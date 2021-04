Godzilla vs. Kong: souboj legendárních monster ve velmi zábavném provedení [recenze filmu]

Plusy Zábavné od začátku do konce

Překvapivě dobrá kamera...

...a také hudba

Lepší než přechozí filmy Minusy Spousta nesmyslů

Některé postavy jsou naprosto zbytečné 6 /10 Hodnocení

No, abych se vyhnul spoilerům, tak hned na začátku si pomůžu oficiálním textem distributora: "Legendy se střetnou ve filmu, kde se tito mýtičtí protivníci setkávají ve velkolepé bitvě věků a osud světa tak visí na vlásku. Kong a jeho ochránci podniknou nebezpečnou cestu, aby našli svůj skutečný domov, a spolu s nimi je Jia, mladá osiřelá dívka, s níž si Kong vytvořil jedinečné a silné pouto. Neočekávaně se ocitli na cestě rozzuřené Godzilly, která postupně ničí celou planetu. Epický střet mezi dvěma titány – vyvolaný neviditelnými silami – je pouze začátkem tajemství, které leží hluboko v jádru Země." Jasný, že?

Doporučení: mozek nechte vypnutý...

No, ve skutečnosti v popisu chybí hlavní zápletka filmu, kterou vám neprozradím, zároveň musím pochválit oficiální trailery – ty to neprofláknou. Překvapivě se tvůrcům podařilo dát do hromady poměrně funkční hlavní osu filmu, které vás vede od jednoho velkolepého souboje k druhému. A po pravdě – o ty jediné v podstatě jde. Jestli někdo čeká od takového filmu něco více (třeba dílo hodné Bergmana), tak si následující hlubokou depresi právem zaslouží.

Během filmu dostanou na zadnici naprosto všechny fyzikální zákony, které známe (i ty, které ještě neznáme). K tomu přidejte v podstatě zbytečnou postavu dívky z minulého filmu o Godzille (hraje ji Millie Bobby Brown ze Stranger Things) a její dva přátele. Kdyby je tvůrci vystřihli, tak byste si toho asi vůbec vůbec nevšimli, pouze by ubylo několik naprostých nesmyslů (... tak jo, asi by se musela trochu přepsat postava hlavního záporáka).

Ze známých tváří ještě poznáte Alexandera Skarsgårda (Legenda o Tarzanovi) a Rebeccu Hall (Iron Man 3), dvojice ale slouží spíše k vysvětlování, proč se vlastně vše děje. I když ve filmu o děj vlastně nejde... ale chápete, když to má být film, tak by nějaký děj mít měl, že ano.

... a bavte se

Jestli máte pocit, že se mi film nelíbil, tak se šeredně pletete. Je zábavný od prvního okamžiku, kdy se Kong za zvuku písně probudí, protáhne, poškrabe se na zadnici a jde si dát sprchu. Hned totiž víte, že tvůrci se rozhodli nebrat film vážně a bavit se. Doporučuji na tuto hru přistoupit a užívali si například výborného vizuálu, který je efektní, nic se neskrývá, souboje jsou parádně přehledné, kamera se chová fyzicky a nekrouží virtuálně kolem potvor – zjevně si vzali příklad z prvního filmu Pacific Rim - Útok na Zem režiséra Guillerma del Toro.

Ano, mohl bych tady vypsat mraky blbostí, které uvidíte. Základní chyby předchůdců se však tvůrci naštěstí vyvarovali – nesnaží se do filmu nacpat HLP (hluboký lidský příběh). Ale po pravdě – ten tady nikoho nezajímá. Fanoušci chtějí vidět hlavně legendární monstra v pořádné akci. Že to byl dobrý tah, dokazují celosvětové příjmy z tržeb, které už dosáhly 300 miliónů USD. Dle dostupných informací se plánuje pokračování. Takže... bavte se.

Godzilla vs. Kong