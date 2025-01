22 skvělých filmů česky a zdarma. Víme, kde je najdete online

1 / 22



Pelíšky Proč vidět: Nejlepší česká porevoluční komedie Děj je zasazen do konce šedesátých let s krátkým epilogem přesahujícím do let sedmdesátých. Pražská vilová čtvrť Hanspaulka, jemná poetika a humorná nadsázka jsou charakteristické pro mozaikové vyprávění paralelních životních osudů tří generací mužů a žen ve zvláštním období našich dějin v roce 1968. Podle ČSFD jde o nejlépe hodnocený hraný film české produkce. Řada útržků z dialogů už natolik zlidověla, že se běžně užívají. Například nad hloupou konstrukční chybou dnes leckdo vysloví: „Mě by jen zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.“ Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Komedie

Režie: Jan Hřebejk

Hrají: Michael Beran, Kristýna Badinková Nováková, Miroslav Donutil, Simona Stašová, Jiří Kodet, Emília Vášáryová, Bolek Polívka, Marek Morvai, Stella Zázvorková, Eva Holubová

Původ a premiéra: Česko, 1999

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit zdarma: iVysílání, Filmy česky

Pokračování 2 / 22 Jestli se rozzlobíme, budeme zlí Proč vidět: Nejlepší komedie dvojice Bud Spencer a Terence Hill Psaly se sedmdesáté roky, v ČR vládla hluboká normalizace a západní kapitalistická tvorba u nás nebyla moc vítána. Výjimkou byly komedie. Zejména italské, kde se v hlavní roli objevovala dvojice Bud Spencer a Terence Hill. Oba byli Italové, avšak v polovině šedesátých let si zvolili anglicky znějící pseudonymy, pod kterými se pak proslavili po celém světě. V dobách největší slávy na jejich filmy chodily do kin miliony diváků. Dokázali „prodat“ nejen své herecké a komediální schopnosti, ale také skvělou fyzickou kondici – od dětství velký Bud Spencer závodně plaval, byl nejen mnohonásobným mistrem Itálie, ale také prvním Italem, který zaplaval stovku pod jednu minutu. Terence Hill naopak byl v dětství neduživý, zdravotní problémy však řešil soustavným cvičením. Věnoval se plavání (získal stříbro a bronz), veslování, ale také gymnastice. „Jestli se rozzlobíme, budeme zlí“ se řadí na vrchol jejich společné tvorby. Ve filmu hrají dvojici závodníků soupeřící o zbrusu nový závodní speciál – buginu. Když auto společně získají, tak jim ho banda gangsterů zničí. Což dvojici přátel rozzlobí... Film je dokonalou ukázkou toho, co milovali miliony malých i velkých diváků. Pamětníci rádi zavzpomínají, ostatní se mohou podívat, u čeho jsme se jako děti královsky bavili. Pokud máte raději westerny, doporučuji skvělý film Malý unavený Joe od stejné dvojice. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Komedie

Původní název: ...altrimenti ci arrabbiamo!

Režie: Marcello Fondato

Hrají: Terence Hill, Bud Spencer, Patty Shepard, Manuel de Blas, Luis Barbero, Emilio Laguna, Rafael Albaicín, Giancarlo Bastianoni, José Yepes, Inés Morales

Původ a premiéra: Itálie, 1974

Délka: 101 minut Kde si film můžete pustit zdarma: Vapet Production (dabing)

Pokračování 3 / 22 Pozor, vizita! Proč vidět: Jeden z nejlepších českých filmů Český film se odehrává v roce 1960 na infekčním oddělení jedné nemocnice. Jako bacilonosič břišního tyfu je zde izolován starý Prepsl, tulák bez rodiny, světoběžník s osobitou etikou a pojetím svobody. Právě on je středem veškerého dění, dominantní postavou příběhu. Prepsl zpočátku odmítá přizpůsobit se situaci a žít v izolaci od světa za nemocniční zdí. Několikrát se pokusí o útěk, ale časem začne navazovat přátelské vztahy nejen s personálem nemocnice, ale také se stejně postiženými pacienty, svým spolubydlícím dědou Bartůňkem a mladičkou Mankou, vychovanou v dětském domově. Začíná se smiřovat s osudem a nalézá nový smysl života. Jeden z nejlepších psychologických filmů osmdesátých let, který je současně komedií i velmi lidským příběhem, patří do zlatého fondu české kinematografie i do kategorie „musíte vidět“. Má skvělé herecké obsazení, nechybí výborná režie a scénář. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Drama

Režie: Karel Kachyňa

Hrají: Libuše Švormová, Blažena Holišová, Ľudovít Greššo, Josef Somr, Bořivoj Navrátil, Jiřina Jelenská, Miroslav Moravec, Blanka Lormanová, Bronislav Poloczek, Lenka Pichlíková

Původ a premiéra: Česko, 1981 Kde si film můžete pustit zdarma: Filmová klasika

Pokračování 4 / 22 Rebelové Proč vidět: Český muzikál se skvělou hudbou a tanečními čísly Písničkový film v půvabném výtvarném stylu atmosféry konce šedesátých let vypráví film jedné velké lásce, které však dějiny nebyly zrovna nakloněny. Maturantka Tereza a kluk, který utekl z vojny, jsou hlavní hrdinové příběhu, ve kterém má dominantní úlohu hudba a tanec. Děj filmu posouvají nejznámější hity ze 60. let a povedená taneční čísla. Jde o třetí celovečerní film režiséra Filipa Renče (Requiem pro panenku, Román pro ženy). V roce 2001 jím navázal na muzikálový divadelní boom, který potkal českou divadelní scénu po sametové revoluci. Ač film není bezchybný a příběh občas skřípe a je muzikálově plochý, stylizace filmu je špičková a atmosféra šedesátých let strhující. Hlavní dvojice Zuzana Norisová a Jan Révai se svých rolí zhostili se ctí a písně jsou skvěle zazpívané. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Hudební filmy

Režie: Filip Renč

Hrají: Zuzana Norisová, Tomáš Hanák, Martin Kubačák, Alžbeta Stanková, Anna Veselá, Jan Révai, Ľuboš Kostelný, Jaromír Nosek, Soňa Norisová, Helga Čočková

Původ a premiéra: Česko, 2001

Délka: 109 minut Kde si film můžete pustit zdarma: Filmy česky

Pokračování 5 / 22 Všichni moji blízcí Proč vidět: Realistický film o událostech před druhou světovou válkou. Příběh se odehrává rok před vypuknutím druhé světové války, bezprostředně po podepsání Mnichovské dohody v roce 1938. Na pozadí historických událostí můžeme sledovat osud židovské rodiny, která se po svém vyrovnává s přicházejícími událostmi. Poetický příběh lidí se odehrává na tragickém pozadí v podobě historických týdeníků a rozhlasových zpráv. Film si kladl především za úkol přiblížit reálnou historickou postavu Nicholase Wintona. Tento Angličan přijel koncem roku 1938 do Prahy, aby uskutečnil svůj plán na záchranu 669 židovských dětí, které by jistě neunikly tragickému osudu. 30 nejlepších filmů o druhé světové válce. Pianista, Stalingrad, Ponorka… A Život je krásný Ačkoli režisér Matěj Mináč natočil snímek jako svůj první (a zatím poslední) hraný celovečerní film, dokázal vytvořit absolutně uvěřitelný a velmi realistický příběh. K tomu mu velkou měrou pomohl výborný scénář Jiřího Hubače. Skvělé herecké výkony vše jen korunují. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Drama

Režie: Matej Mináč

Hrají: Rupert Graves, Josef Abrhám, Jiří Bartoška, Libuše Šafránková, Krzysztof Kowalewski, Marián Labuda, Agnieszka Wagner, Ondřej Vetchý, Tereza Brodská

Původ a premiéra: Česko, 1999

Délka: 91 minut Kde si film můžete pustit zdarma: Filmy česky

Pokračování 6 / 22 Na život a na smrt Proč vidět: Válečný film natočený na základě skutečných událostí V noci z 27. na 28. června 2005 jsou čtyři členové amerických elitních jednotek Navy SEALs vysazeni helikoptérou v afghánských horách. Úkolem operace Red Wings je na nedaleké základně Talibánců zneškodnit jednoho z jejich pohlavárů, blízkého přítele Usámy bin Ládina. Hned na začátku ale narazí na místního pastevce, ještě chlapce, a stojí před morálním dilematem: mají dítě zabít, anebo ho pustit a riskovat prozrazení? Rozhodnou se pro druhou možnost. Chyba. Předlohou filmu se stala vzpomínková kniha Marcuse Luttrella, jediného vojáka, který krvavý střet s Talibanem přežil a který svou knihou porušil svaté pravidlo SEALs o jejich operacích veřejně nemluvit. Právě Marcus Luttrell obdržel od pozdějšího prezidenta George W. Bushe Námořní kříž, druhé nejvyšší vojenské vyznamenání za statečnost. Poručík Michael Murphy byl posmrtně vyznamenán Medailí cti. Není bez zajímavosti, že před začátkem natáčení navštívil režisér Peter Berg rodiny zemřelých vojáků. Ostatně také skutečný Marcus Luttrell, autor předlohy, kterého hraje Mark Wahlberg, se ve filmu také třikrát objevuje. Film byl natočen poměrně levně. Stál okolo 40 milionů amerických dolarů, točil se pouhých 42 dní a hlavní hvězdy Taylor Kitsch a Mark Wahlberg pracovali za minimální plat, stejně jako režisér Peter Berg. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Lone Survivor

Režie: Peter Berg

Hrají: Mark Wahlberg, Ali Suliman, Eric Bana, Alexander Ludwig, Dan Bilzerian, Rick Vargas, Scott Elrod, Ryan Kay, Corey Large, Taylor Kitsch

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 121 minut Kde si film můžete pustit zdarma: Filmy česky (dabing)

Pokračování 7 / 22 Kajínek Proč vidět: Kontroverzní film o odsouzeném dvojnásobném vrahovi Příběh nejznámějšího českého vězně, odsouzeného za dvojnásobnou vraždu podnikatelů v roce 1993. Ale také příběh obhájkyně hledající nové důkazy, příběh podsvětí a jeho prorůstání do státní správy. Z nájemného vraha Jiřího Kájínka se díky útěku z vězení Mírov stala legenda a také v té době nejhledanější člověk v Evropě. Pět týdnů, kdy unikal policii, je dodnes zahaleno tajemstvím. Je Jiří Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrevný zabiják? Snaží se dokázat svou nevinu nebo zastrašit a ovlivnit svědky? Film otevírá otázky o fungování českého soudního systému a zůstává kontroverzním dílem, které rozděluje diváky na ty, kteří Kajínka považují za oběť justičního omylu, a ty, kteří věří v jeho vinu. Hodnocení Kinobox.cz: 61 % Žánr: Životopisné filmy

Režie: Petr Jákl

Hrají: Konstantin Lavronenko, Tatiana Dyková, Bogusław Linda, Werner Daehn, Vladimír Dlouhý, Václav Bárta, Deana Horváthová, Ken Duken, Marek Vašut, Jana Krausová, Norbert Lichý

Původ a premiéra: Česko, 2010

Délka: 118 minut Kajínek: recenze filmu Kde si film můžete pustit zdarma: Filmy česky

Pokračování 8 / 22 Šakalí léta Proč vidět: Jeden z nejlepších českých muzikálů Námětem pro celovečerní debut režiséra Jana Hřebejka se stala stejnojmenná povídka Petra Šabacha z knihy Jak potopit Austrálii. Originální muzikálová komedie je situována do Dejvic konce 50. let, žijících poklidně svým maloměstským způsobem ve stínu rudé hvězdy na špici hotelu Internacional. Do světa rodičů a jejich ratolestí vtrhne jednoho dne mladík Bejby. Nevinný chuligán svým výstředním oblečením a vášní pro nezvyklé rokenrolové rytmy způsobí pozdvižení. Mládež je nadšena a rodiče si zoufají. I když je svérázný prorok nakonec zničen, pro generaci kluků znamená jeho zjevení klíčový obrat v jejich životě. Postava „muže odnikud“, jenž svou pouhou existencí otřese starými pořádky a který odhalí pod hladkým povrchem jejich lživost, ztělesňuje sen o svobodě a nezávislosti, tolik potřebný pro vymezení se každá generace. Hřebejk, inspirován Vlasy Miloše Formana i domácími Starci na chmelu, svou výpověď o 50. letech spojuje s výraznou videoklipovou stylizací. Základní dějová linie se zcela přirozeně rozvíjí i v písních a suverénně realizovaných tanečních číslech. Hodnocení Kinobox.cz: 71 % Žánr: Hudební filmy

Režie: Jan Hřebejk

Hrají: Jakub Špalek, Josef Abrhám, Sylva Tománková, Jiří Ornest, Martin Dejdar

Původ a premiéra: Česko, 1993 Kde si film můžete pustit zdarma: Filmy česky

Pokračování 9 / 22 Vzkaz v láhvi Proč vidět: Velmi kvalitní severská detektivka Po osmi letech strávených v Severním moři doputuje tajemný vzkaz v láhvi až na stůl kriminálního Oddělení Q, které se specializuje na staré nevyřešené případy. Detektiv Carl Mørck a jeho asistent Assad jsou vtaženi do temného případu vraždícího psychopata, sektářské víry a unesených dvojic sourozenců, jejichž zmizení nikdo nehlásil. Jen co detektivové začnou záhadu rozplétat, věci se dají do pohybu v ďábelském tempu. Třetí díl krimisérie podle knižních předloh spisovatele Jussiho Adler-Olsena navazuje na to nejlepší z tradice severských detektivek. Příběhy o Oddělení Q patří k tomu nejlepšímu z tohoto žánru. Tato část patří z těch zfilmovaných k těm nejlepším a i když jde už o třetí film, tak jde dle mnoha ohlasů o ten nejkvalitnější. Možná někomu nebude po chuti pomalejší rozjezd, ale pak vás nenechá film vydechnout a čeká vás jízda v tryskovém tempu. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: A Conspiracy of Faith

Režie: Hans Petter Moland

Hrají: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Pål Sverre Hagen, Jacob Ulrik Lohmann, Amanda Collin, Johanne Louise Schmidt, Jakob Oftebro, Signe Anastassia Mannov, Søren Pilmark, Olivia Terpet Gammelgaard

Původ a premiéra: Dánsko, 2016

Délka: 108 minut Kde si film můžete pustit zdarma: Stream (dabing)

Pokračování 10 / 22 Den, kdy se zastavila Země Proč vidět: Výborné sci-fi hlubokým a stále aktuálním poselstvím Film vypráví příběh mimozemšťana Klaatua, který jednoho dne přistane na Zemi. Hlásá příchod v míru a vyžaduje si setkání s představiteli všech států světa, před kterými hodlá přednést své poselství. Když se však dozví, že to je věc zhola neuskutečnitelná, vydá se do světa na vlastní pěst. Sci-fi vzniklo v době rozpuku studené války a strachu rozpoutání atomového konfliktu. Jasně se vymezuje proti dalšímu vývoji těchto nesmírně ničivých zbraní a současně je z něj cítit kritika postoje politiků, kteří namísto mírové dohody volí zbrojení a udržování paranoidní atmosféry strachu před podlým nepřítelem. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Day the Earth Stood Still

Režie: Robert Wise

Hrají: Michael Rennie, Patricia Neal, Hugh Marlowe, Sam Jaffe, Billy Gray, Frances Bavier, Lock Martin, Elmer Davis, H.V. Kaltenborn, Drew Pearson

Původ a premiéra: USA, 1951

Délka: 92 minut Kde si film můžete pustit zdarma: Česká filmová klasika (dabing)

Pokračování 11 / 22 Babí léto Proč vidět: Výborná komedie s českými hereckými legendami Mladý pětasedmdesátník, věčný snílek, pábitel a recesista se na rozdíl od své milované, ustarané manželky odmítá smířit s údělem rezignujícího stáří. Svůj život žije jako nikdy nekončící výzvu, v níž každý den se pro něho stává báječnou příležitostí k novému dobrodružství. Spolu se svým věrným a oddaným kamarádem z operety přenáší divadelní role do života a splňuje si tak své nesplněné sny. Vystupuje jako emeritní člen Metropolitní operety, který kupuje zámky, jako revizor, horolezec a dobrodinec. V řadě vděčných komických situací, plných jemného i černého humoru, válčí s manželkou o svou bezstarostnost a nezávislost, s níž vždy znova dokazuje, co je to umění žít. Tento laskavý film o přátelství, lásce a neumírání je posledním, ve kterým si zahrála česká herecká legenda Vlastimil Brodský. Jeho manželku ztvárnila Stella Zázvorková, v dalších rolích září Stanislav Zindulka, Ondřej Vetchý, nebo Jiří Lábus. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Komedie

Režie: Vladimír Michálek

Hrají: Vlastimil Brodský, Stanislav Zindulka, Stella Zázvorková

Původ a premiéra: Česko, 2001

Délka: 95 minut Kde si film můžete pustit zdarma: Filmy česky

Pokračování 12 / 22 Musíme si pomáhat Proč vidět: Jeden z nejlepších českých porevolučních filmů Snímek Jana Hřebejka a Petra Jarchovského se odehrává za druhé světové války a pomocí malých lidských osudů dává konkrétní obsah pojmům hrdinství i zbabělost. Je to nádherný film na téma, co nenormální doba udělá s normálními lidmi. Bezdětní manželé Čížkovi se rozhodnou v roce 1943 ukrývat v tajné spíži svého bytu židovského uprchlíka Davida Wienera, syna Čížkova bývalého zaměstnavatele. Čížek si uvědomuje nebezpečí, do něhož přivedl svou domácnost i sousedy, avšak pomoc bližnímu v nouzi považuje za samozřejmou věc. Zároveň ale jako značně nehrdinský hrdina umírá strachy. Jeho osobní situaci značně zkomplikuje blížící se konec války, kdy mu hrozí nebezpečí jak ze strany Němců, tak i „poctivých“ českých spoluobčanů. Film Musíme si pomáhat v roce 2000 získal Českého lva nejen v kategorii Nejlepší film, ale i ve čtyřech dalších. O rok později byl dokonce nominován na Oscara. Řadí se k nejlepších českých filmů, které u nás po revoluci vznikly, a to i díky vynikajícím hereckým výkonů. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Drama

Režie: Jan Hřebejk

Hrají: Bolek Polívka, Anna Šišková, Csongor Kassai, Jaroslav Dušek, Martin Huba, Jiří Pecha, Simona Stašová, Jiří Kodet, Richard Tesařík, Vladimír Marek

Původ a premiéra: Česko, 2000

Délka: 120 minut Kde si film můžete pustit zdarma: iVysílání, Filmy česky

Pokračování 13 / 22 Ip Man Proč vidět: Skvělý film o učiteli bojového umění, u něhož se učil i Bruce Lee Čína, rok 1935. Kluby bojových umění v městě Foshan nabírají na popularitě a Ip Man je nezpochybnitelným vládcem umění Wing Chun, čím dál populárnější verze Kung Fu. Klidný život jeho rodiny a přátel však převrátí vzhůru nohama japonská invaze. Poté, co odmítne učit okupační vojáky svému umění, je přinucen bojovat o své vlastní přežití v sérii výzev, jež vyvrcholí soubojem na život a na smrt s nejlepším japonským bojovníkem. Film o dnes už legendárním učiteli techniky Wing Chun natočil v roce 2008 režisér Wilson Yip. Hlavní roli si zahrál skvělý Donnie Yen. Není bez zajímavosti, že ač Yen umí mnoho bojových technik, tak před touto rolí znal z Wing Chun pouze základy a to, co předvádí ve filmu, se naučil během devíti měsíců. Natáčení filmu se zúčastnil i nejstarší Yip Manův syn Ip Chun jako konzultant. Film Ip Man získal na Hong Kong Film Awards ocenění Nejlepší film. Po velkém úspěchu natočil Donnie Yen další tři filmy o Ip Manovi (najdete je opět v češtině na stejném kanálu na YouTube). Události ve filmech jsou sice skutečným životem Ip Mana pouze inspirovány, než aby šlo o reálné vykreslení jeho života, to však nemění nic na tom, že jde o jedny z nejlepších bojových filmů posledních desetiletí. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Akční filmy

Režie: Wilson Yip

Hrají: Donnie Yen, Simon Yam, Xing Yu, You-Nam Wong, Chen Zhi-Hui, Lam Ka-tung, Lynn Hung, Hiroyuki Ikeuchi, Louis Fan Siu-Wong, Shibuya Tenma

Původ a premiéra: Hong-Kong, 2008

Délka: 108 minut Kde si film můžete pustit zdarma: Polmedia Official (dabing)

Pokračování 14 / 22 Anděl Páně Proč vidět: Oblíbená vánoční pohádka Anděl Petronel, poněkud nešikovný a pyšný obyvatel nebes, musí prokázat svou hodnotu a dostává za úkol napravit jednoho hříšníka na Zemi. Spolu s čertem Uriášem se vydává mezi obyčejné lidi. Jenže anděl i čert brzy zjistí, že svět lidí je složitější, než si představovali, a že cesta k napravení hříchů není jednoduchá. Dostanou nejen cenné lekce o lidské povaze, ale také dojdou k poznání, že představy a realita jsou dvě zcela odlišné věci. Příběh nabízí pohled na hodnoty, jako jsou dobro, víra a obětavost. Velmi oblíbenou a milou českou pohádku táhne výbornými hereckými výkony dvojice Ivan Trojan a Jiří Dvořák. V roce 2016 jsme se dočkali neméně úspěšného pokračování, které je také dostupné také zcela zdarma. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Anděl páně

Režie: Jiří Strach

Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Zuzana Kajnarová, Oldřich Navrátil, Jiří Bartoška, Josef Somr, Jana Štěpánková, Zuzana Stivínová, Klára Issová, Gabriela Osvaldová, Anna Geislerová

Původ a premiéra: Česko, 2005

Délka: 90 minut Kde si film můžete pustit zdarma: iVysílání, Filmy česky

Pokračování 15 / 22 Babovřesky Proč vidět: Jedna z nejúspěšnějších porevolučních komedií Do malé vesnice Babovřesky přijíždí mladý kněz. Pro místní vesnické drbny je jeho příjezd velké zklamání, představovaly si někoho staršího. Jenže to není jediná novinka. Do Babovřesk přijíždějí také Hálovi, kteří po smrti stoleté Trudy zdědili lukrativní pozemky se starým domem. Na ně má ale zálusk zdejší starosta a jeho povedený příbuzný... Režisér Zdeněk Troška natočil v roce 2013 pro něj typickou komedií ze života jihočeské vesnice. Přes naprosto mizerné recenze se film stal obrovským diváckým hitem, který jen v kinech vidělo 650 tisíc diváků. Zdeněk Troška obratem natočil další dvě pokračování, ta byla divácky opět úspěšná. Hodnocení Kinobox.cz: 29 % Žánr: Babovřesky

Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika Žilková, Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský, Jana Synková, Jana Altmannová, Miroslav Noga, Jitka Sedláčková, Lucie Bílá, Jiří Pecha, Jan Kuželka

Původ a premiéra: Česko, 2013

Délka: 133 minut Český bizár. Nejhorší, a současně nejúspěšnější české filmy. Od pohádky k Babovřeskám a Discopříběhu Kde si film můžete pustit zdarma: Filmy česky

Pokračování 16 / 22 Lichožrouti Proč vidět: Nejúspěšnější porevoluční český animovaný film Ztrácejí se vám doma ponožky? Tak u vás určitě žijí Lichožrouti – tajemní tvorové, které nikdo nevidí a kteří čekají na tu správnou příležitost. Hlavním hrdinou příběhu je mladý lichožrout Hihlík, který se po smrti svého dědečka ocitá sám a musí se poprat s nástrahami světa. Tohle není pohádka, tohle je gangsterka pro děti. Milý příběh o důležitosti přátelství, rodiny a odvahy je natočen dle oblíbené knihy. Sází na originální výtvarné zpracování i výborně namluvené hlasy postav. I když výsledek nakonec zaostal za očekáváním, takLichožrouti se u diváků stali nejúspěšnějším porevolučním ryze českým celovečerním animovaným filmem. Hodnocení Kinobox.cz: 57 % Žánr: Animované filmy

Režie: Galina Miklínová

Hrají: Kryštof Hádek, David Novotný, Matěj Ruppert, Josef Somr, Marek Taclík, Tatiana Dyková, Stanislav Zindulka, Aleš Najbrt

Původ a premiéra: Česko, 2016

Délka: 83 minut Kde si film můžete pustit zdarma: iVysílání, Filmy česky

Pokračování 17 / 22 U mě dobrý Proč vidět: Kvalitní pohodová česká komedie V zahrádkářské kolonii na Libeňském ostrově se počátkem 90. let schází v malé hospůdce parta kamarádů, nepříliš úspěšných, ale spokojených outsiderů. Bývalý disident Tonda, rybář Láďa s kamarádem Frantou, nesmělý Kája, Tondův otec Balun, či bývalý kouzelník Mrklas (přezdívka z Mr. Class). Kamarádi hrají desetníkový mariáš, prožívají drobné životní radosti i ústrky, ovšem jednoho dne se spojí, aby pomohli Kájovi, který se stal obětí bandy skořápkářů. Mrklas vymyslí podraz, potřebuje však pomoc všech štamgastů Tondovy hospůdky. Samozvaní mstitelé nadšeně vezmou spravedlnost do svých rukou a pustí se do velkého dobrodružství. Film režíroval jeden z nejúspěšnější polistopadových režisérů Jan Hřebejk, o vykreslení charakterů postav se postarala spousta známých herců a hereček, například Bolek Polívka, Jiří Schmitzer, Lenka Vlasáková, Miroslav Vladyka, Josef Somr, Petr Forman, Boris Hybner, Jakub Kohák. Vážnější tvorba režiséra Jana Hřebejka vám možná nemusí sednout, ale tuhle pohodovou komedii se nenechte ujít. Hodnocení Kinobox.cz: 69 % Žánr: Komedie

Režie: Jan Hřebejk

Hrají: Bolek Polívka, Jiří Schmitzer, Lenka Vlasáková, Josef Somr, Petr Forman, Simona Babčáková

Původ a premiéra: Česko, 2008

Délka: 102 minut Kde si film můžete pustit zdarma: Filmy česky

Pokračování 18 / 22 Zemský ráj to napohled Proč vidět: Jak se žilo během normalizačních let Dospívání bývá složité, zvlášť když se píše rok 1968, venku se prohánějí cizí tanky a doma se střídají tatínkové. Maminka Marta, navzdory své vnitřní síle, na všechno nestačí. Jak bylo v takových podmínkách možné prožít a přežít už tak náročná sedmdesátá léta? Jak šlo udržet si radost ze života, city pro lásku a chuť na smích? Film sleduje osudy Marty, odvážné a svobodomyslné ženy, která se snaží vychovávat své dvě dcery v atmosféře politického útlaku a neustálého dohledu Státní bezpečnosti. Marta je spojená s disidentským prostředím a její blízcí čelí represím i dilematům. Všichni hledají způsob, jak přežít v totalitním režimu. Komedie a současně drama je příběhem o odvaze čelit nespravedlnosti a zachovat si morální integritu i v nejtěžších časech. Hodnocení Kinobox.cz: 55 % Žánr: Drama

Režie: Irena Pavlásková

Hrají: Vilma Cibulková, Dana Marková, Miroslav Etzler, Ondřej Vetchý, Jiří Dvořák, Jan Zadražil, Barbora Seidlová, Jan Hartl, Eva Salzmannová, Pavel Rímský, Petr Motloch

Původ a premiéra: Česko, 2009

Délka: 114 minut Kde si film můžete pustit zdarma: Filmy česky

Pokračování 19 / 22 Tobruk Proč vidět: Autentické české válečné drama Filmové zpracování příběhu vojáků Československého 11. pěšího praporu – Východního, kteří pod vedením pplk. Karla Klapálka na podzim 1941 úspěšně bránili pozice u libyjského města Tobruk. V centru děje stojí mladý voják Jan Lieberman, který se spolu s dalšími rekruty ocitá ve válečné realitě, na kterou nebyli připraveni. Působivé válečné drama režiséra Václava Marhoula je inspirované skutečnými událostmi z druhé světové války, kdy se českoslovenští vojáci stali součástí obrany strategického přístavního města proti německým a italským jednotkám. Film není jen o boji s nepřítelem, ale především o zápasu s extrémními podmínkami, vyčerpáním a morálními dilematy, kterým čelí každý voják. Tobruk byl nominován na osm Českých lvů, tři z nich získal. Hodnocení Kinobox.cz: 63 % Žánr: Válečné filmy

Režie: Václav Marhoul

Hrají: Jan Meduna, Petr Vaněk, Robert Nebřenský, Michal Novotný, Radim Fiala, Martin Nahálka, Matúš Krátky, Kryštof Rímský, Petr Lněnička, Andrej Polák

Původ a premiéra: Česko, 2008

Délka: 99 minut Tobruk: recenze filmu Kde si film můžete pustit zdarma: Filmy česky

Pokračování 20 / 22 Kouř Proč vidět: Kultovní muzikálová komedie o reálném socialismu Mladý inženýr přichází na své první působiště s úmyslem co nejlépe vykonávat své povinnosti. To se však v bizarních poměrech éry posledních let totalitní křeče ukáže být šokujícím výstřelkem. Tento „muzikál totalitního věku“ vychází z režisérova absolventského snímku Ing. (1985). Důraz v něm klade na rytmus stylizovaného slova a akce, sborovou recitaci, tanec a zpívaná hudební čísla. Vorlův snímek navzdory své originalitě v hektické porevoluční době zapadl. Postupem času se však Kouř stal kultovní záležitostí, která u mladých generací nevychází z obliby. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Komedie

Režie: Tomáš Vorel

Hrají: Jan Slovák, Lucie Zedníčková, Jaroslav Dušek, Monika Šeligová, Jan Fuchs, Ladislav Myslivec, Šimon Caban, Jiří Fero Burda, Milan Dvořák, Petr Čtvrtníček

Původ a premiéra: Česko, 1990 Kde si film můžete pustit zdarma: Filmová klasika

Pokračování 21 / 22 10 pravidel jak sbalit holku Proč vidět: Povedená komedie nejen pro mladé Marek je typickým příkladem mladého mimoně žijícího ve vlastním vesmíru. Je to chytrý a milý student astrofyziky, jehož největší láskou jsou nejen hvězdy, ale i horoskopy. Jeho dráhu mu však jednoho dne překříží dívka snů a Marek se zamiluje tak beznadějně, že ve škole není schopen ani udělat zkoušky. V tento moment se do věci obouvají jeho odhodlaní přátelé. Zavolají Markova otce, úspěšného vydavatele knih o tom, jak získat ženu. Společně začnou vytvářet velmi svérázný kurz psychologie. Platí však těchto deset zaručených pravidel přesně tak, jak je popsáno v knihách? Svižnou komedii natočil Karel Janák režisér oblíbených Rafťáků a Snowboarďáků. V hlavní roli výborně zahrál Matouš Ruml, ve vedlejších rolích uvidíte oblíbené herce Miroslava Donutila nebo Jakuba Prachaře. Ač film dle názvu působí, že jde o vysloveně teenegerskou komedii, určitě pobaví všechny generace. Hodnocení Kinobox.cz: 58 % Žánr: Komedie

Režie: Karel Janák

Hrají: Matouš Ruml, Kristína Svarinská, Petr Buchta, Anna Šišková, Alena Mudrová, Gérard Robert Gratadour, Veronika Khek Kubařová, Miroslav Donutil, Jakub Prachař, Jan Dolanský

Původ a premiéra: Česko, 2014

Délka: 96 minut 10 pravidel jak sbalit holku: recenze filmu Kde si film můžete pustit zdarma: Filmy česky

Pokračování 22 / 22 Byl jsem mladistvým intelektuálem Proč vidět: Krátký, ale překvapivě velmi povedený film Pamětníci si jistě vybavují předrevoluční doby a začátek devadesátých let, kdy lidé hltali béčkové filmy na videokazetách. Televizní vysílání nenabízelo mnoho, na internet jste mohli zapomenout. Béčkové horory a akční filmy samozřejmě byly pepřovým sprejem v očích intelektuálně laděných diváků. Přičemž samozřejmě nechyběly hlubokomyslné debaty nad nepochopenou filosofickou hloubkou béčkové produkce. A tak věčný konflikt zastánců komerční produkce s příznivci vysokého umění dostal podobu krvelačného hororu. Michal David v něm vítězí nad sektářským filozofováním, sémě intelektualismu je však zaseto. Tato parodie béčkových filmů je zároveň jejich oslavou i parodií sebe sama. Za filmem stojí herec, scenárista, producent a režisér Marek Dobeš, ve filmu si zahráli i Jan Hrušínský, Vladimír Brabec či František Fuka. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Komedie

Režie: Marek Dobeš

Hrají: Vladimír Škultéty, Jan Hrušínský, Tomáš Baldýnský

Původ a premiéra: Česko, 1998

Délka: 16 minut Kde si film můžete pustit zdarma: Filmy česky

