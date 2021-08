Eternals: finální trailer na očekávanou Marvelovku překvapivě hodně prozrazuje

Tak tu máme finální trailer na dlouho odkládanou Marvelovku s názvem Eternals. A překvapivě porušuje styl, který u svých trailerů Marvel dodržoval – tj. prozrazovat naprosté minimum a stříhat trailer tak, aby nebylo poznat, jaký děj diváka čeká. Zde se ale dozvíme, proč se Eternals (Věční – nesmrtelná mimozemská rasa stvořená Celestials/Nebeskými) vrací. A rovnou v traileru nám vysvětlí, že na Zemi jsou jen a pouze, aby bojovali s Devianty. A ti se údajně po 7 000 vrací v důsledku návratu poloviny lidstva mezi živé (druhého lusknutí).

Eternals disponují potřebnými superschopnostmi, jako nadlidská síla, regenerace, schopnost létání, rychlost a další užitečnými vlastnostmi. Což se docela hodí.

No a to bychom měli první část filmu. Trailer také prozrazuje, že Eternals byli rozeseti po celém světě, ale se dají znovu dohromady a následuje boj s nepřítelem, což vypadá, že jsou záběry ze závěrečných soubojů. Stojí za zmínku, že režisérkou filmu je Chloé Zhao, která nedávno dostala Oscara za film Země nomádů. Eternals točila ale ještě před oceněním.

Eternals by měl být původně přelomovým dílem Fáze 4, ale nakonec jde pouze o další odkládaný film, se kterým se kvůli COVIDu a zavřeným kinům pořád „šibuje“. Nejdříve měl mít premiéru 6. listopadu 2020, pak ho posunuli na 12. února 2021 a pak na listopad 2021. Tam nyní zůstal, v ČR by tedy měl jít do kin 4. listopadu 2021.

Ve filmu si zahrají hvězdy jako Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, populární Kumail Nanjiani, či Salma Hayek, fanoušci Hry o trůny budou mít radost z obsazení Kita Haringtona do role Černého rytíře.