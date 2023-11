Final Audio ZE8000 – zajímavé TWS špunty s aktivním potlačením hluku pro ty, kdo nechtějí běžnou komerci

Japonská značka Final Audio je známá svými kvalitními sluchátky všech kategorií, nicméně v její nabídce nesmí chybět ani prémiovější True Wireless sluchátka. V ČR se začíná prodávat letošní novinka, TWS sluchátka Final Audio Audio ZE8000, která se cenou 5 490 Kč řadí mezi prémiové modely masovějších značek, jako jsou Sony, JBL, Bose atd.

Final Audio se snaží u sluchátek ZE8000 odlišit od ostatních poměrně netypickým designem, kdy se výrobce snaží, aby v uchu byla co nejmenší a nejpohodlnější část sluchátka. Výrobce dodává rovnou pět nástavců růžných velikostí a slibuje odolnost dle IPX4. Zbytek s elektronikou a baterií pak umístil výrobce mimo ucho. Výsledkem je nejen odlišný design a poměrně veliká sluchátka, která nemusí sednout každému, ale také rozměrné, méně praktické dobíjecí pouzdro.

O zvuk se stará inovativní měnič f-Core s hliníkovým a hořčíkovým jádrem, membrána odpovídá 13mm měniči. Dle výrobce je použitý také DSP upscaling, který vytváří „8K UHD SOUND“.

Samotná sluchátka se mohou pochlubit bezdrátovým přenosem přes Bluetooth 5.2, přičemž k dispozici jsou kodeky aptX Adaptive 24bit, aptX, AAC a SBC. Potěší podpora Multipoint režimu, tedy současné připojení dvojice zdrojů zvuku. Zajímavé je, že firemní aplikace přidává jemnější odstupňování hlasitosti, než poskytuje běžné BT. Výdrž na jedno nabití je 5 hodin, pouzdro pak přidává dalších 10, tudíž celkových 15 hodin není nijak oslňujících.

Aktivní potlačení hluku má čtyři režimy, kromě plného ANC nechybí tradiční příposlech okolních zvuků, případně potlačení hluku a propuštění hlasů. A čvtrý je určen do větrného prostředí, jeho úkolem je potlačit obvyklé rušení, které způsobují nárazy větru.

Co se reálného zvuku týče, tak první zahraniční recenze jsou poněkud rozporuplné, chváleny jsou parádní basy a sametové výšky (který by mohlo být ale víc), excelentní podání prostoru doplňuje parádní dynamika. Co se týče ANC, tak u něj záleží na tom, jak vám sluchátka sednou, ale nebude asi z nejúčinnějších.

V každém případě, pokud chcete něco zajímavého a běžná komerce se vám zajídá, tak Final Audio ZE8000 by mohla být zajímavou variantou.

Zdroj: Audigo.cz, Final Audio