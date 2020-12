Evropské kmeny: ve sci-fi seriálu Netflixu se bude bojovat o postapokalyptickou Evropu

V roce 2019, loni při spouštění Neflixu v češtině, přijeli do Prahy zástupci Netflixu a mluvili o budoucnosti. Jedním ze slibovaných seriálů byl německý seriál Tribes of Europa. Nyní Netflix ukázal první trailer.

Seriál se natáčel poblíž Prahy, ale také v Chorvatsku a Berlíně. Mluvilo se o něm, že by to měl být v podstatě Mad Max v Evropě. Vypráví o budoucnosti, o postapokalyptické Evropě, kdy poté, co vše zkolabovalo, tak jednotlivé evropské kmeny bojují mezi sebou.

Sám Netflix o něm říká "Tři sourozenci (Kiano, Liv, a Elija) se v roce 2070 rozhodnou změnit osud Evropy, která se po globální katastrofě rozpadla na spoustu malých státečků soupeřících o nadvládu." Kromě německých herců v něm uvidíte i pár českých. Kromě Floriana Baxmeyera za seriálem a scénářem stojí Philip Koch, oba mimo jiné natáčeli několik filmů z i u nás známé kriminální série Místo činu.

Premiéra první sezóny seriálu Evropské kmeny by měla být 19. února 2021, přičemž by měla mít šest dílů, seriál bude uvedený celosvětově.