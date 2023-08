Filmy už nejsou originální a lidem to vadí. Drahá pokračování starších hitů netáhnou, staly se z nich megapropadáky

Už před více než 10 lety bylo zřejmé, kam se vývoj ubírá. Za posledních čtyřicet let z kin prakticky zmizely původní náměty a autorské filmy. S nástupem komiksů od Marvela, dalšími díly Star Wars, Harryho Potera a dalšími úspěšnými sériemi na to Hollywood ale nehleděl. Když se podíváte do historie, tak v posledních 20 letech jediným původním filmem, který se stal filmem roku, byl Avatar v roce 2010. Od té doby – velké nic.



Počet původních filmů mezi nejnavštěvovanějšími postupně klesl na nulu

Jasně, filmoví producenti sází na jistotu a produkují filmy, u kterých mají jistotu výdělku, neboť filmový průmysl je především business. I divák zjevně jde častěji na druhé, třetí... sedmé, osmé pokračování filmu. Takže pokud si stěžujeme, že je v kinech pořád to stejné, není to jen zdání.

Tento trend naboural až covid. Pokud se podíváme na rok 2019 (poslední rok, kdy se chodilo normálně do kina), tak prvním původním filmem byl v USA až horor My na dvanáctém místě a na osmnáctém Tenkrát v Hollywoodu od Tarantina. Jinak jsou to samá pokračování nebo předělávky starších filmů.

Letošní megapropadáky

Covid ale tuhle úspěšnou sérii přetrhl. Čekalo se, že po opětovném otevření vezmou lidé kina útokem, ale nestalo se. Tržby jsou sice vysoké, ale ne dost. Úspěchy druhého Avatara (celosvětové tržby 2,3 miliardy) a Top Gunu (1,5 miliardy) vypadají hezky, ale za nimi je spousta drahých filmů, které už tak úspěšné nebyly (Black Adam, Thor: Láska jako hrom, Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství atd.).

A letos to pokračuje. Film Mission: Impossible Odplata sotva zaplatil náklady, Indiana Jones a nástroj osudu už ani to ne – podobně jako Flash vysloveně propadl se ztrátou až 200 miliónů dolarů. Každý z těchto filmů stál dle odhadů 300 miliónů dolarů. Důkazem, že vysoký rozpočet není zárukou úspěchu, je nejdražší český film Jan Žižka – stál 20 miliónů dolarů, celosvětové tržby byly 4,4 milionu.

Za pozornost stojí, že letos (v roce 2023) jsou s velkým náskokem stovek miliónů dolarů nejúspěšnější dva tituly – Super Mario Bros. ve filmu a Barbie. Původní filmy s poměrně nízkými rozpočty kolem 100 miliónů dolarů. Originální Nolanův Oppenheimer s rozpočtem 100 miliónů už vydělal 660 miliónů. Že by konečně lidé ocenili, že někdo natočil něco jiného, než pokračování?

Na Oscarové filmy se už nechodí

Za povšimnutí také stojí, že v posledních letech se přestalo chodit do kin na tzv. Oscarové filmy, tj. ty oceněné americkou Akademií filmového umění a věd. Pokud se podíváme na tituly z devadesátých let a přelomu tisíciletí, tak tam najdeme hity jako Čistá duše, Chicago, Gladiátor, Zachraňte vojína Ryana, Titanic, Forest Gump a další.

Ale kdo z vás zná filmy V rytmu srdce, Země nomádů, Zelená kniha, Spotlight, nebo Moonlight? To všechno jsou vítězové Oscara s titulem nejlepší film roku. V nověji oceněných filmech (ve vedlejších kategoriích) najdete i známější La La Land, Gravitaci, nebo Bohemian Rhapsody, ale drtivou většinu ocenění si odnesly komerčně a divácky neúspěšné filmy.

Zdá se, že se prohloubila propast mezi vkusem diváků a kritiků.

Točí se i nezávislé nízkorozpočtové filmy, ale kromě filmových nadšenců a festivalů, je nikdo nezná.

Netflix sází na nezávislou tvorbu, ale hlavně kvůli zisku

Poslední dekádu ovlivnila tvorba streamovacích služeb, zejména Netflixu. Tady najdete levnější a úspěšnou tvorbu, zejména seriálovou. Jihokorejský seriál Squid Game, francouzskou kriminálku Lupin, španělský hit Papírový dům, jihoamerický seriál Narcos, německý Dark, izraelské akční drama Fauda.

Možná si řeknete, že Netflix je jiný. Není. Tahle tvorba je pro něj jen levnější, než ta Hollywoodská, a když se titulu daří, tvůrci nedostanou nic navíc. Například jihokorejský seriál Squid Game stál Netflix 21,4 miliónů dolarů, ale vydělal mu 890 miliónů! Tvůrce seriálu Hwang Dong-hyuk z vydělaných peněz neviděl ani dolar navíc.

Ostatně to je jeden z důvodů, proč současný Hollywood stávkuje. Streamovací platformy totiž neplatí podíly ze zisku.

Některé filmy stárnou více, jiné méně

Tady na AVmania.cz dělám filmové výběry a tipy, na co se podívat. Občas se dočkám kritiky, proč proboha vytahuji takové staré vykopávky (pro spoustu mladších je cokoliv před rokem 2000 něco jako pravěk). Ale výše zmíněný výčet mi dává za pravdu, že spousta starších titulů je daleko koukatelnějších a divácky úspěšnějších, než nová tvorba. A týká se to i českých filmů.

Jasně, ne všechno stárne stejně dobře. Některé filmy zastarají po všech stránkách, jiné však stále představují sázku na kvalitu a většinou jsou alespoň zajímavé. Mnohé z nich jsou považované za kontroverzní a na streamovacích službách je nenajdete. Škoda.

Jak to bude dál, to uvidíme. Filmové komiksové království Marvel rychle padá, DC na tom není o moc lépe. Filmové série, které měly letos v kinech svá pokračování, už neplní to, co mají za úkol – velký zisk s minimem rizika. Doufám, že letošní náraz bude dostatečně velký, aby se situace změnila a vrátili jsme se k originálnější, kvalitnější, levnější a zároveň divácky úspěšné tvorbě.

Zdroj: BOM