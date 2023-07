Futurama je zpět! Nových deset dílů najdete na Disney+

Od pondělí 24. července startuje po „krátké desetileté pauze“ návrat kultovní Futuramy. S původním obsazením, stále ostrým humorem a návratem všech klíčových postav. Postupně je u nás uvede Disney+, která u nás šíří produkci z americké služby Hulu.

Skalním fanouškům Futuramy není třeba více říkat. Nehrozí, že by se nedívali, že by se netěšili. Přesto pochopím, když mnozí se budou na návrat Futuramy dívat trochu mírnými obavami.

První série, vysílané od roku 1999, zajistily Futuramě kultovní status, ale nejistá budoucnost, rušení seriálu a jeho opětovné oživování v dalších přídavcích a speciálech trochu rozmělnily sílu. Bylo znát, že tvůrci seriálu trochu ztratili původní jiskru.

Samozřejmě platí, že i špatná Futurama je stále lepší jak žádná Futurama, ale nebylo moc jisté, zda se podaří vrátit duch prvních sérií i do letošní resuscitace.

Z nové desetidílné série jsem mohl v předběžném přístupu vidět prvních šest dílů a byť ne každý díl úplně září, rozhodně se tvůrci snaží a popkulturní metahumor tu opět dostanete vrchovatě.

Z toho, co jsem mohl vidět, mi jako nejlepší přišel úplně první díl, dostupný od pondělí 24. července. Futurama vracející se na streamovací platformě Hulu si bere na paškál právě svůj reboot a moderní platformy pro sledování záplavy seriálů. Třeba u vymyšlených názvů seriálů na platformě Fulu určitě přehrávání pauznete nebo se vrátíte zpět, abyste si je prohlédli pořádně.

Produkci seriálu kvůli vyjednávání o výši honoráře před rokem brzdil John DiMaggio (Bender) a pomalu to vypadalo, že bude Bendera dabovat někdo jiný. Naštěstí se to podařilo vyřešit (doufejme, že formou zvýšení honoráře) a nikdo z původní sestavy nechybí. Vše zní a vypadá tak skvěle jako dřív. No spíše lépe, protože oproti původnímu poměru 4:3 a nízkému rozlišení je to pochopitelně už v plném 4K a poměru stran 16:9.

Hulu si loni objednala 20 nových epizod, nyní dostáváme tedy první polovinu objednaného množství. Z toho, co jsem mohl zatím vidět, se můžete těšit na příjemný návrat ke všem postavám i kultovním hláškám a díky delšímu odstupu se mohou dohrát i některé neuzavřené záležitosti staré přes deset let.

Pokud máte rádi Futuramu, asi byste se dívali, i kdybych psal, že jde jen o „smutnou připomínku dřívější slávy“. Naštěstí to není tento případ. Jen bych vás rád uklidnil, že jestli po skvělém prvním dílu vás ten druhý tolik nenadchne, nebojte. Pořád je to stará dobrá Futurama, která popravdě také občas měla slabší chvilku.