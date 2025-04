Finální trailer k filmu Mission: Impossible – Poslední zúčtování je tu. Tom Cruise čelí největší hrozbě

Nový trailer k očekávanému hitu tohoto roku, filmu Mission: Impossible – Poslední zúčtování, je tady. Osmý díl slavné série s Tomem Cruisem vznikl pod taktovkou režiséra Christophera McQuarrieho (mj. Top Gun: Maverick, Obvyklí podezřelí) a navazuje na události filmu Odplata – První část z roku 2023. Původně měl být tento díl jen druhou částí rozděleného příběhu, ale kvůli nižším tržbám sedmičky a změně strategie studia Paramount dostal nejen nové jméno, ale i ambice stát se samostatným velkofilmem.

Trailer nabízí všechno, co od série Mission: Impossible čekáme – dechberoucí akci, šílené kaskadérské kousky Toma Cruise. Tentokrát se máme těšit na adrenalinovou scénu s historickým dvouplošníkem Boeing Stearman z 30. let, ale je jasné, že to nebude jediný kaskadérský kousek, kterými se Cruise proslavil. A samozřejmě nechybí slavný Cruiseův sprint – možná ten nejikoničtější běh ve světě filmu.

Do týmu se vrací staří známí – Ving Rhames, Simon Pegg i Hayley Atwell jako záhadná zlodějka Grace. Dále se objeví Pom Klementieff (Strážci galaxie), Vanessa Kirby i Angela Bassett. Společně se pokusí zastavit hrozbu – nebezpečnou umělou inteligenci, která se rozhodla ovládnout svět a nebrat přitom žádné zajatce.

Název „Poslední zúčtování“ zní, jako by se skutečně mělo jednat o poslední misi Ethana Hunta. Ale znáte Hollywood. Cruise sice v minulosti prohlásil, že by chtěl točit Mission: Impossible až do sedmdesátky – vzor má prý v Harrisonu Fordovi – ale jestli je tohle skutečně konec Ethana Hunta? To je otázka, kterou trailer zatím nechává otevřenou.

S rozpočtem, který se údajně vyšplhal až na 400 milionů dolarů, by Poslední zúčtování mělo být čtvrtý nejdražší filmem historie. Mluví se o tom, že film bude mít světovou premiéru na filmovém festivalu v Cannes, do našich kin se oficiálně dostane 22. května 2025.