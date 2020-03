GoGEN BS 280B: za málo peněz hodně muziky v bezdrátovém balení [test]

Plusy výdrž

podsvícená tlačítka

powerbanka

NFC

zvuk v rámci kategorie Minusy malý objem

generický design

ochrana pasivů 7 /10 Hodnocení

Značka GoGEN je v našich končinách známá zejména díky televizorům – občas se jí totiž podaří dodat na trh povedený model za velmi příznivou cenu. Z hlediska portfolia se pak jedná o výrobce, v jehož nabídce toho najdete opravdu hodně, od zmíněných televizorů, přes meteostanice a tablety až po mikrosystémy a příslušenství pro audio-video.

V zásadě je nabídka velmi podobná tomu, co najdete u Sencoru a bohužel i v tomto případě nemá GoGEN příliš dobrou pověst, co se celkové kvality výrobků týče. Přesto jsme se rozhodli vyzkoušet v portfoliu nejvýše zařazený bezdrátový reproduktor s označením BS 280B.

Konstrukce a zpracování

Tvar reproduktoru je v tomto případě dán jeho vnitřní konstrukcí, kdy je použita dvojice aktivních měničů, doplněná o dva pasivní zářiče zabudované v bocích. Ačkoli se jedná o zástupce levnějších reproduktorů, nenese reproduktor známky špatného továrního zpracování.

Výrobce zde použil kombinaci plastu, gumy a odolné textilie, která kryje prakticky celé tělo. Vše je velmi dobře sesazeno, a tak asi jediné, co mírně vzbuzuje nedůvěru v tento reproduktor, je jeho nízká hmotnost v porovnáni s rozměry.

Horní straně dominuje plastová lišta s podsvícenými tlačítky, kterých je celkem osm. Vedle nich je očko k provlečení dodávaného textilního poutka pro snazší přenášení a manipulaci. Na zadní straně jsou malá gumová dvířka, ukrývající napájecí a audiokonektory.

Z hlediska odolnosti se reproduktor pyšní certifikací IPX7, avšak mínusové body získává kvůli nechráněným pasivním zářičům, které jsou navíc velmi blízko od hrany konstrukce – v případě JBL, které využívá shodné uspořádání je okraj kolem pasivů přeci jen o něco vyšší. Po stránce designu a konstrukce zkrátka nic moc převratného.

Ovládání

Jak již bylo uvedeno, tak ovládání je v režii osmičky tlačítek na horní straně, která jsou podsvícená a každé má svoji funkci. Zleva doprava najdete hlavní vypínač, tlačítko pro kontrolu stavu baterie, volič režimu přehrávání (BT nebo audiokabel), posun o skladbu zpět, multifunkční tlačítko, posun sklady vpřed, snížení a zvýšení hlasitosti.

Před řadou tlačítek jsou tři malé LED, informující i aktuálním stavu nabití baterie a také o průběhu nabíjení. Na opačné straně je pak NFC tak pro spárování přiblížením. Díky přehlednému rozmístění tlačítek a srozumitelným ikonám je ovládání velmi snadné a intuitivní, snad jen nějjaké hmatové rozlišovadlo tlačítek by mohlo ještě přidat plusové body. Samozřejmostí je také osazení mikrofonem a možnost využití reproduktoru pro hands free hovory

Po odklopení gumových dvířek na zadní straně na vás kouká micro-USB konektor pro nabíjení reproduktoru, USB-A pro nabíjení mobilu z powerbanky v reproduktoru a také zásuvka 3,5 mm pro připojení zařízení audiokabelem.

Použitá baterie má kapacitu 4000 mAh a měla by zvládnout přehrávání po dobu 22 hodin. V reálném testu jsme se nedostali tak daleko, ovšem 18,5 hodiny přehrávání při cca 70% hlasitosti je velmi slušný výsledek.

K dispozici je zde také funkce TWS pro spárování dvojice reproduktorů s možností využít je pro zvětšení stereoprostoru, kdy jeden reproduktor přehrává levý kanál a druhý zase naopak pravý kanál.

Hudební projev

Oč méně překvapivá je konstrukce a design reproduktoru, o to zajímavější je jeho hudební projev. Nutno však předeslat, že celkový udávaný výkon je 2× 5W, takže není možné čekat ohlušující projev, při kterém se třesou okenní tabulky.

Zejména překvapilo množství basů, které dokáže malá krabička vyloudit, vzhledem k objemu a výkonu si nemůžete očekávat silné basy, ovšem jejich hutnost je slyšet. Střední pásmo a vyšší frekvence jsou zde také dostatečně zastoupené, ovšem jejich přednes je mírně zastřený.

Pro blízký poslech udělá reproduktor velkou parádu, jakmile ale budete chtít jeho hlasitostí překřičet okolní zvuky, dostanete se do situace, kdy se zvukový projev jako by uzavře a zabalí do jedné hučící masy. To stejné platí u náročnější filmové hudby a efektů, reproduktor je sice dokáže přehrát, ovšem u komplexnějších skladeb již jde do limitu a zvuk není poslouchatelný, což je zkrátka dáno malým objemem.

Mluvené slovo je posazené trochu níž, než bychom očekávali, reproduktor se ale snaží o všesměrovou reprodukci a při vhodném umístění jej uslyšíte velmi dobře z různé pozice. Slabší je podání prostoru, který je více sevřený.

Verdikt

GoGEN BS 280B sice nepatří mezi výkonné reproduktory a se svými 10 W (2× 5W) má velmi širokou konkurenci. Na druhou stranu se však nesnaží hrát to, na co nestačí, což je dobře. Toto naladění vás donutí využívat jej spíše při nižší hlasitosti, kdy je reprodukce velmi příjemná.

Se zvyšující se hlasitostí se začíná zvuk slévat a při maximu je neposlouchatelný. Od toho by se mělo odvíjet také vše rozhodování při koupi – reproduktor je ideálním doplňkem k notebooku nebo počítači, když nechcete pořizovat větší reproduktory, protože byste je nevyužili. Stejně tak dobře poslouží pro ozvučení malých prostor jako je kuchyně nebo balkon. V těchto případech se utká s nástrahami se ctí a naopak překvapí relativně vyváženým projevem v rámci svých možností.

Velkou devizou testovaného modelu je odolná konstrukce s přehlednými a podsvícenými tlačítky a zejména pak obří výdrž, kdy zvládne akumulátor utáhnout téměř 20 hodin reprodukce. Předpokládám, že u méně dynamické hudby a při cca poloviční hlasitosti se bez problém dostanete i přes 20 hodin výdrže.

GoGEN BS 280B

Cena: od 1 399 Kč