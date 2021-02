Falcon and The Winter Soldier: první trailer na očekávaný seriál, padouch z Civil War se vrací

Po několika krátkých upoutávkách upustila streamovací služba Disney+ ven první plnohodnotný trailer na nový seriál ze MCU světa – Falcon and The Winter Soldier. Zároveň bylo oznámeno datum premiéry prvního dílu, 19. března 2021. Zatím na Disney+ běží devítidílný seriál WandaVision, který bude končit 5. března 2021. Znamená to, že po týdenní přestávce bude dle očekávání navazovat právě Falcon and The Winter Soldier.

Je známo, že seriál bude mít šest hodinových dílů a měl by začínat časově tam, kde skončí seriál WandaVision, tedy několik týdnů po událostech ve filmu Avengers: Endgame. Už nějakou dobu je jasné, že se na scénu vrací hlavní záporák Helmut Zemo (hraje ho Daniel Brühl) z filmu Captain America: Občanská válka, ale nebude jediný. Vrací se také postava ex-S.H.I.E.L.D. agentky Sharon Carter, kterou hraje herečka Emily VanCamp. Další postavou by měl být John Walker (má ho hrát Wyatt Russell), kterého by v roli nového Kapitána Ameriky viděla vláda USA daleko raději, než právě Falcona.

V každém případě bude mít seriál Falcon and The Winter Soldier zcela jiný charakter než stávající hravě mysteriózní WandaVision. Svým pojetím (a zjevně i rozpočtem) bude více navazovat na filmy.