Expend4bles: Postr4datelní mají první trailer. Akční legendy tentokrát doplní Megan Fox, Tony Jaa nebo Iko Uwais

Tak jsme se konečně dočkali prvního traileru k dlouho očekávanému čtvrtému dílu akční série The Expendables – Postradatelní. Postradatelní 4 nesou oficiální název Expend4bles: Postr4datelní a vrací se tým známých akčních hrdinů – Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren a Randy Couture.

Známý tým opět doplní nová jména z mladší generace, takže hereckou sestavu poprvé rozšíří Curtis "50 Cent" Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio, Levy Tran a Andy Garcia. A jako vždy, tak Postradatelní jsou povoláni, až když jsou všechny ostatní možnosti mimo hru. Tvůrci slibují, že noví členové týmu s novými styly a taktikami dají pojmu „nová krev“ zcela nový význam.

Na Expend4bles se čekalo poměrně dlouho, protože po poměrně úspěšných prvních dvou dílech ten třetí vyšel vstříc „širšímu publiku“, aby byl film přístupnější, tak se ubralo na krvi a výsledkem byl propad v tržbách proti předchůdci o 100 miliónů dolarů. Na čtvrté pokračování se tak čeká od roku 2014, kdy měli Expendables 3 premiéru.

Už je známo, že otec projektu, akční hvězda Sylvester Stallone si ve filmu Expend4bles zahraje už jen menší roli a štafetu předá Jasonu Stathamovi. Ačkoli se nevědělo, jaký se Stalloneho role zmenší, tak se herec nechal slyšet, že Expend4bles je z „80%“ Statham. Z různých důvodů se ve filmu neobjeví spousta známých herců z předchozích třech filmů, je tedy otázkou, jak Postr4datelní moc budou pro diváky atraktivní.

Film tentokrát režíruje Scott Waugh (natočil spíše podprůměrné filmy Need for Speed a V zajetí sněhu), o scénář se postaral Spenser Cohen (podílel se na scénářích k podprůměrným sci-fi Extinction a Moonfall). I když se můžeme dočkat pozitivního překvapení, tak s největší pravděpodobností nás tak čeká nejhorší díl série. Do kin Expend4bles: Postr4datelní půjdou 28. září 2023.