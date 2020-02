Gentlemani: prodej marihuanového impéria v gangsterské komedii od Guye Ritchieho [recenze filmu]

Návrat Guye Ritchieho k žánru chytrých gangsterek v sobě obsahuje všechny esenciální prvky jeho tvorby. Režisér už nepřekvapuje, ale stále dobře baví.

Plusy Vrstevnatý a záměrně matoucí scénář s použitím zcizujícího efektu v podobě nespolehlivého vypravěče. Minusy Do fungujícího, ale nepřekvapujícího režisérova stylu by to chtělo přidat další ingredience. 7 /10 Hodnocení

Britský scenárista, režisér a producent Guy Ritchie se po dvojici filmů se Sherlockem Holmesem,které dostaly podobu viktoriánských bondovek, špionážní komedii Krycí jméno U.N.C.L.E. a hrdinské fantasy, zkřížené s londýnskou gangsterkou, Král Artuš: Legenda o meči vrací k žánru a stylu, který ho proslavil.

Pojetí zločinecké cti

Byly to filmy Sbal prachy a vypadni a Podfu(c)k, které před dvaceti lety pomohly definovat jeho podobu moderní, zábavné a sofistikovaně vyprávěné gangsterky. Na ně pak navázal snímky Revolver a RocknRolla, z nichž ten poslední byl z roku 2008. Po více jak deseti letech se tedy vrací zpět k žánru, který ho takzvaně udělal a jenž pomohl spoluvytvářet. On ho vlastně nikdy neopustil, jak jsme viděli v Sherlocku Holmesovi nebo Králi Artušovi, jen tady znovu dostává svou čistou podobu.

Co se od časů jeho prvních dvou filmů, z nichž ten druhý, do něhož obsadil Brada Pitta, z něj udělal mezinárodní hvězdu, změnilo, je, že zestárl. Ritchiemu je 51 let a téma krize středního věku a jak se na jeho místo derou mladší tvůrci, ve své novince reflektuje prostřednictvím příběhu gangstera, který se chystá odejít, v podobném věku jako je dnes on, na odpočinek.

Co se oproti jeho filmům z doby před dvaceti lety změnilo je i sociální status gangsterů. Už to nejsou drobní podvodníci, kteří v karetní partii riskují krk kvůli sto tisícům dolarů jako ti z jeho debutu, nebo provozovatelé ilegálních boxerských závodů z Podfu(c)ku, ale jak již název napovídá, toto jsou gangsteři z vyšší společenské třídy. Nepohybují se v londýnských uličkách, ale mezi šlechtickou smetánkou a provozují byznys v hodnotě stovek milionů dolarů až miliard.

Tito gangsteři gentlemani jezdí v drahých autech, chodí vybraně oblečení a i jejich profesní etika se řídí pravidly, díky nimž nechtějí sklouznout na úroveň těch, kteří se je snaží připravit o jejich impérium. V tomto případě marihuanové, které tu stojí proti tomu heroinovému jako přijatelnější varianta obchodu s drogami.

Ritchie ale zároveň význam slova gentleman ve smyslu zločinecké cti problematizuje, když ukazuje, že mnohem víc ji má v sobě trenér v teplákové soupravě, který se do prodeje marihuanového impéria zaplete, než obchodníci s vybranou mluvou, kteří ho chtějí získat. Protože když jde do tuhého, nijak se ve způsobech od pouličních gangsterů neliší, ba naopak.

Prodej marihuanového impéria

To, o co se tu hraje, je chystaný prodej impéria, které vybudoval Mickey Pearson (Matthew McConaughey), největší pěstitel a obchodník s marihuanou na britských ostrovech. Mickey pochází z USA, z chudých poměrů, z nichž se přes studium na Harvardu, kde začal svým privilegovaným spolužákům prodávat trávu, vypracoval až na svou dnešní pozici. Byla to cesta lemovaná zločinem a násilím, z níž se teď ve středním věku chce stáhnout do ústraní, kde by mohl vést pokojný život se svou krásnou ženou Rose (Michelle Dockery).

Poklidný a hlavně finančně zabezpečený odchod do předčasného gangsterského důchodu mu má zajistit prodej jeho „firmy“ kolegům z oboru za nějakých čtyři sta milionů dolarů. Nejvážnějším zájemcem, s nímž jedná, je americký miliardář Matthew Berger (Jeremy Strong), ale ukáže se, že jich je mnohem víc.

Čínský obchodník s heroinem Lord George (Tom Wu) vysílá svého neodbytného zástupce, který si říká Dry Eye (Henry Golding) a k obchodu se připlete i naštvaný ruský oligarcha a bývalý agent KGB se svými hitmany. To ale zdaleka nejsou všichni, protože do jedné z laboratoří v unikátním komplexu skrytých pěstíren marihuany proniknou boxující dorostenci, kteří z krádeže trávy a srážky s ostrahou objektu vytvoří rapové video.

Do hry tak vstupují velcí gangsteři i kluci z ulice, zápasníci MMA, vedení svým trenérem (Colin Farrell), který se snaží vzniklou situaci urovnat. Ale je tu i šéf bulvárního plátku Dave (Eddie Marsan), zajímající se o vazbu Pearsona na šlechtickou rodinu s dcerou, závislou na heroinu a investigativní novinář a soukromé očko Fletcher (Hugh Grant), kterého pověří, aby o něm něco zjistil.

Filmově přibarvená realita

Právě Fletcher se stává vypravěčem příběhu a současně jeho aktérem, když kontaktuje Pearsonovu pravou ruku Raye (Charlie Hunnam) s nabídkou, že za tučný šek v řádech milionů si pro sebe nechá informace, které o kšeftech jeho šéfa zjistil a jež by mohly zhatit chystaný prodej jeho společnosti. Každý z aktérů se snaží na prodeji impéria něco trhnout a v atmosféře konkurenčního boje různých zájemců a jejich vzájemných podrazů se obchodní transakce mění v záležitost mnohem nebezpečnější.

Jak moc nebezpečná je, to se dozvídáme ústy vypravěče Fletchera, který nám celé dění přibližuje. Činí tak ale způsobem, který vyvolává pochybnosti, že u všeho, co líčí, skutečně byl. Fletcher události současně barvitě líčí i komentuje, fakta míchá s domněnkami a to celé stylem, který působí jako hodně přibarvená verze reality, určená pro filmový scénář, který, jak se ukáže, skutečně napsal.

Dění tak komentuje filmovými příměry a dává mu podobu filmového vyprávění, u něhož se můžete dohadovat, co je realita a co už výplod bujné fantazie nebo špatného vyhodnocení situace. Jistý si není ani posluchač v podobě Raye, protože ne u všeho byl nebo to vnímal jinak.

Nespolehlivý vypravěč

Rámcové vyprávění s Fletcherem jako nespolehlivým vypravěčem umožňuje Ritchiemu jako jednomu ze tří spoluscenáristů filmu se k některým situacím vracet, nahlížet je jinou perspektivou, až do sebe začnou ty informace, kdo z velkých i malých ryb v této hře o ovládnutí marihuanového byznysu má jaké zájmy, zapadat.

Ritchie, tak jak je jeho zvykem, představí nejdřív klíčové aktéry a pak je doplňuje těmi, kteří se k této transakci ať už vědomě nebo ne přimotali. Jejich linie se pak ve vyprávění postupně prolétají, zvraty se vrší, motivace aktérů se vyjevují, až konec ukáže, kdo vlastně uchystal na koho ten největší podraz.

Ritchie si přitom hraje s očekáváními diváků, minulost, zprostředkovanou pohledem Fletchera, střídá s přítomností a celé to působí důvtipně, i když pokud znáte režisérovu tvorbu, tak vás tato jeho narativní kombinatorika nepřekvapí.

Funkční, ale nepřekvapující naplnění schématu

Gentlemani jsou totiž přesně takoví, jak od Ritchieho očekáváte. S vrstevnatým a záměrně matoucím scénářem, zcizujícím efektem v podobě nespolehlivého vypravěče, rychlým tempem i střihem, peprným dialogy a květnatou mluvou gangsterů, násilím, které ale není až tak explicitní a je shazováno humorem a hereckými kreacemi, které vás budou bavit.

Nejvíc z nich asi ty dvě nejvděčnější. Hugh Grant opustil romantickou šarži a hraje tady s gustem slizkého a úskočného vyděrače se slušnou vyřídilkou, naopak Colin Farrell je tu za dobráka, který se za pomocí sportu snaží vychovávat pouliční grázly, aby se nevydali na cestu překračování zákona. Když tomu přesto nezabrání, uplatní svou kriminálnickou minulosti, kombinovanou se schopností komunikace při urovnávání sporů.

Režisérův styl vyprávění je snadno rozpoznatelný a Ritchie v rámci něho odkazuje jak na své vlastní starší filmy, tak se dopouští satirických popkulturních i politických narážek na Hollywood, pop music, Shakespearova Kupce benátského či brexit. Strefuje se do rasových stereotypů i britsko-americké rivality, občas, jako ve scéně videa s prasaty, pokouší hranici vkusu.

Jeho návrat k žánru chytrých a zábavných gangsterek v sobě obsahuje všechny esenciální prvky jeho tvorby. Nepřekvapuje už, ale tu stylovost a nadhled si stále drží. Jen by to chtělo do toho vyprávěcího i formálního vzorce, který sice funguje, ale nepřináší nic nového, přidat další ingredience, protože jinak se mu může klidně stát, že ho ti mladí tvůrci, deroucí se na jeho místo, budou brát jako až příliš spokojeného lva v džungli z jeho filmové metafory.

