Enola Holmesová: Mladší sestra Sherlocka Holmese se na Netflixu vydává v jeho stopách [recenze filmu]

Na dospívající publikum orientovaná profesionální fan fiction ze sherlockovského světa se sympatickou hrdinkou, jež pokouší limity upjaté viktoriánské éry.

Plusy Sympatická hlavní hrdinka, jež má potenciál utáhnout možnou sérii. Minusy Detektivní rovina vyprávění ustupuje té emancipační. 6 /10 Hodnocení

Koronavirová krize nahrává placeným videotékám jako je Netflix. Ten v dubnu letošního roku získal distributorská práva na film, který měl být původně uveden v kině. Jeho premiéra nakonec proběhla 23. září na této streamovací platformě, kde se okamžitě zařadil mezi její nejsledovanější tituly.

Knižní série

Film Enola Holmesová vychází z šestidílné knižní série americké autorky Nancy Springer, konkrétně z jejího prvního dílu z roku 2006, který i u nás vyšel pod názvem Případ pohřešovaného markýze. Nancy Springer v této sérii, orientované na dospívající čtenáře, vytvořila postavu mladší sestry slovutného detektiva Sherlocka Holmese a jeho staršího bratra Mycrofta, která v jednotlivých dílech řeší kriminální případy.

Tato postava se v původních povídkách a románech Arthura Conana Doylea nevyskytuje a jde tedy o jakýsi profesionální fan fiction ze sherlockovského světa. Autorka tak předběhla o jedenáct let tvůrce minisérie z produkce BBC Sherlock, kde se o existenci utajené sestry dozvídají bratři Holmesové v závěrečné, čtvrté sérii.

Povaha a charakteristika jejich sestry z této minisérie a filmu podle knihy Nancy Springer se ale radikálně liší. Britský televizní režisér Harry Bradbeer, který se podílel na seriálech s ženskými hrdinkami Potvora a Na mušce, spolu se scenáristou Jackem Thornem představují hlavní hrdinku jako šestnáctiletou dívku, v jejímž životě se završuje proces výchovy k samostatnosti.

Vzepření se svému předurčení

Nic jiného ani Enole Holmesové (Millie Bobby Brown) vlastně nezbývá, když jí v den jejích šestnáctých narozenin opustí její svobodomyslná matka Eudoria (Helena Bonham Carter). Ta matka, která ji nekonvenčními prostředky vždy vychovávala k tomu, že se musí umět o sebe postarat.

Namísto klasické školní docházky ji matka vzdělávala v literatuře, vědě a dala ji i základy sebeobrany. Vzdělávání probíhalo formou hry a zábavy, ale matka jím sledovala jasný cíl, aby její dcera obstála ve světě, ovládaném mocichtivými muži.

Seznámila ji také s texty jedné z prvních bojovnic za ženská práva, spisovatelky Mary Wollstonecraftové, na jejíž odkaz se rozhodla navázat. Ještě před svým odchodem z domu přitom zanechala své dceři několik indicií, které jí při znalosti její povahy vedly k přesvědčení, že ji bude Enola následovat. A to nejen v tom smyslu, že se jí vydá hledat.

Jenže to se musí Enola nejprve vzepřít svým bratrům, především pak autoritativnímu bratrovi Mycroftovi (Sam Claflin), který je ustaven jako její poručník. Mycroft ji chce umístit do dívčí internátní školy, vedené přísnou slečnou Harrisonovou, zatím Sherlock Holmes (Henry Cavill) se zaujetím a pobavením zároveň sleduje, jak kráčí jeho sestra po útěku z jejich panství v jeho profesních stopách a zaučuje se v detektivním řemesle.

Enola totiž při útěku narazí ve vlaku na stejně starého vikomta Tewksburyho (Louis Partridge), který má po smrti otce zasednout ve Sněmovně lordů a i on utíká před tímto svým předurčením. Po krku mu jde přitom muž s buřinkou a Enola se ho rozhodne chránit.

Detektivní rovina ustupuje té emancipační

Ve vyprávění se tak splétají dvě detektivní linie, z nichž ta jedna s pátráním Enoly po zmizelé matce, ustupuje v jeho průběhu té druhé s objasněním toho, kdo a proč jde mladému vikomtovi po krku. V závěru se pak tvůrci k první linii vrací, ale o detektivní pátrání, které by osvědčovalo schopnost dedukce Sherlockovy mladší sestry, tu primárně nejde.

Projekt Power: pět minut v kůži superhrdiny v akčním thrilleru na Netflixu [recenze filmu] Slibný námět s pilulkou, která dává jejím uživatelům na pět minut superhrdinské schopnosti, aniž by tušili, jaké to budou, se dočkal rozvedení, které zůstalo hodně za očekáváními, jak s tímto konceptem naložit.

Tím hlavním je vyjádření touhy po svobodě a změně patriarchálního světa, v němž ženy neměly svá práva. Ale nejen ony, v příběhu jde o důležité hlasování ve Sněmovně lordů, týkající se zrovnoprávnění voleb prostých občanů.

Enola pokouší a provokuje limity upjaté viktoriánské éry, její matka plánuje zatočit se starými pořádky radikálněji. Film tak říká, že ženské emancipační hnutí musí začít od změny myšlení svobodomyslného jedince, v jehož Eudoria svou dceru vychovala.

Enola se stává i hlavním tahounem a hybatelem vyprávění, v němž si v praxi ověřuje to, co jí matka vštípila a naučila. Ironicky přitom glosuje vlastní počínání, samotný případ i svět kolem sebe za pomocí prolomení čtvrté stěny, kdy komunikuje přímo s diváky. Tvůrci ale tento prostředek nadužívají a to i tam, kde by nemuseli, když třeba osvětlují hodnoty, jež hrdinka ztělesňuje a jež jsou zcela zřejmé z děje.

Ritchieovský styl

Šestnáctiletá Millie Bobby Brown, známá ze seriálu Stranger Things, ale působí v této roli natolik sympaticky a bezprostředně, že jim to odpustíte. Její spontánní, přirozené herectví, s citem pro komediální strunu, koresponduje s tím, jaká její hrdinka je. Tvrdohlavá, osobitá, nepoddajná, vtipná, citlivá.

Ona citlivost se projevuje ve vztahu k vikomtovi, nad nímž přebírá ochrannou ruku, ale postupně, když poznává jaký je a jaké jsou jeho zájmy, mezi nimi začínají narůstat sympatie, jež dostávají podobu cudné, něžné romance.

Ta se tu mísí s humorem a akcí, jejíž charakter odkazuje k dynamickému stylu Guye Ritchieho. A to nejen choreografií soubojů, ale i filmovými kolážemi, v nichž se využívají prvky animovaného nebo němého filmu. Hravě ritchieovská je i energická hudba Daniela Pembertona, jež navozuje atmosféru viktoriánské Anglie, stejně jako výprava a kamera Gilese Nuttgense.

Řemeslně tedy film vypadá dobře, viktoriánská éra ožívá v lokacích a kostýmech plasticky, snad jen u budov a ostatních kulis je občas až příliš vidět jejich digitální základ. Tvůrci tak přicházejí se sherlockovou látkou pro mladší publikum, jež jistě ocení nebojácnou a důvtipnou hrdinku, která hledá své místo a způsob realizace v mužském světě, zosobněným do velké míry jejími bratry.

Upjatým Mycroftem, jež ztělesňuje status quo patriarchální Anglie, kde má žena svou roli především jako manželka, a překvapivě empatickým a o svou sestru se zajímajícím Sherlockem, který se tu dost vzdaluje od polohy, v níž ho tradičně známe.

Závěr vyprávění, v němž Enola deklaruje svůj záměr vydat se v jeho profesních šlépějích, dává jasně na srozuměnou, že pokračováním se tvůrci nebrání a že knižní série jim jde v tomhle ohledu vstříc. A nebránil bych se jim i já jako divák, protože tahle hrdinka potenciál na utáhnutí série s detektivními zápletkami i emancipačním poselstvím má.

Enola Holmesová