Matrix měl premiéru přesně před 25 lety. Tyto filmy ho ovlivnily a pro tyto byl naopak inspirací

Cyberpunk, sci-fi, filosofické úvahy o podstatě bytí i další témata nalézají fanoušci v kultovním Matrixu. Připravili jsme přehled nejlepších filmů, které Matrix inspirovaly – a také těch, které se inspirovaly jím. V přehledu najdete i díla, která zpochybňují naši realitu a kladou otázku, co ji vlastně vytváří.

Matrix Mladý programátor Thomas Anderson je zasvěcen do velkého odhalení. Celý jeho život je jen počítačová simulace zvaná Matrix, kterou umělá inteligence stvořila pro zotročení lidstva. Otázkou je, co s tím udělá. Slavný film má další tři pokračování. Názory na jejich kvalitu se různí, pravdou ale je, že žádné z nich není tak přelomové, jako první Matrix. Ten měl premiéru právě před pětadvaceti lety: 31. března 1999. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Matrix

Režie: Lilly Wachowski, Lana Wachowski

Hrají: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Joe Pantoliano, Marcus Chong, Anthony Ray Parker, Matt Doran, Gloria Foster, Belinda McClory

Původ a premiéra: USA, 1999

Délka: 136 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Animatrix Vítejte do světa Animatrixu, vizionářské fúze počítačové animace a japonské školy animace, od světově nejuznávanějších tvůrců animovaných filmů. Co bylo před Matrixem? Dozvíte se o posledních městech lidské rasy, válce mezi stroji a lidmi a o závěrečném úpadku lidstva. Budete také svědky posledního letu Osirise. Animatrix zajímavým způsobem doplňuje Matrix a jeho pokračování. V našem seznamu na Animatrix upozorňujeme zvlášť, protože se na něj bohužel zapomíná. Přitom některé povídky jsou opravdu výborné. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Animatrix

Režie: Shinichiro Watanabe, Peter Chung, Yoshiaki Kawajiri

Hrají: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Clayton Watson, Pamela Adlon, Melinda Clarke, Kevin Michael Richardson, Tom Kenny, Rick Gomez, Tara Strong, Bette Ford

Původ a premiéra: USA, 2003

Délka: 102 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (dabing a titulky)

Ghost in the Shell Píše se rok 2029 a kvůli neustále narůstajícím problémům s hackery byl zřízen zvláštní útvar Sekce 9, složený výhradně z kyborgů. Aktuálním hlavním cílem jejich aktivit je hacker známý jako Pán loutek, který patří k nejhledanějším zločincům v zemi. Díky schopnosti nabourat se do mozku jakékoliv osoby a kompletně jí pozměnit vzpomínky je schopným manipulátorem. Jenže jeho inspirativní osobnost se vymkla oficiální kontrole a musí být proto zničena. Dnes už kultovní film Wachowské velmi inspiroval. Matrix jej občas doslova cituje. Pokud Ghost in the Shell neznáte, tak to napravte. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Animované filmy

Režie: Mamoru Oshii

Hrají: Atsuko Tanaka, Iemasa Kayumi, Tamio Ohki, Tom Wyner, William Frederick Knight, Richard Epcar, Christopher Joyce, Christopher Joyce, Stephen Apostolina, Stephen Apostolina

Původ a premiéra: Japonsko, 1995

Délka: 83 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (bez dabingu a titulků)

Zvláštní dny Píše se rok 1999. Bývalý policista Lenny Nero tráví poslední dny starého milénia překupnictvím paměťových disků. Na nich jsou přímo z mozkové kůry nahrané vzpomínky, zážitky a pocity. Jednoho dne se k němu dostává disk, na kterém je nahrán zážitek vraha prostitutky. Lenny zavražděnou osobně znal a proto se rozhodne vraha vypátrat. Dostává se však stále hlouběji a hlouběji do spirály vydírání, vražd a násilí. Film vyniká unikátní atmosférou světa blízké budoucnosti a nejednorozměrným řešením etických problémů technického pokroku. Hodnocení Kinobox.cz: 70 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Strange Days

Režie: Kathryn Bigelow

Hrají: Ralph Fiennes, Juliette Lewis, Vincent D'Onofrio, William Fichtner, Glenn Plummer, Brigitte Bako, Kelly Hu, Joe Urla, Angela Bassett, Tom Sizemore

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 145 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Temný obraz Propletený a zábavný příběh vypráví o lidech závislých na látce D. A také o vládě, která drze ničí své voliče – jejich občanská práva a osobní vztahy – jen aby je ochránila. Jak hluboko vidí snímač? Do vaší hlavy? Do vašeho srdce? Vítejte ve světě paranoii. Temný obraz je natočený podle románu legendárního autora žánru sci-fi Philipa K. Dicka. Ve filmu si zahrálo plno hereckých hvězd. Hodnocení Kinobox.cz: 71 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: A Scanner Darkly

Režie: Richard Linklater

Hrají: Keanu Reeves, Winona Ryder, Woody Harrelson, Steven Chester Prince, Chamblee Ferguson, Melody Chase, Rory Cochrane, Robert Downey Jr., Mitch Baker, Natasha Valdez

Původ a premiéra: USA, 2006

Délka: 100 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Minority Report John Anderton je špičkový policista z oddělení prevence kriminality. Na konci 21. století technologie dokáže předvídat zločiny ještě před jejich spácháním. Anderton se však stane obětí, když se na něj zaměří jiný vyšetřovatel, který ho chce obvinit z vraždy. Dokáže Anderton najít chybu v systému a prokázat svou nevinu dřív, než bude pozdě? Jde o další výborné sci-fi dle slavné předlohy Philipa K. Dicka. Natočil ho Steven Spielberg, hlavní roli hraje Tom Cruise. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Steven Spielberg

Hrají: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton, Max von Sydow, Lois Smith, Peter Stormare, Tim Blake Nelson, Steve Harris, Kathryn Morris, Mike Binder

Původ a premiéra: USA, 2002

Délka: 145 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Google Play (titulky), Prima Plus (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Počátek Dom Cobb je zkušený zloděj, absolutní špička v umění extrakce: krádeže tajemství z hloubi podvědomí během snění. Zvládne ale nejtěžší misi své kariéry? Výborné sci-fi režiséra Christophera Nolana pracuje se sny a realitou. Co je skutečné? A záleží vůbec na tom, pokud skutečnost nedokážete rozlišit od snu? Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Inception

Režie: Christopher Nolan

Hrají: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Tom Hardy, Ken Watanabe, Marion Cotillard, Dileep Rao, Tom Berenger, Pete Postlethwaite, Lukas Haas

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 148 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), HBO Max (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (titulky)

Prokletý ostrov Detektiva Teddyho Danielse a jeho kolegu Chucka Auleho přivedlo na ostrov Shutter pátrání po šílené vražedkyni Rachel Solando. Ta zmizela ze své cely ve vězeňské psychiatrické léčebně Ashecliffe a kdesi se úspěšně skrývá. Detektiv ale postupně zjišťuje, že věci nejsou takové, jak se na první pohled jeví. Výborné mysteriózní drama natočil Martin Scorsese ve stylu starých detektivek. Jedná se o další dílo, které klade otázku, co vlastně tvoří realitu našeho vědomí. A můžeme si někdy vybrat? Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Thrillery

Původní název: Shutter Island

Režie: Martin Scorsese

Hrají: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Emily Mortimer, Michelle Williams, Max von Sydow, Patricia Clarkson, Ted Levine, John Carroll Lynch, Elias Koteas, Robin Bartlett

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 138 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (bez dabingu a titulků)

Memento Leonard Shelby trpí ztrátou krátkodobé paměti. To mu ale nebrání pátrat po vrahovi své manželky. Aby nic nezapomněl, všechno si fotí, cvaká spouští na svém Polaroidu jako blázen a podstatná fakta si nechává tetovat na tělo. Otázka zní – je skutečně vrahem John G, jehož jméno má Leonard na prsou? Excelentní film ukazuje, jak lidská schopnost vnímat realitu je přímo závislá na našem vnímání a vzpomínkách. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Krimi filmy

Režie: Christopher Nolan

Hrají: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano, Mark Boone Junior, Russ Fega, Jorja Fox, Stephen Tobolowsky, Harriet Sansom Harris, Thomas Lennon, Callum Keith Rennie

Původ a premiéra: USA, 2000

Délka: 113 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Smrtihlav John Cooper se probudí sám v hotelovém pokoji. Zjistí, že je hledán za několik brutálních vražd, na něž si ale vůbec nevzpomíná. Problém je v tom, že si nepamatuje vůbec nic. Je to muž bez minulosti, bez vzpomínek a bez budoucnosti. Cooper při hledání své identity objeví tajemné město ovládané záhadnými bytostmi. Mají neobyčejnou schopnost – umí zastavit čas a manipulovat s lidmi. S pomocí Dr. Schrebera je Cooper jediný, kdo se vymyká jejich kontrole. Skládá skládačku, která mu vrací minulost a odhaluje tajemství vražd. Toto sci-fi opět pracuje s cyberpunkovými motivy. Zajímavostí je, že část filmových rekvizit byla použita také ve filmu Matrix. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Dark City

Režie: Alex Proyas

Hrají: Rufus Sewell, William Hurt, Kiefer Sutherland, Jennifer Connelly, Ian Richardson, Bruce Spence, Colin Friels, Mitchell Butel, Melissa George, Frank Gallacher

Původ a premiéra: USA, 1998

Délka: 100 minut Kde si film můžete pustit: Voyo (dabing), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (titulky), Rakuten (titulky), Starmax (dabing)

Johnny Mnemonic Píše se rok 2021 a celý svět je propojen digitálními sítěmi. Už nepatří lidem, ale velkým korporacím. Západní země postihl úpadek, civilizace se přesunula do Asie. Lidé mají v mozcích čipy s přemírou zakódovaných informací a hrozí jim nervový kolaps, korporace ale odmítá poskytnout lék jen tak. Johnny Mnemonic má však v hlavě implantovaný datový čip, který mu umožňuje virtuálně přenášet obrovské množství dat a zachránit před korporacemi lidstvo. Kultovní kyberpunkový sci-fi film byl natočen podle knihy Williama Gibsona. Hodnocení Kinobox.cz: 57 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Robert Longo

Hrají: Keanu Reeves, Dina Meyer, Ice-T, Dolph Lundgren, Henry Rollins, Barbara Sukowa, Arthur Eng, Von Flores, Takeshi Kitano, Udo Kier

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 92 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

12 opic V roce 2035 se odsouzenec James Cole neochotně přihlásí k vyslání zpět v čase. Má objevit původ smrtícího viru, který vyhubil téměř veškerou populaci Země a přeživší donutil k pobytu v podzemních komunitách. Když je však Cole omylem poslán do roku 1990 místo do roku 1996, je zatčen a zavřen do psychiatrické léčebny. Tam se setkává s lidmi, kteří možná drží klíč k tajemné zběsilé skupině Armáda dvanácti opic, jež je považována za zodpovědnou za vypuštění vražedné nemoci. Drsné a poměrně depresivní sci-fi o cestování časem natočil legendární Terry Gilliam. Také herecké obsazení je famózní. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Twelve Monkeys

Režie: Terry Gilliam

Hrají: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt, Christopher Plummer, David Morse, Jon Seda, Frank Gorshin, Joseph Melito, Aaron Michael Lacey, Christopher Meloni

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 129 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), iTunes (titulky)

Tron Flynn je počítačový expert, který se živí tvorbou her. Soustavně se ale také nabourává do počítačové sítě firmy Encom a snaží se z ní získat důvěrnou informaci. To se ale nelíbí hlavnímu programu, který se rozhodne přenést Flynna do svého elektronického království plného nástrah. Flynn se ho musí pokusit zneškodnit. Jeho jedinou nadějí je odvážný a věrný program Tron, který jako jediný je schopen mocného nepřítele porazit. Tron byl v době svého vzniku převratný film. Experimentoval s neprobádanou počítačovou animací, nevídanými vizuálními efekty, ale také s myšlenkou přenosu člověka a jeho vědomí do počítačové sítě. Hodnocení Kinobox.cz: 69 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Tron

Režie: Steven Lisberger

Hrají: Jeff Bridges, Bruce Boxleitner, David Warner, Cindy Morgan, Barnard Hughes, Dan Shor, Peter Jurasik, Tony Stephano, Craig Chudy, Vince Deadrick Jr.

Původ a premiéra: USA, 1982

Délka: 96 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků)

Akira V roce 1988 shodila japonská vláda atomovou bombu na Tokio poté, co selhaly experimenty ESP na dětech. V roce 2019, jednatřicet let po bombovém útoku na město, se Kaneda, vůdce motorkářského gangu, pokouší zachránit svého přítele Tetsua před tajným vládním projektem. Bojuje s protivládními aktivisty, chamtivými politiky, nezodpovědnými vědci a mocným vojenským vůdcem, dokud se náhle neprojeví Tetsuovy nadpřirozené schopnosti. Na olympiádě v Tokiu probíhá závěrečná bitva, která odhaluje tajemství experimentu. Jde o další kultovní anime, které bylo inspirací pro Matrix. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Katsuhiro Otomo

Hrají: Mitsuo Iwata, Nozomu Sasaki, Mami Koyama, Tessyo Genda, Hiroshi Ôtake, Koichi Kitamura, Yuriko Fuchizaki, Masaaki Okura, Kazuhiro Kamifuji, Tatsuhiko Nakamura

Původ a premiéra: Japonsko, 1988

Délka: 124 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

District 9 Před více než dvaceti lety přiletěli na Zemi mimozemšťané. Od té doby žijí v míru v jihoafrické karanténě, ale lidstvo chce stále objevit technologie jejich zbraní. Terénní agent společnosti se nakazí záhadným virem, který začne měnit jeho DNA. Záhy se stává nejhledanějším mužem planety – je klíčem k odhalení tajů mimozemské technologie. Existuje jediné místo, kde se může ukrýt: District 9. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Neill Blomkamp

Hrají: Sharlto Copley, Jason Cope, Nathalie Boltt, Sylvaine Strike, Elizabeth Mkandawie, John Sumner, William Allen Young, Nick Blake, Greg Melvill-Smith, Robert Hobbs

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 112 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků)

Ex Machina Mladý programátor Caleb vyhrál ve firemní soutěži hlavní cenu, týdenní pobyt na horské chatě svého zaměstnavatele, geniálního vědce Nathana. Jenže ani nejbujnější fantazie by ho nedokázala připravit na to, co ho čeká v supermoderní stavbě připomínající protiatomový bunkr. Seznámí se s Avou – dívkou s krásnou tváří, u které ale dráty vedoucí průsvitným tělem prozrazují, že je ve skutečnosti technologickým experimentem. Calebovým úkolem je prostá interakce s Avou, kterou Nathan pečlivě pozoruje a zaznamenává. Testuje tak možnosti umělé inteligence. Dokáže být Ava natolik lidská, že Caleb zapomene, že komunikuje s robotem? Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Alex Garland

Hrají: Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, Alicia Vikander, Sonoya Mizuno, Corey Johnson, Claire Selby, Symara A. Templeman, Gana Bayarsaikhan, Tiffany Pisani, Elina Alminas

Původ a premiéra: Velká Británie, 2015

Délka: 108 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Upgrade Po brutálním přepadení skončí Grey Trace ochrnutý v nemocnici a jeho milovaná žena je mrtvá. Miliardářský vynálezce mu nabídne lék – implantát umělé inteligence, který mu pomůže znovu ovládnout jeho tělo. Grey nyní dokáže chodit a zjistí, že má také nadlidskou sílu a hbitost. Schopnosti pak využije k pomstě proti zločincům, kteří mu zničili život. Avšak to co vypadá jako úžasný dar, se postupně stává noční můrou. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Leigh Whannell

Hrají: Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson, Simon Maiden, Benedict Hardie, Melanie Vallejo, Linda Cropper, Sachin Joab, Steve Danielsen, Michael M. Foster

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 100 minut Kde si film můžete pustit: Canal Plus (dabing), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing)

Atlas Mraků Šest žánrově odlišných příběhů se odehrává v různých časech a na různých místech od začátku 19. století až po postapokalytickou budoucnost. Film zobrazuje myšlenku kontinuální propojenosti našeho bytí a především našich činů napříč časem a prostorem, kde všechno má svoji příčinu i následek. Vícevrstvé, výpravné a hvězdně obsazené sci-fi natočili sourozenci Wachowští a Tom Tykwer. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Drama

Původní název: Cloud Atlas

Režie: Lana Wachowski, Tom Tykwer, Lilly Wachowski

Hrají: Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugo Weaving, Jim Sturgess, Bae Doona, Ben Whishaw, James D'Arcy, Zhou Xun, Keith David

Původ a premiéra: USA, 2012

Délka: 172 minut Kde si film můžete pustit: DaFilms (bez dabingu a titulků), Kinobox (dabing), Kuki (bez dabingu a titulků), Prima Plus (bez dabingu a titulků), Starmax (titulky), Vodafone TV (bez dabingu a titulků)

Správci osudu Mladý perspektivní politik se zakouká do tanečnice. Ale jejich vztahu není přáno, zasáhne do něj speciální úřad Správců osudů, kteří určují už dlouhá staletí, jak se má lidstvo vyvíjet. Jedná se o zajímavé a originálně pojaté sci-fi podle povídky Philipa K. Dicka. Opět si hraje s realitou a konceptem, že ji někdo může ovlivňovat. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Thrillery

Původní název: The Adjustment Bureau

Režie: George Nolfi

Hrají: Matt Damon, John Slattery, Shane McRae, Michael Kelly, Lisa Thoreson, Florence Kastriner, Phyllis MacBryde, Natalie Carter, Chuck Scarborough, Jon Stewart

Původ a premiéra: USA, 2011

Délka: 106 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Looper: Nájemný zabiják Cestování časem sice bylo vynalezeno, ale je nelegální a dostupné pouze na černém trhu. Když se zločinecká organizace potřebuje někoho zbavit, pošle jej do minulosti, kde čeká looper – najatý zabiják, jako je třeba Joe – a cíle se zbaví. Joe bohatne a život je skvělý. Až se jednoho dne organizace rozhodne uzavřít smyčku a pošle na popravu Joeovo budoucí já. A Joeovi zbývá jen zlomek vteřiny k zásadnímu rozhodnutí – má zastřelit sám sebe? Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Looper

Režie: Rian Johnson

Hrají: Joseph Gordon-Levitt, Paul Dano, Piper Perabo, Tracie Thoms, Garret Dillahunt, Nick Gomez, Erwin Biswanger, Ian Patrick, Bruce Willis, Emily Blunt

Původ a premiéra: USA, 2012

Délka: 118 minut Kde si film můžete pustit: Voyo (dabing), iTunes (bez dabingu a titulků), Prima Plus (bez dabingu a titulků)

Equilibrium Futuristický svět zavádí přísný režim. Jsou zakázány knihy, umění, hudba a city jsou zločinem trestaným smrtí. John Preston je špičkový vládní agent zodpovědný za dopadení a likvidaci těch, kteří zákony poruší. Pak ale ztratí krabičku s povinnou drogou, která potlačuje veškeré emoce, a během vyšetřování jednoho případu pocítí dosud neznámé pocity. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Kurt Wimmer

Hrají: Christian Bale, Taye Diggs, Emily Watson, Angus Macfadyen, Sean Bean, Dominic Purcell, Sean Pertwee, William Fichtner, David Barrash, Dirk Martens

Původ a premiéra: USA, 2002

Délka: 107 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Filmbox+ (dabing), iTunes (bez dabingu a titulků)

Vzpomínky Tajemný pocit déja vu provází agenta vládní agentury ATF Douga Carlina. Vyšetřuje rozsáhlý bombový útok, po výbuchu nálože na trajektu v New Orleans je přivolán k zajištění důkazů. Odhalí přitom, že záhadný úkaz, který většina lidí považuje pouze za hříčku vlastní mysli, je ve skutečnosti něčím mnohem mocnějším. V tom okamžiku začíná jeho závod s časem o životy stovek nevinných lidí. Svižný akční sci-fi thriller režiséra Tonyho Scotta táhne výborný Denzel Washington a také otázka „Lze změnit osud?“ Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Déja vu

Režie: Tony Scott

Hrají: Denzel Washington, Paula Patton, Val Kilmer, Jim Caviezel, Adam Goldberg, Elden Henson, Bruce Greenwood, Rich Hutchman, Matt Craven, Brian Howe

Původ a premiéra: USA, 2006

Délka: 126 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky)

Jiná země Rhoda Williams, inteligentní mladá žena, jež byla přijata do speciálního astrofyzického programu MIT, sní o tom, že prozkoumá vesmír. Geniální skladatel právě ve své profesi dosáhl vrcholu a brzy se mu má narodit druhé dítě. V předvečer objevu duplikátu Země se stane tragédie a životy těch dvou se neoddělitelně propojí. Hodnocení Kinobox.cz: 67 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Another Earth

Režie: Mike Cahill

Hrají: Brit Marling, Jordan Baker, Robin Lord Taylor, AJ Diana, Bruce Colbert, Ana Valle, Jeffrey Goldenberg, Joseph A. Bove, William Mapother, Flint Beverage

Původ a premiéra: USA, 2011

Délka: 92 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky), Google Play (dabing), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Ready Player One: Hra začíná Svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. Lidé nalezli spásu v OASIS, rozsáhlém světě virtuální reality. Když zemře její legendární tvůrce, začíná velká online bitva o bohatství, které tvůrce do hry skryl. K závodu o nalezení se rozhodne přidat nenápadný mladý hrdina Wade Watts. Dostane se do šílené honby za pokladem ve fantaskním světě mystérií, nečekaných objevů a nebezpečí. Sci-fi kombinuje nevlídnou, drsnou realitu všedního života a virtuální svět, kde každý může být čím chce. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Ready Player One

Režie: Steven Spielberg

Hrají: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Lena Waithe, T.J. Miller, Simon Pegg, Mark Rylance, Philip Zhao, Win Morisaki, Mark J. Paterson

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 140 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing)