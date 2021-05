Fyne Audio F301: skvělé levné kompaktní, dvoupásmové regálové Hi-Fi reprobedny

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Jak to hraje

Malé F301 jsme poslouchali vedle sloupků F302 a to primárně na systému OPPO UDP-205 / Métronome DSC1 / Norma Revo IPA-140, kde ke srovnání přes kompletní kabeláž Nordost Heimdall 2 hrály Xavian Quarta. Hráli jsme ale také na skromnějším systému Cambridge CXA81 / Cambridge CXC, kde se pro potvrzení dojmů přehazovalo na Fischer&Fischer SN-70 a to vždy na kabelech Dynamique Audio Horizon 2.

Je jasné, že maličké reprosoustavy mají (navíc v takové cenové hladině) limity basového rozsahu – Bachova „Toccata BWV 565“ („Audiophile Test“ | 2008 | ABC Records | HD-150) to rozhodně jen potvrdila. Ale náznak basu tu byl, minimálně ve formě určité kontury, která v dané ceně prostě potěší. Na tak malý pracovní objem navíc potěší, že třeba u zdi nějaký bas už cítit je, přesně adekvátně tomu, co čekáte od kompaktních reprosoustav. Na rockovou a podobnou hudbu, kde je důležité vypíchnout 80 Hz a výše, to stačí.

Snad i právě tím, že basu je spíše přiměřené množství, působí vedle něj střední pásmo a zejména vokály skutečně příjemně – F301 nemají tendenci hrát agresivně nebo studeně a to ani u lehce výraznějších „sykavkových“ nahrávek jako je „May you have happiness“ od Izumi Masuda („Golden Lips“ | 2009 | ABC Records | HD-121). Zvuk ve středním rozsahu působil tak mile živým dojmem, jako kdyby měly reprosoustavy vysokou citlivost a byly ochotné snadno reagovat na impulsy zesilovače. Přednes není nějak unikátně transparentní, pořád jsme v segmentu úplného základu hi-fi, ale je to lehce sladší, „vstřícné“ ladění, příjemné na poslech.

Činelům v Davisově „So What“ („Live 8“ | 2015 | ABC Records | HD-207) dodaly reprosoustavy poměrně dost objemu, ale ne tak, aby sklouzly k nějakým efektům nebo snaze zalíbit se cinkavostí. Nečekejte audiofilskou snahu o vystižení nejdelikátnějších dozvuků, nicméně čistota a konkrétnost vůbec nejsou špatné a za své peníze už při poslechu rozhodně získáte pocit, že činel je činelem v rozumné míře, plně odpovídající nárokům základní hi-fi třídy.

Asi logicky nebudete čekat od F301 nějaký masitý, mohutný zvuk, který by dynamikou rozrážel okenice, ale u živelných bicích nástrojů v „Jazz Variants“ od The O-Zone Percussion Group („Stereo Test Record“ | 2014 | ABC Records) jsme ocenili živější, poměrně svižný a „švihající“ zvuk. Jistě, působivost velkých perkusí je omezená díky absenci těla a váhy, ale i tak odvádí F301 velmi pěkný výkon, vezmeme-li v potaz kolik stoj.

Navzdory celkově (naprosto logicky) civilnějšímu a jednoduššímu zvukovému podání není rozlišení vlastně špatné – čistota „Jacob’s Dream“ od Alison Krauss („Hear the Difference“ | 2012 | ABC Records | HD-148a) nebyla vůbec k zahození, zejména díky docela živému a jasnému podání vedoucího hlasu. Výrazně zpracovaná nahrávka byla o něco klidnější, ale ne vysloveně uměle „ohlazená“ – F301 v tomto v klidu snesou srovnání s regálovkami kategorie přes 10 000,- Kč (možná i 15 tisíc).

V blízkém poslechovém poli se F301 dokázaly také pěkně popasovat s podáním prostoru nahrávek – „Wasser Musik“ Georga Friedricha Händela („Live 8“ | 2015 | ABC Records | HD-207) zněla s dobře načrtnutou stereo bází, ne snad vysloveně trojdimenzionální, ale rozhodně dobře zřetelnou v pravolevém směru. A celkový pocit také nebyl ochuzen o zajímavé podání vzdušnosti, což je víc, než si v kategorii „pod deset“ většinou troufnete doufat.

Cohenova „In My Secret Life“ („Absolutely Bass Voice“ | 2016 | ABC Records | HD-177) pak zněla navzdory absenci plnosti a váhy dosti zde důležitého basového spektra tak nějak celkově kultivovaně. Není to strohý zvuk, který v těchto nejnižších hladinách často slýcháme, je to vlastně celkově lehké, ale příjemné a vkusné, prosté nějakých zádrhelů a unavujících prvků.

Verdikt

Kompaktní a velmi dostupné Fyne Audio F301 jsou skvělé – skoro bychom se odvážili říct, že v hladině pod 10 000,- Kč za pár není nic, co by posloužilo vyznavačům dobrého zvuku lépe. F301 vypadají rozumně a v menších prostorách nemají vyjma limitu na basech (tak jak to mají všechny levnější a menší reprosoustavy) nic, za co byste jim vyčinili.

Naopak nabízí skutečně hezké střední pásmo a velice příjemné podání hlasového rozsahu, pročež zejména pro akustickou hudbu budou výtečnými společníky. Svou cestu do světa hi-fi jen stěží můžete začít lépe, než právě s Fyne Audio F301.

Fyne Audio F301

Cena: 7 580 Kč

Technické parametry

Středobasový měnič: 150 mm papírová membrána s multivlákny, FyneFlute technologie

150 mm papírová membrána s multivlákny, FyneFlute technologie Výškový měnič: 25 mm polyesterová kopule s výkonným neodymovým magnetickým systémem

25 mm polyesterová kopule s výkonným neodymovým magnetickým systémem Nominální impedance: 8 ohm

8 ohm Terminály: single-wiring

single-wiring Doporučený výkon zesilovače: 25 – 100 W

25 – 100 W Trvalý výstupní výkon: 50 W

50 W Frekvenční rozsah: 44 – 28.000 Hz (-6 dB)

44 – 28.000 Hz (-6 dB) Citlivost: 89,0 dB

89,0 dB Rozměry (š x v x h): 190 x 300 x 271 mm

190 x 300 x 271 mm Hmotnost: 5,3 kg

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice