Fatman: Mel Gibson jako drsoň Santa Klaus, kterého chtějí zabít za špatný dárek

Tak současná krize filmových studií, které musí posouvat své áčkové trháky bude mít nakonec pozitivní dopad. Originální a méně nákladné filmy totiž získávají více prostoru a příležitostí. Otázkou sice je, v kolika kinech a kdy se budou promítat, ale konečně se začínají objevovat i filmy, které nejsou jen pokračováním, nebo předělávkou již natočeného.

Akční film Fatman má velmi originální zápletku. Co dělá Santa Klaus všichni víme – rozdává a doručuje dárky. Nicméně pokud je někdo zlobivý, nedostane nic a nebo jen kus uhlí. A právě takový dárek se jednomu rozmazlenému, prachatému "frackovi" nelíbí, a tak se rozhodne, že nechá Santu za trest zabít. To ovšem neví, že není rozhodně první nespokojenec, kterého to napadlo. A také netuší, že starý, obtloustlý Santa Klaus dlouhé roky pilně trénuje, aby případní zájemci o jeho likvidaci odešli s nepořízenou.

Hlavní roli si střihne Mel Gibson, kterého na stará kolena ani nemusí maskovat, aby jako drsný Santa vypadal. O tom, že se sebou ve filmech nenechá orat a že mu podobné role sedí, už přesvědčil mnohokrát; zabijáka hraje známý Walton Goggins. Film režíruje dvojice Eshom Nelms, Ian Nelms, která si pro své filmy píše i scénáře. Trailer v každém případě vypadá skvěle a jestli se film povede, tak po letech by mohla vzniknout další oblíbená vánoční klasika.