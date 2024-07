Eurosport Premium brzy skončí. Online přenosy nabídne jen Max, ale skoro pětkrát dráž

Eurosport začal informovat uživatele na webu i pomocí e-mailu, že k 22. červenci 2024 ukončí streamovací službu Premium. Nástupce dřívějšího Eurosportu Player byl jediným (legálním) způsobem, jak na internetu sledovat živé přenosy a také záznam Eurosportu, aniž by si diváci museli platit též kabelovku, satelitní TV nebo IPTV.

Protože Premium nebylo součást žádného balíčku, bylo i relativně levné. Měsíční předplatné stálo 129 Kč, roční pak jen 639 Kč (53 Kč měsíčně). A neboť Premium za necelý měsíc skončí, noví uživatelé si jej už ani předplatit nemohou, služba je přesměruje na streamovací platformu Max.

Ta živé přenosy i záznamy Eurosportu nabízí také, dokonce jen za 70 Kč měsíčně, jenže k tomu potřebujete minimálně základní předplatné Maxu. Tarif Standard stojí 219 Kč měsíčně, případně 2190 Kč ročně.

Dříve tak šlo Eurosport po celých 12 měsíců sledovat za 639 Kč, teď to v součtu s Maxem dělá 3030 Kč, skoro pětkrát tolik. I samotné příplatky za Eurosport jsou dražší, vycházejí na 840 Kč ročně. Jediný scénář, kdy sledování Eurosportu vyjde levněji než dřív, je ten, kdy si uživatelé již platí Max a sport by si chtěli přikoupit jen občas kvůli nějaké události. Pak za měsíc připlatí 70 Kč, zatímco dříve by za Premium dali 129 Kč.