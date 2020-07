Focal Chora 806: regálové dvoupásmové Hi-Fi reprobedny [test]

Francouzský Focal nabízí v Chora 806 zajímavě pojaté kompaktní reprosoustavy – vnější podoba jasně dbá na to, aby zapadla dobře do moderního interiéru, zvukové pojetí se pak ale zkouší co nejpečlivěji držet „audiofilské věrnosti“.

Zasloužilý francouzský velkovýrobce reprosoustav (a dnes vlastně i ambiciózních sluchátek nebo ultimativně pojatého A/V receiveru) pro profi i domácí použití proslul hlavně svými finančně náročnějšími kreacemi, zejména masivními modely Utopia.

Na úplně opačném, tom základním konci firemní nabídky se (relativně) nově objevuje série Chora, o níž se píše, že ji Focal „navrhl tak, aby si High-Fidelity mohl dovolit co nejširší okruh lidí“.

Vzhled a konstrukce

Svým způsobem toto zaměření na „masu“ potvrzuje i složení série, sestávající krom sloupků a regálovky i z centrálního reproduktoru, nástěnných efektových reprosoustav nebo subwooferu, díky možnosti vybrat si vyšší sloupek též s integrovaným horním Dolby Atmos modulem (tedy s onou „rádoby“ variantou, pracující s odrazem od stropu) si můžete poskládat docela dobře jak stereo, tak „libovolněkanálové“ kino.

Základem řady Chora je kompaktní a finančně atraktivně zařazený regálový model Chora 806. V typickém a zároveň originálním vzhledu mixují ozvučnice retro vlivy s moderní jednoduchostí, může za to zejména klasicky pravoúhlá skříň s dýhovaným povrchem, ozvláštněná ale čelní deskou v tlumených zemitých tónech, která čímsi (snad kombinací matných a lesklých prvků) evokuje atmosféru poloviny 20. století. A je jedno, jestli mluvíme o provedení „světlé dřevo“ s pískově zbarveným čelem nebo „tmavé dřevo“ se zelenkavým předkem. Moderní nádech má naproti tomu celočerné provední.

Skladné Chora 806 (šířka 21 cm, hloubka 27 cm a výška 43,1 cm při váze 7,35 kg) jsou koncipovány podle vzoru „vše vpředu“, který je praktický v menších mísnostech nebo jednoduše tam, kde mají být ozvučnice blízko zadní stěny nebo dokonce v nějakém regálu či na polici. Lesklé rámečky tweeteru (který je skrytý pod pevnou kovovou mřížkou) i středobasového kónusu (který můžete překrýt magneticky přichytitelnou látkovou krytkou) fungují i jako mělké zvukovody, lesklý je také nevelký kulatý výdech bassreflexu. V zadní stěně se pak našlo místo na klasickou vaničku s jedním párem reproduktorových terminálů.

Vysokotónová kopulka vychází z firemních tradic a je tedy otočená, materiálem 2,5 cm široké membrány je slitina hliníku a hořčíku. Focal se chlubí závěsem z měkkého materiálu Poron, který je odvozeninou závěsu u top modelů Utopia. Jde o paměťovou pěnu, která má za úkol v citlivém pásmu mezi 2 a 3 kHz snížit zkreslení až o třetinu v porovnání s konvenčními řešeními.

Kónus o průměru 16,5 cm je pak určen středům a basům, má klasický vlnkový závěs a uprostřed místo běžné prachovky menší fázový nástavec. Materiál nazývá firma „slatefiber“, nejde ale o břidlici („slate“), ale o recyklovaná uhlíková vlákna, uložená mezi dvěma vrstvami termoplastického polymeru. Reference směrem k břidlici vychází z toho, že barva i struktura povrchu membrán připomíná právě tento materiál.

Všechny měniče pochází ale z vývojových laboratoří Focal, stejně jako se vyrábí ve vlastní továrně ve Francii.

Dvoupásmové Chora 806 dělí frekvenční výhybka na úrovni 3 000 Hz. Výrobce specifikuje frekvenční rozsah 58 – 28 000 Hz (+/- 3 dB), s poklesem -6 dB se mají regálovky dostat na 49 Hz. Jmenovitá impedance dosahuje hodnoty 8 ohm, byť i sám výrobce přiznává pokles k hodnotě 4,6 ohm. U charakteristické citlivosti najdete hodnotu 89 dB / 2,83 V / m.

Měříme

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m v ose mezi tweeterem a středotónovým měničem a to v uzavřeném semireverberantním prostoru s podlahovou plochou cca 50 metrů čtverečních, standardním zatlumením (koberce, velké plochy sedaček, rozlehlá knihovna, podhled vyplněný vatou, záclony a těžké závěsy,...), byť bez rozsáhlých akustických úprav.



Frekvenční odezva - v ose (červená) a pod úhlem 30° (černá)

Měření lze pokládat za 100% věrohodné v pásmu 200 Hz a výše, v pásmu 10 - 200 Hz je vidět vliv akustiky místnosti. Měřeno bylo pomocí software Clio Pocket a kalibrovaného mikrofonu, reprosoustavy byly umístěny v poslechové pozici patrné z doprovodných fotografií.



Frekvenční odezva na poslechovém místě - levý kanál (červená) a pravý kanál (černá

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Na naměřené frekvenční odezvě je vidět, že v reálném prostoru začínají hrát na nějakých 45 Hz, do specifikovaných parametrů se tak vcelku „vejdou“, byť budeme-li důsledně v toleranci +/- 3 dB, dostaneme se od mezi cca 68 a 20 000 Hz. Pásmo pod nějakých 70 Hz už ale začíná celkem ztrácet na energii, zejména v porovnání se zřetelným zdůrazněním na 110 a 210 Hz, kdy přírůstek energie vytváří dojem plnosti a hutnosti zvuku.



Impedance (červená) a elektrická fáze (černá)

Celá frekvenční odpověď má až do cca 9 kHz tendenci „padat“ od basů směrem k výškám a vytvářet tedy tvar, který je všeobecně nejpříjemnější pro lidské ucho. Nad 9 000 Hz pak začíná poměrně výrazný nárůst energie nejvyšších tónů, v této oblasti Chora 806 lépe fungují mírně mimo osu. Celkově nejsou Chora 806 úplně čisté a lineární, na druhou stranu krom zdůraznění basového spektra tu vlastně nejsou žádné dramatické propady nebo nespojitosti a v rámci dané cenové kategorie jde o dobrý výsledek, byť nikoliv se „studiovou“ charakteristikou.



Waterfall

Impedance Chora 806 zůstává bez problémů nad úrovní 5 ohm, sedlo mezi prvními dvěma peaky naznačuje bassreflex naladěný na úroveň rovných 50 Hz. Celá křivka je naprosto čistá, spojitá a nekomplikovaná, bez známek vnitřního stojatého vlnění nebo jiných problémů s rezonancemi kabinetu.

Elektrická fáze snad jen v oblasti mezi 500 a 1 500 Hz mírně vystupuje z optimálního rozsahu, ale alespoň do kladných hodnot, jinak je křivka také zcela čistá a prostá jakýchkoliv prudkých změn nebo jiných problémů. Chora 806 jsou zjevně navržené pro kompatibilitu se širokým spektrem zesilovačů a neměly by představovat velkou zátěž pro žádný typ zesilovače bez ohledu na cenovou kategorii.

Jak to hraje

Spodní část frekvenčního rozsahu ve „Twist in my sobriety“ od Tanity Tikaram („Ancient Heart“ | 2008 | Warner Music | 2564-69459-5) bylo nikoliv snad přehnaně objemné, ale citelné a na danou velikost příjemně bohatě zastoupené. Bas je lehce výraznější, ale nikoliv neproporčně, v nejhlubších tónech je ale cítit trochu snahy nabídnout spíše objem a pocit, že tam je ona temná energie, spíše než audiofilská definice jednotlivých tónů. Jinak je ale bas poměrně napjatý a rytmický, má slušnou definici i rychlost, snaží se spíše o údernější, než měkce „unifikovanou“ basovou složku.

Střední pásmo, reprezentované zpěvem Franka Sinatry v klasické „Somethin’ Stupid“ („My Way“ | 1997 | Reprise Records | 9362-76712-2) bylo vlastně hezky „uhlazené“, na danou třídu pěkně otevřené i čisté, jasné i bez pocitu tlačení se kupředu. Hlas je kultivovaně prokreslený, byť ne analyticky rozpitvaný. Opět se tu Chora 806 snaží více o pocit kontroly a čitelnosti, než o bohatost a výraznost. Dalo by se říct, že vokální pásmo je „ani tlusté, ani tenké“, je ho tak akorát, má detail, ale neuchyluje se ke klinické sterilnosti, ani si na druhou stranu nevymýšlí barevnost a příjemnost za každou cenu.

Cinkot činelů v „On her way“ (Pat Metheny Group | „Speaking of now“ | 2002 | Warner Bros | 9362 48025-2) zněl spíše jemněji, s takovým trochu éterickým, křehkým přídechem na nejvyšších tónech. Objem je poměrně decentní, opět nikterak tlačený směrem kupředu, detail je slušný a plností výšky navazují na střední pásmo – stále je tu cítit preference zřetelnosti před objemem. Chora 806 vám nenabídnou takové to audiofilské nimrání se v dozvucích a nuancích, nicméně jejich informativnost rozhodně spadá do ranku dobrého hi-fi v této dostupné třídě.

Z pohledu makrodynamické působivosti a energičnosti jsou Chora 806 spíše stále kompaktní regálovky, byť se při mírně vyšší hlasitosti umí „probudit“ a trochu se rozjet. Když přijde na razantní staccato bubínků v „India with jazz“ („STS 40 Year Anniversay“ | 2020 | STS Digital | STS-6111195), seznáte, že Focal naladil Chora 806 na překvapivě decentní notu – drží se ve spořádané linii, nijak se nepředvádí, ale „stíhá“ předat všechny ty razantní údery do všelijakých bubínků a dalších perkusí s jistotou a nadhledem. Reprosoustavy hrají poměrně soustředěně a konkrétně.

Tento způsob reprodukce nese své ovoce tam, kde si chcete užít spíše až audiofilskou čitelnost a detail je vám bližší než objem a efekt. Hlas Dee Dee Bridgwater v „My ship“ („This is new“ | 2002 | Emarcy | 0602527040400) byl slušně jasný i slušně čistý, uklidněný činel i v dané třídě slušně disciplinovaný bas se neprosazují zbytečně aktivně a celý zvuk má dobrou strukturu a přehlednost. Nemáte pocit, že Chora 806 snad boří nějaké hranice technicky možného v dané třídě, na druhou stranu reprodukce je čistá a srozumitelná a Focal se zdají být příkladem toho, jak má za dané peníze vypadat „neutrální zvuk“.

Dostatek disciplíny předvedly Chora 806 též v podání prostoru hudební scény, kde klavír Billa Evanse v „My romance“ („Time out of stars“ | 2009 | Nonesuch | 7559-79831-7) možná není úplně obrovský, ale mezi reprosoustavami se rozprostře na scéně s jasnou pravolevou organizací a dokonce i náznakem předozadního prostoru s dobrou lokalizací jednotlivých zvuků. Chora 806 vás nenechají sedět na první dobrou s otevřenými ústy, ale čím déle je posloucháte, tím více oceníte, jak „normálně“ se dá v nahrávkách orientovat.

Ona uspořádanost, která se jako tenká červená linie vine všemi pohledy na Chora 806, možná trochu zkrotila syrovou dravost „Heathen Child“ od Grinderman („Grinderman 2“ | 2009 | Mute | CDSTUMM299), trochu uhladila tu divokou intenzitu skladby, ale hudba v žádném okamžiku netlačí přehnaně na pilu, není únavná, je dobře přehledná a dalo by se říct, že by bylo skvělé, kdyby takový byl standard dostupného hi-fi. Pokud máte rádi impulsivnost, živelnost a bohatost, Chora 806 vám nemusí připadat dostatečně přitažlivé, ale pokud chcete (teoreticky vlastně správně) nahrávku bez příkras, jste naopak na správné adrese.

Verdikt

Francouzský Focal nabízí v Chora 806 zajímavě pojaté kompaktní reprosoustavy – vnější podoba jasně dbá na to, aby zapadla dobře do moderního interiéru (tím Focal plní svůj cíl nabídnout dobrý zvuk širokému spektru konzumentů), zvukové pojetí se pak ale zkouší co nejpečlivěji držet „audiofilské věrnosti“.

Chora 806 mají možná lehounce plnější basové pásmo, ale jinak jejich čitelnost, jejich styl bez tlačení se kupředu nebo zjevného zdůrazňování, jejich slušná kontrola i dobrá detailnost nabízí zážitek právě takový, jaký v sobě skrývá samotná nahrávka spolu s elektronikou. Chora 806 jsou povedenou interpretací toho, jak by měl vypadat „dobrý zvuk za akceptovatelné peníze“.

Focal Chora 806

Cena: 17 990 Kč

Parametry

Typ 2pásmová podlahová reprosoustava

2pásmová podlahová reprosoustava Měniče 1x 6½" (16,5 cm) středobasový z břidlicového vlákna, 1x 1" (25mm) TNF Al/Mg invertovaný výškový reproduktor

1x 6½" (16,5 cm) středobasový z břidlicového vlákna, 1x 1" (25mm) TNF Al/Mg invertovaný výškový reproduktor Citlivost (2,83 V / 1 m) 89 dB

(2,83 V / 1 m) 89 dB Frekvenční rozsah (± 3 dB) 58 Hz - 28 kHz

(± 3 dB) 58 Hz - 28 kHz Nízkofrekvenční bod (-6 dB) 49 Hz

(-6 dB) 49 Hz Nominální impedance 8 Ω

8 Ω Minimální impedance 4,6 Ω

4,6 Ω Doporučený výkon zesilovače 25 - 120 W

25 - 120 W Dělící frekvence 3000 Hz

