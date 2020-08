Falcon Acoustics BBC LS3/5a: regálové Hi-Fi reprobedny přímo z Anglie [test]

Maličké Falcon Acoustics BBC LS3/5a jsou specialitkou pro ty, kteří ví co chtějí, jsou to specifické, svébytné a odlišné reprosoustavy, které vám ukážou, co pomáhalo utvářet hi-fi standardy a vnímání zvuku bezmála půlstoletí nazpět. Jde o věrnou repliku se snahou o maximální autenticitu a nikoliv o vylepšení dle dnešních možností.

Plusy Bezchybná pocta původnímu BBC monitoru

Kdo víc, co očekávat a chce to, ten dostane zajímavý audiofilský bonbónek

Výtečně soustředné vokální pásmo

Podání prostoru v blízkém poli je skvělé

Je to hezká exkurze do světa tradice britského zvuku Minusy Cenovka je velmi odvážná, byť všechna ta ruční práce v Anglii musí být někde vidět

S tvrdší elektronikou nebo v holé místnosti mohou být výšky poněkud jadrné 9 /10 Hodnocení

Ideálem britského minimonitoru je „koncept BBC“ nebo také „variace na LS3/5a“ – napříč světem si tento mimořádně specifický druh reprosoustav získal až těžko pochopitelné množství přízně. Dodnes se trh napodobeninami doslova hemží a snad každá slovutná ostrovní značka tomuto konceptu vzdává poctu alespoň jednou více či méně patrnou variací na řečené téma. Je ale jen jedna firma, která se odhodlala oficiální design BBC z roku 1976 plně licencovat a uvést znovu do života, byť v lehce „oprášené“ verzi.

Vzhled a konstrukce

Tou firmou je Falcon Acoustics, značka, postavená lidmi spojenými s největším prodejcem měničů a součástek pro reprosoustavy ve Velké Británii. Model BBC LS3/5a vyrábí firma ručně ve svém závodě v Oxfordu. Název minimonitor mají BBC LS3/5a právem – jejich čistě pravoúhlá, jednoduše střižená ozvučnice je vyrobena z vybírané baltské březové překližky v kombinaci s bukovými lištami, uvnitř je bohaté tlumení.

Estetika je „naprosto anglická“, nezaměnitelně jednoduchá a přitom ne nezajímavá. Drobné reprosoustavy (s 5,5 kg mají šířku 19 cm, výšku 30,5 cm a hloubku 16,5 cm, což odpovídá tomu, že byly ve studiích BBC používány pro odposlech v blízkém poli na mixážních pultech a v podobnýách podmínkách) mají snadno odnímatelnou krycí mřížku, připevněnou suchými zipy. Protože mřížka je navržena tak, aby zvuk byl ideální s ní a tedy se pokud možno nesundávala, pod ní najdete spíše praktický „interiér“ s měniči obklopenými tlumícím materiálem.

I zadní stran je tak nějak samozřejmě britská. Žádné serepetičky, žádné ozdůbky – nalepená cedulka se všemi důležitými informacemi a ve spodní části jeden pár reproterminálů, nic víc. Nikde není žádný bassreflex, BBC LS3/5a jsou koncipovány jako uzavřené.

Důležité je, že ve Falcon Acoustics se drží historických specifikací jak to jenom jde (v praxi na 99,9%, aby výrobek dostál licenčním podmínkám). Krom vzhledu a rozměrů to tak platí i pro technická řešení. Šli dokonce tak daleko, že osazený středobas B110 (průměr kónické membrány 13,8 cm) a tweeter T27 (měkká kopulka průměru 1,9 cm) si vyrábí sami ručně v Anglii a navrhl je sám Malcolm Jones, tedy člověk, který navrhl původní reproduktory KEF T27 a KEF B110, osazované do původních BBC monitorů. Navíc se oba měniče montují jako počítačově zhodnocené a párované podle akustických i elektrických parametrů pro optimální soulad kanálů.

Neméně důležitou součástí je i použitá frekvenční výhybky, opět vycházející z původních specifikací BBC. Filtr FL6/23 vychází z „transformátorového stylu“ a výhybka je osazena zakázkovými indukčními prvky Falcon, taktéž vyráběnými v Británii. I tady jsou součástky počítačovým hodnocením párovány. Dělící frekvence je nastavena na metu 3 kHz.

Výrobce udává u malých monitorů frekvenční odezvu 70 – 20 000 Hz (+/- 3 dB), citlivost 83 dB / 2,83 V / m a jmenovitou impedanci 15 ohm (opět podle původní BBC specifikace), což všechno znamená, že BBC LS3/5a budete muset pořádně „nakrmit“.

Měříme

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m v ose mezi tweeterem a středotónovým měničem a to v uzavřeném semireverberantním prostoru s podlahovou plochou cca 50 metrů čtverečních, standardním zatlumením (koberce, velké plochy sedaček, rozlehlá knihovna, podhled vyplněný vatou, záclony a těžké závěsy,...), byť bez rozsáhlých akustických úprav.



Frekvenční odezva - v ose (červená) a pod úhlem 30° (černá

Měření lze pokládat za 100% věrohodné v pásmu 200 Hz a výše, v pásmu 10 - 200 Hz je vidět vliv akustiky místnosti. Měřeno bylo pomocí software Clio Pocket a kalibrovaného mikrofonu, reprosoustavy byly umístěny v poslechové pozici patrné z doprovodných fotografií.



Waterfall

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.



Impedance (červená) a elektrická fáze (černá

Naměřená frekvenční odezva ukazuje „BBC kouzlo“ – zdůraznění pásma 90 – 150 Hz přidává subjektivnímu vjemu váhu a objem, onen pocit z britské školy, kdy máte pocit, že posloucháte větší reprosoustavy, než opravdu jsou. Je vidět, že v koncept BBC monitoru klade důraz na čistotu a lineárnost vokálního pásma.

Od 5 kHz je také vidět poměrně výrazný (a také slyšitelný) nárůst energie vysokých tónů; v zatlumené místnosti nicméně nepředstavoval poslechový problém, v holé místnosti by mohl. První známky nástupu energie na 50 Hz jsou vůči velikosti zajímavé. Celková charakteristika se zpřítomněním obou konců pásem je nicméně charakteristickým rysem této koncepce – a třeba v archivech Stereophile lze najít měření obdobně licencovaných Rogers z roku 1978 s, nepřekvapivě, identickou frekvenční odezvou.



Frekvenční odezva na poslechovém místě - levý kanál (červená) a pravý kanál (černá)

Impedanční peak na cca 75 Hz vrcholí až za hranicí 80 ohmů, právě kolem této frekvence je pak naladěn rezonanční kmitočet ozvučnice. I v tom odpovídá originálnímu konceptu BBC monitoru. Nejnižší úroveň, kam impedance padá, je mezi 7 a 8 ohmy, střední hodnota bude bez problémů deklarovaných 15 ohm. Na křivce nejsou patrné žádné nespojitosti nebo artefakty, které by mohly prozrazovat stojaté vlnění uvnitř skříně nebo třeba rezonanci panelů skříně. Elektrická fáze má relativně plynulý průběh bez zlomů a ostrých úhlů a jakkoliv na několika místech vystupuje z optimálního rozsahu, je to v blízkosti výrazných impedančních peaků a tedy by to nemělo znamenat nemístné zatížení elektroniky. BBC LS3/5a nicméně nejsou úplně nenáročné na to, k čemu je připojíte.

Jak to hraje

Falcon Acoustics BBC LS3/5a jsme poslouchali v redakčních prostorách, kde ve velké místnosti s OPPO UDP-205 a Norma Revo IPA-140 (logicky) malým monitorům úplně pšenka nekvetla, v malé místnosti s Cambridge CXC / ASUS Xonar Essence One MUSES MKII a Cambridge CXA80 (a ještě mnohem lépe s Grandinote Shinai) to bylo o něčem jiném a to už kvůli výrazně kratší poslechové vzdálenosti. Také na stole jako opravdové nearfield monitory dělají BBC LS3/5a to, co mají a setup Teac NT-503 / Emotiva XSP-1 / Emotiva XPA-DR2 k nim nepůsobil nesmyslně. Porovnávali jsme s Harbeth Monitor 30, Fischer&Fischer SN-70 nebo KEF LS50, během testování se ale sešla řádka dalších reprosoustav i elektroniky.

Od maličkých reprosoustav tohoto střihu neočekáváte tak úplně hluboko položený bas – a on tam opravdu tak úplně není. Nicméně když využijete naddimenzovanou elektroniku s převisem výkonu, nechají se BBC LS3/5a dotlačit až k překvapivému náznaku přítomnosti těla kontrabasu v „Anna“ od Charlie Hadena a Antonia Forcioneho („Naim Sampler 6“ | 2006 | Naim Label | naimcd106). Takto „přitlačeny“ umí BBC LS3/5a dokonce i trochu „mrouknout“, dobře tlumený středobas se chová klidně a tóny jsou měkké a jakkoliv svou hloubkou principiálně omezené, zdůraznění vyššího basu vytváří podmanivý efekt „větší bedny“. Artikulace a čistota basového pásma je dobrá, respektive tak dobrá, jak dobře se zesilovač postará – zejména v tomto pásmu nelze více zdůraznit, jak je dobrý (čtete jako „výborný“) zesilovač důležitý.

Zpěv Julie London v „People who are born in May“ („Diamond Voices of the Fifties“ | 2015 | STS Digital | STS-6111140) hezky ilustruje nejsilnější charakteristiku malých monitorů. Přirozenou dominanci hlasového pásma, kde vokály zní sladce, příjemně a s britskou důstojností. BBC LS3/5a není z podstaty studiově analytickým monitorem, hraje spíše s „anglicky polypropylenovou“ klidností, takže třeba ani jadrnější sykavky nebo další ostřejší artefakty staré (jakkoliv pečlivě oprášené) nahrávky nejsou cítit jako nepříjemnost. Navíc je střední pásmo už pěkně otevřené, hlas jasný a ukázněně soustředěný.

Vysokým tónům dal výrobce (respektive původní konstruktér) dost prostoru, což je fajn u starých nahrávek, kde „loudness“ pomáhal k vyrovnání jejich tehdejších charakteristik, na druhou stranu u dnešních krystalicky čistých a na výšky bohatých nahrávkách jich může být s ostřeji hrající elektronikou nebo třeba v hodně živé akustice až až. Posloucháte-li nicméně v blízkém poli, nemělo by to vzhledem k hlasitosti používané v takových podmínkách být problematické. Pozitivním rysem takové charakteristiky je to, že i jemnější dozvuky a nunace, jako najdete třeba v „No matter what“ od Xu Ganga („Be there" | 2004 | Usher) reprosoustavy vytáhnout kupředu a dají jim energii i čitelnost toho skutečně monitorového střihu.

Je celkem pochopitelné, že svou energií s vámi neroztančí BBC LS3/5a sedačku, ale to není jejich účelem. V „Lay down Sally“ Erica Claptona („Ultradisc II“ | 1994 | MFSL | SPCD 016) bylo tedy opět cítit, že si reprosoustavy řeknou o „probuzení“, že stojí za to na ně trochu zatlačit zdánlivě naddimenzovaným zesilovačem, aby v nich ožila razance a schopnost podat mikrodynamické nuance. Pak to ale funguje dobře, reprosoustavy jsou solidně pevné, solidně konkrétní a umí být průbojnější a dynamicky koncentrovanější, než byste od jejich rozměru čekali. Stále ale platí, že nejlépe jim je v blízkosti posluchače a při běžné a mírně vyšší hlasitosti.

Ve vrstevnaté „Clouds“ od Steve Coleman and Five Elements („Harvesting Semblances and Affinities“ | 2008 | Pi Recordings | PI33) dokázaly malé monitorky udržet pěknou disciplínu, dokázaly pevně orámovat komplexní hudební dění, byť opět jen ve společnosti na úrovni – několikero dostupnějších hi-fi zesilovačů jednoduše nedokázalo potenciál BBC LS3/5a probudit a zvuk zůstal u trochu „nijakého“ stylu. Pokud ale dáte na pěkný pocit detailnosti (i díky přirozeně znělému vokálnímu pásmu či jasnějším výškám), tak přímočařejší, pěkně transparentní zvuk, který se v malých Falcon ukrývá, by vám mohl učarovat, to proslulé minimonitorové kouzlo v nich vězí.

Za správných podmínek (tedy ne dál než třeba 2 – 2,5 m od posluchače, ne o moc dál od sebe apod., vlastně klidně na stole, zejména dostanete-li jejich tweetery na úroveň uší) umí BBC LS3/5a nabídnout prostor vetkutý sice mezi rozteč ozvučnic, ale moc pěkně spojitý, plastický a s fokusem, který od monitorové reprosoustavy čekáte. „Wolkenmeer“ Beo Brockhausena („Closer to the music vol. 3“ | 2009 | Stockfish | SFR 357.4009.2) byla dobře konkrétní a snadno čitelná, měla zvuky dobře lokalizované a to nejen v pravolevém, ale i předozadním směru.

Zvuk BBC LS3/5a balancoval v „I love the life I have“ Buddy Guye („Extended Dynamic Experience 4“ | 2015 | STS Digital | STS-6111145) mezi minimonitorovou přímostí a britským nadhledem. Nejhlubší tóny jsou tu jen naznačené, zato hlas je čistý a kytarové struny jadrné a znělé. Zvuk je kompaktní, rytmicky nicméně dobrý, s pocitem solidní celkové informativnosti.

Verdikt

Maličké Falcon Acoustics BBC LS3/5a jsou specialitkou pro ty, kteří ví co chtějí, jsou to specifické, svébytné a odlišné reprosoustavy, které vám ukážou, co pomáhalo utvářet hi-fi standardy a vnímání zvuku bezmála půlstoletí nazpět. Protože jde o věrnou repliku se snahou o maximální autenticitu a nikoliv o vylepšení dle dnešních možností, dostanete spolu s minimalistickými rozměry LS3/5a také trochu suchý britský design, ale také řádku „nutností“, bez nichž zůstane potenciál malých monitorů jaksi skrytý.

Svou mimořádnou cenou nereflektují BBC LS3/5a jen vývojářskou práci na vlastních měničích nebo to, že se všechno obsažené v LS3/5a vyrábí ručně a přímo v Anglii (i když to rozhodně znamená velké náklady) – naznačují svou cenou také to, k jaké elektronice byste měli upínat svou pozornost, protože to rozhoduje o výsledných poslechových zážitcích. Nebojte se výkonu, nebojte se sáhnout do sféry 50, 100 nebo více tisíc, Falcon Acoustics jsou trochu chtivé a potřebují trochu „přiložit pod kotel“, aby se rozezpívaly. Také není od věci používat je v menší místnosti nebo třeba na stole – pokud v rámci autenticity zajistíte jejich pozici s tweetery ve výšce vašich uší a prakticky „na dosah ruky“, tak jak je měli ostatně i v BBC.

I trochu dál budou Falcon nicméně stále fungovat, jen prostě nejsou pro velké místnosti, jejich kouzlo je v intimní blízkosti. Pak nabízí právě takový zvuk, na jaký se vaše elektronika zmůže – není to zvuk úplně snadno přístupný, ale zkušenější audiofil, který ví, co může od malých monitorů očekávat a chce si dopřát „něco jiného“ a je navíc ochoten jim dopřát zesilovač, o který se mohou „opřít“, získá v BBC LS3/5a něco opravdu odlišného a přitom rozhodně velmi zajímavého.

Falcon Acoustics BBC LS3/5a

Cena: 74 990 Kč třešeň, ořech, 79 990 Kč palisandr, tis, ořechová kořenice

Technické parametry

Typ soustav: 2 - pásmové, uzavřená ozvučnice

2 - pásmové, uzavřená ozvučnice Kmitočtový rozsah: 70 Hz – 20 kHz ± 3 dB

70 Hz – 20 kHz ± 3 dB Citlivost: 83 dB při 2.83 V/ 1 m

83 dB při 2.83 V/ 1 m Nominální impedance: 15 ohmů

15 ohmů Středobasový reproduktor: 138 mm B110, vybíraný a párovaný, s membránou z materiálu Bextrene

138 mm B110, vybíraný a párovaný, s membránou z materiálu Bextrene Výškový reproduktor: 19 mm T27, vybíraný a párovaný, s mylarovou kalotou (Melinex)

19 mm T27, vybíraný a párovaný, s mylarovou kalotou (Melinex) Výhybka: Falcon Acoustics FL6/23 (BBC Design), veškeré součástky vybírané a párované

Falcon Acoustics FL6/23 (BBC Design), veškeré součástky vybírané a párované Dělící kmitočet: 3 kHz

3 kHz Ozvučnice: baltská březová překližka, bukové lišty, vnitřně zatlumená

baltská březová překližka, bukové lišty, vnitřně zatlumená Povrchové úpravy: přírodní dřevěné dýhy - třešeň, ořech, palisandr, ořechová kořenice, tis

přírodní dřevěné dýhy - třešeň, ořech, palisandr, ořechová kořenice, tis Rozměry (V x Š x H): 305 mm x 190 mm x 165 mm

305 mm x 190 mm x 165 mm Hmotnost: 5,35 kg/ks

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice