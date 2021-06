Free Guy: Ryan Reynolds pobaví v nové sci-fi komedii jako počítačová postava v GTA

Ryan Reynolds před pár lety zabodoval u diváků jako hláškující Deadpool a od té doby se snaží tuto hereckou polohu nabídnout i v dalších filmech. Nejnovějším by měl být Free Guy. Ve filmu si zahraje typickou nehratelnou postavu v počítačové hře typu GTA. Hráči takové postavy kosí jak na běžícím pásu.

Ryan Reynolds je typickým bankovním úředníkem ve městě plném brutálních zločinců, vražd, loupeží. A má co dělat, aby přežil obyčejnou cestu do práce, ale je to pro něj zcela normální, a tak překypuje štěstím. Jednoho dne úředník však zjistí, že ve skutečnosti žije ve videohře Free City. To procitnutí se však nelíbí tvůrci systému, hlavnímu záporákovi – toho si zahraje oblíbený novozélandský komik Taika Waititi, ale také režisér filmu Thor: Ragnarok.

Film režíruje Shawn Levy, který má za sebou komedie Noc v muzeu, či Růžový panter). Ale také pár dílů seriálu Stranger Things. O scénář se postaral Matt Lieberman (animák Adamsova rodina, či pohádka Vánoční kronika). Podle režiséra (a traileru) se můžeme čekat humornou akční jízda v netradičních kulisách.

Premiéra filmu Free Guy měla původně být už 9.7.2020, poté byla posunuta na 10.12.2020 – což také nevyšlo. Nyní má jít do kin během prázdnin, přesněji 12.8.2021, což by mělo být definitivní datum.