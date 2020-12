Fatman: Mel Gibson jako Santa Claus, kterému jde po krku nájemný zabiják? Dobrý, ale nedotažený nápad [recenze]

Slibný námět s nájemným zabijákem, který jde po krku Santa Clausovi, se nedočkal zajímavého rozvedení. Pomsta Santovi tak přes dobré obsazení bohužel zůstala v žánrově nedotaženém tvaru. Škoda.

Plusy Představitelé hlavních rolí, horské prostředí, kde se děj odehrává a vztahová linie mezi Chrisem a Ruth. Minusy Slibný námět se nepodařilo naplnit a to jak po stránce jeho scenáristického rozvedení, tak té realizační. 3 /10 Hodnocení

Diváky vždy potěší, když některý z tvůrců obrátí naruby tradiční vzorce vyprávění vánočních rodinných snímků. Tak jako režisér Terry Zwigoff v černé kriminální komedii Santa je úchyl!, v níž Santa Clause představoval oplzlý notorický alkoholik, využívající vánoční svátky v obchodních domech k obhlídce terénu před loupeží.

Nekorektní komedii o proměně cynického kasaře produkovali bratři Coenové, k jejichž tvorbě se svým novým titulem hlásí i bratrská scenáristicko-režijní dvojice Ian a Eshom Nelmsové (Lekce života, Small Town Crime). Scénář k němu napsali už v roce 2006, k jeho realizaci došlo až letos. Natáčelo se v kanadských provinciích Ontario a Québec, jež posloužily pro vznik farmy blízko města North Peak na Aljašce.

Pomsta Santa Clausovi

Právě tam žije se svou ženou Ruth (Marianne Jean-Baptiste) Chris Cringle (Mel Gibson). Ten provozuje s početnou skupinou elfích spolupracovníků jakousi podzemní dílnu na výrobu vánočních hraček. Na jeho podnikání se podílí americká vláda, ale protože jsou děti čím dál víc neposlušné, klesá i počet rozdaných dárků na Vánoce, od jejichž počtu je Chris jako Santa Claus placen.

Jeho byznys nevzkvétá, nezaplacené pohledávky se hromadí a Chris hořekuje na špatné časy, lépe řečeno v baru vzpomíná na ty lepší, kdy děti bývaly hodnější a celý svět lepší. Chris je na tom finančně špatně, musí živit své spolupracovníky a tak, ač nerad, souhlasí s tím, že svou utajenou továrnu a elfy v ní propůjčí do služeb armády. S ní uzavře dvouměsíční kontrakt na výrobu součástek pro zbraňový systém nové stíhačky.

Mezitím dárek od něj na Štědrý den v podobě kusu uhlí určitě nepotěšil bohatého chlapce Billyho Wenana (Chance Hurstfield). Dostal ho za své sobecké a egoistické chování, které se projevuje například i neochotou přijmout porážku ve školní soutěži inovativních nápadů.

Billy, který žije v domě s babičkou a jenž marně čeká, že za ním na Vánoce přijede otec, se chce za tento dárek pomstít a pověří proto svého osobního zabijáka Jonathana Millera (Walton Goggins), aby vypátral Santa Clause, který mu doručil takový dárek a zlikvidoval ho.

Jonathan vlastní mimo ochočeného křečka i rozsáhlou sbírku vánočních hraček a je chodícím traumatem svého dětství. Když zjistí, že právě tento Santa Claus ho v jeho nešťastném dětství zklamal tím, že mu nedonesl to, co očekával, dostane jeho mise i výrazně osobní motiv.

Zůstalo jen u slibného námětu

Nápad s tím, že si uražené, rozmazlené dospívající dítě, které není zvyklé, že by někdo odmítl vyhovět jeho přáním nebo požadavkům, najme zabijáka na Santa Clause, který je chováním přesně takových dětí a svou rolí při nadělování dárků jim znechucený, je určitě nosný. Z perspektivy těchto tří postav, tedy Santa Clause, zabijáka Skinny Mana a onoho chlapce je i příběh vyprávěn.

Bohužel se ale tento slibný námět nepodařilo naplnit a to jak po stránce jeho scenáristického rozvedení, tak té realizační. A tak zůstává vlastně jen u té slibné premisy. Všechny podzápletky, které film obsahuje, jako je ta s desítkami elfů, kteří jsou využiti jako levná pracovní síla pro armádu, zůstávají u náčrtu. Mohl se z toho vytěžit nějaký konflikt nebo alespoň pocit jedněch vůči druhým, ale zůstalo jen u toho, že vojáci i elfové jsou zapojeni do závěrečného střetu Santa Clause se zabijákem.

Zabiják se ho snaží vypátrat, ale opět mu nedá příliš práce zjistit, kde on i jeho továrna sídlí. Vyprávění je takové kodrcavé, nezáživné, ztrácí tempo a nemáte při něm dojem, že by bylo dějově nabité. A když přijde velké finále, spočívající v infiltraci zabijáka do továrny a potom střetu muže proti muži, nedostavuje se znovu pocit něčeho zapamatovatelného. S příslušníky armády si poradí Skinny Man až příliš snadno a osobní střet má ještě svůj dovětek v domě.

Filmu tak chybí akce, humor a především nápady, kromě toho nosného prvotního, který ale bratři Nelmsové scenáristicky ani režijně neumí rozvinout. Výsledek je proto matný, nudný a zachraňují ho jen představitelé hlavních rolí, horské prostředí, kde se děj odehrává a vztahová linie mezi Chrisem a Ruth. U ní jsem se ale zároveň nemohl zbavit dojmu, zda není napsána tak, aby zbavila Mela Gibsona některých nálepek, které se s ním ať už oprávněně nebo neoprávněně pojí.

Nejasné žánrové směřování

Každopádně zarostlý Mel Gibson s šedým plnovousem působí pořád charismaticky a pohled jeho modrých očí je stále pronikavý. Jeho role životem, vývojem okolního světa a santovskou úlohou otráveného bručouna, který je v baru schopen slovně zabránit potenciálnímu mimomanželskému poměru, mu sedla. Marianne Jean-Baptiste coby jeho manželka pak slouží jako konejšivý protipól všech jeho vznětů. Walton Goggins pochopil míru černohumorné nadsázky, která se s jeho postavou psychopatického zabijáka pojí a po celou dobu se jí drží.

Škoda že se to nedaří i filmu samotnému, který žánrově lavíruje mezi černohumornou komedií, satirickým pomrkáváním na vánoční klišé, akčním thrillerem, vztahovým filmem a výchovnou moralitou. Jenomže režijně-scenáristické dvojici se nepovedlo ani jednu z těchto žánrových rovin pojmout tak, abychom měli dojem, že byl její koncept naplněn. Ty žánrové roviny se o sobě otírají nebo se doplňují, ale bez jasného směřování, jaké má být celkové vyznění filmu.

U Fatmana si tak říkáte, jaká je škoda, že se tohoto námětu nechopil nějaký zkušenější tvůrce s jasnou vizí, kam ho dovést. Takto zůstává pocit zmarněného potenciálu, vedoucího k těžkopádnému a nedotaženému výsledku. Za ten si tvůrci na Vánoce nezaslouží o moc víc než to uhlí v punčoše.

Fatman