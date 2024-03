Fallout má nový trailer, fanoušci hry budou nadšeni. V dubnu nový seriál uvidíme na Prime Video

Vault-tec, Power armor, Pip-boy a mnoho dalších pojmů znají i ti, kteří herní sérii Fallout sledují jen zpovzdálí. A ač to ale mnoha hráčům této kultovní ságy přijde nepochopitelné, pořád jsou tací, kteří o Falloutu toho moc neví. Je tu tedy dost potenciálních diváků, pro které bude plné proniknutí do světa Falloutu zajímavou novinkou.

A jaký je tedy děj? Amazon praví: „Dvě stě let po apokalypse jsou obyvatelé luxusních protiatomových krytů nuceni vrátit se do neuvěřitelně složitého, radostně podivného a velmi násilného vesmíru, který na ně čeká nahoře.“

Seriál Fallout z produkce Amazon Studios svým jménem zaštítili Jonathan Nolan, bratr slavnějšího Christophera, který ale má na svém kontě nemálo skvělých seriálů – Person of Interest, či Westworld, a hlavně Todd Howard z Bethesda Game Studios, který by měl dohlédnout nejen kvalitu, ale také na provázání seriálu s hrou.

Seriál tak bude mít jednak dohled nad věrností herní předloze a současně záruku poctivého filmařského a seriálového řemesla. To co můžeme vidět, tak vypadá drsně a násilně, jak se od postapokalyptického seriálu očekává, ale zároveň je to vyvažováno potrhlým smyslem pro humor a stylem.

Na displeje vašich telefonů, počítačů a televizorů dorazí seriál v dubnu 2024. Zatím to vypadá, že se můžeme těšit na celkem osm dílů první série a ač v traileru hlavního průvodce dějem, dívku Lucy čerstvě objevující postapokalyptický svět Falloutu, hraje Ella Purnell, podle IMDB je napsaná jen na čtyři díly a plných osm má málo známý Moises Arias jako Norm.

V dalších rolích se ale objeví i slavní Kyle MacLachlan, Walton Goggins a byť se v traileru mihne Michael Emerson (Lost, Person of Interest), půjde spíš jen o krátkou cameo roli v rámci jednoho dílu.

Trailer vypadá lákavě a může být zdrojem opatrného optimismu i u těch, kteří pokládají Fallout za těžko převeditelný do seriálové podoby. Z prvních upoutávek je jasné jedno – zdá se, že seriál se opravdu chce zachytit osobitou atmosféru hry.