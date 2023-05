Flash má finální trailer. Jeden z nejočekávanějších filmů roku se blíží. Nemá chybět ani Nicolas Cage jako Superman

Flash je jednou z nejoblíbenějších postav společnosti DC a poprvé dostane svůj samostatný film. Nicméně to má být také přelomový film, který propojí téměř všechny dosud natočené filmy od DC. Flash bude cestovat zpět v čase, aby zabránil vraždě své matky. Ale to ho uvězní v alternativní realitě – ve světě prakticky bez superhrdinů. Požádá tedy o pomoc své mladší já, Batmana a Supergirl, aby zachránil tento svět před generálem Zodem a vrátil se do své reality. Nic ale už nebude tak, jako dříve...

Pokud jde o film Flash, tak ještě před natáčením se dočkal několikanásobného přepisování scénáře, vystřídali se tři režiséři, než se režie definitivně ujal Andy Muschietti. Hlavní hvězda filmu, kontroverzní herec Ezra Miller, se potýká s právními problémy a skončil na krátko i ve vězení. Ale to není důvod, proč jsou na film všichni zvědaví.

Fanoušci se totiž konečně dočkají návratu Michaela Keatona v roli Batmana, vrací se také generála Zoda v podání Michaela Shannona. Objevit se zde má i Batman Bena Afflecka a dočkáme se Supergirl v podání Sashy Calle.

Režisér Flashe Andy Muschietti nicméně v rozhovoru pro Esquire Middle East také prozradil, že se ve filmu v roli Supermana neobjeví také nikdo jiný než Nicolas Cage. Znalci ví, že Cage byl před 25 lety obsazen do neuskutečněného filmu Tima Burtona „Superman žije“.

První reakce od vybraných lidí, kteří film už viděli, jsou velmi pochvalné. Ostatní si na výsledek musí počkat do 15.6.2023, kdy má film Flash premiéru v kinech.