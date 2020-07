Galaxy Buds Live: odhaleny fotky nových neobvyklých True Wireless sluchátek

Zatím co se hodně výrobců snaží více či méně kopírovat Apple, tak Samsung jde svojí vlastní cestou. A to nejen svými extrémně pohodlnými Galaxy Buds (+), ale vypadá to, že i svojí další novinkou. True Wireless sluchátka Galaxy Buds Live už podle prvních návrhů vypadaly jako fazole, první neoficiální snímky to zcela potvrzují.

Fotografie zveřejnil Evan Blass na Twitteru, název by měl být Galaxy Buds 2 nebo Galaxy Buds Live, designově, barvou i provedením odpovídají stylu zatím oficiálně neuvedenému smartphonu Galaxy Note 20 Ultra.

Na fotografiích jsou všechna tři barevná provedení, které Galaxy Buds Live budou mít – černou, bílou a mystickou bronzovou. Cena by se měla pohybovat kolem 150 USD.

Co se parametrů týče, tak by měla kopírovat svého předchůdce - tedy Bluetooth 5.0 s AAC a SBC kodeky, nabíjení přes USB-C kabel, nebo přes bezdrátové Qi nabíjení. Dle konstrukce a předpokládané ceny to vypadá, že aktivní potlačení hluku novinka mít nebude. Oficiální uvedení Galaxy Buds Live se očekává 5. srpna.

