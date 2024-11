Filmový Minecraft dostal druhý trailer. Po mohutné vlně kritiky od fanoušků konečně začíná vypadat slibněji

Druhý trailer k filmu Minecraft Movie (v češtině je velmi nápaditě pojmenovaný „Minecraft film“) konečně působí lépe než první ukázka. Ale není to žádná velká výhra – původní stanovil laťku tak nízko, že by bylo těžké ji nepřekonat. I když k oznámenému filmu stále přistupujeme s rezervou, nový trailer si už nevysloužil masivní vlnu odporu, jako tomu bylo u první verze. Tentokrát si fanoušci už oceňují drobností – memy ze světa Minecraftu nebo použití herního soundtracku. Vypadá to, že se tvůrci přece jen snaží reflektovat komunitu a kulturu kolem extrémně populární hry.

Zápletka filmu nicméně připomíná moderní variaci na Jumanji. Čtyři hrdinové, kteří ve svém běžném životě moc nezáří, se ocitnou v herním světě Minecraftu. Zde se spojí s podivínským průvodcem, aby objevili své skryté schopnosti, trochu si zabojovali se zlem a nakonec se vrátili domů jako lepší verze sebe samých.

Výsledek stále působí jako vykalkulovaný produkt než film s duší, ale ruku na srdce – ono si nic jiného stejně není. Hvězdné obsazení, osvědčené komediální scény a příběhy postav dávají dohromady něco, co připomíná typický hollywoodský recept na „zaručený úspěch“. Přidejte trochu humoru, nějaké to morální ponaučení a máte kasovní hit... nebo alespoň bezpečnou sázku na jistotu.

Warner Bros. se zjevně pokouší napravit první dojem a zatím se zdá, že to nese ovoce. I já musím přiznat, že moje očekávání se posunula, zázraky ale nečekám. Minecraft film má v kinech premiéru 4. dubna 2025.