Zadarmo a česky: Samotáři, Pelíšky, Želary a další kvalitní filmy nyní volně na YouTube

Youtubový kanál Filmy česky a zadarmo nabízí zdarma pod heslem Doma seď a zachraň svět české filmové hity. Akci odstartovaly oblíbené Pelíšky režiséra Jana Hřebejka 23. března a od té doby měli diváci možnost zhlédnout například Samotáře Davida Ondříčka, Horem pádem s Jiřím Macháčkem či Fotografa režisérky Ireny Pavláskové v hlavní roli s Karlem Rodenem.

Snímky ještě několik dnů zůstávají v nabídce, ale doplní je další várka zajímavých titulů. Aktuálně zde najdete mnoho filmů – od známých komedií přes dramata, akční či romantické filmy, až po tvorbu pro děti.

Od minulé týdne se můžete podívat na oskarový film Kolja Jana Svěráka, nebo na film Želary, za který získala Aňa Geislerová cenu Českého lva. Nově tam najdete Kvarteto s Bárou Polákovou nebo Jaroslavem Pleslem, či komediální drama Občanský průkaz režiséra Ondřeje Trojana.

Na kanálu bude nově k dispozici i výborný čtrnáct let starý film Jana Hřebejka Musíme si pomáhat s Bolkem Polívkou v titulní roli. Kromě pěti Českých lvů byl snímek také nominován na Oscara.

Za kanálem stojí filmový distributor a obchodník s audiovizuálními právy společnost AQS, a.s. (značky Bioscop a Magic Box), který se rozhodl zapojit do aktivit podporujících zlepšení nálady ve společnosti v současné nepříznivé situaci. Na svůj youtubový kanál Filmy česky a zadarmo pod heslem Doma seď a zachraň svět, začal nasazovat denně jeden oblíbený film ke zhlédnutí zdarma. Vždy v 17:00 zveřejňuje stránka Filmy česky a zadarmo známý filmový hit posledních let, který je na tomto kanálu volně dostupný po dobu dalších 30 dnů.

Zdroj: Tisková zpráva