotiv GR1 nejsou nijak záměrně analytická sluchátka – titulní skladbu z Davisovy desky „Seven Steps to Heaven“ (2005 | Columbia | COL 519509 2) zvládly solidně, adekvátně střední třídě, ale bez záměru vyextrahovat ty nejjemnější detaily nebo dozvuky. Nechávají hudbu jaksi samovolně plout, organicky a nenuceně – možná špetka transparentnosti navrch by nebyla špatná, ale jinak je čitelnost solidní.

Celkem dle očekávání – protože Airmotiv GR1 nejsou plně otevřená sluchátka – byl prostor „Rising Runner Missed by Endless Sender“ (Tangerine Dream | „Cyclone“ | 1995 | Virgin | 7243 40251 20) definovaný roztečí mušlí, hudba přicházela z nich a zůstávala spíše uvnitř hlavy. Ale i taky byla pěkně spojitá, dobře organizovaná a přehledná, s dobrou lokalizací jednotlivých nástrojových linek a zvuků.

V čem je ale skutečná síla Airmotiv GR1, to ukázala Kaempfertova „Swingin’ Safari“ („Vinyl Classics Vol. 2“ | 2014 | stereoplay | 03-14) – vlastně vůbec nic neřešíte a jen si tak posloucháte. Je jedno, že basů je proporčně více, je jedno, že to není zvuk s dokonale holografickým ohraničením nástrojů – hudba plyne, je naprosto nekonfliktní, je dostatečně šťavnatá a rytmická, má svoje kouzlo a hlavně má celkovou pohodu. Není to zvuk pro milovníky nejkřehčích detailů nebo absolutní autentičnosti – je to zvuk pro ty, kteří chtějí pohodový poslech v pěkném ladění.

Verdikt

Velká sluchátka Emotiva Airmotiv GR1 možná nejsou jednoznačnou a nezpochybnitelnou hvězdou své cenové kategorie, čehož se firmě daří dosáhnout v oblasti zesilovačů s více než jedním modelem. Ale jsou to každopádně sluchátka střední hi-fi třídy, pojatá tak nějak „po americku“. Jsou velká, jsou mimořádně pohodlná, mají docela dost basu a hlavně – lze s nimi strávit dlouhé a dlouhé hodiny, bude-li vám jejich tonalita vyhovovat.

Rozehrávají se zcela jednoduše a zejména pro rockovou, popovou nebo třeba elektronickou hudbu je jejich charakter velmi zábavný. Nepatříte-li tak mezi vyznavače suché neutrality, ale mezi ty, kteří preferují šťavnatý a klidně i načančaný zážitek, pak pro vás budou Airmotiv GR1 rozhodně zábavnými průvodci hudbou.

Emotiva Airmotiv GR1

Cena: 12 890 Kč

Technické parametry

Frekvenční odezva: 23 Hz do 24 500 kHz.

23 Hz do 24 500 kHz. Efektivita: 106 dB

106 dB THD: <0.05% (obvykle)

<0.05% (obvykle) Impendace: 32 Ohmů (nominální)

32 Ohmů (nominální) Typ snímače: Dynamický budič s měděnou hliníkovou kmitací cívkou

Dynamický budič s měděnou hliníkovou kmitací cívkou Tělo náušníku: Přírodní jasanové dřevo

Přírodní jasanové dřevo Mřížka do náušníků: Hliníkový vnější gril opracovaný vodním paprskem.

Hliníkový vnější gril opracovaný vodním paprskem. Typ sluchátek: Circumaurální (kolem ucha)

Circumaurální (kolem ucha) Vyměnitelné náušníky: Ano

Ano Rozměry sluchátek: vnější průměr: 9,5 cm, vnitřní průměr: 5,7 cm

vnější průměr: 9,5 cm, vnitřní průměr: 5,7 cm Materiál sluchátek: Prodyšné náušníky z koženky, odvětrávání přes mikroprocesor a vnitřek z paměťové pěny

Prodyšné náušníky z koženky, odvětrávání přes mikroprocesor a vnitřek z paměťové pěny Hmotnost: 400 g

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice