Google Cast nahradí Chromecast. Mění se pouze název, ostatní zůstává beze změny

Z televizorů s operačním systéme Google TV, ale i ze spousty audiozařízení s podporou bezdrátového streamování hudby ze sítě znáte asi pojem „Chromecast built-in“. Nyní Google potichu změnil název Google Cast.

Abychom byli historicky konkrétní, tak do roku 2016 používal Google název Google Cast pro technologii, kterou využíval dongle Chromecast. Dnes už samozřejmá záležitost byla relativní novinkou, která přicházela spolu s uvedením prvních televizorů se systémem Android TV, ostatně jsme tehdy o této funkci psali. Následovně Google začal používat označení „Chromecast built-in“, aby bylo jasné, že daný televizor, v sobě už má integrovaný dongle Chromecast.



První generace donglu Google ChromeCast

Ten už je ve verzi Google Chromecast 4 (test zde), která má kompletní systém Google TV a dostanete k tomu dálkovým ovladač. V podstatě se tak Google názvem „Google Cast“ vrací k původnímu označení technologie. V dnešní době navíc tato technologie není vázána jen na systém Android, ostatně LG na CESu 2024 oznámila, i televizory LG s OS WebOS budou mít integrovaný Chromecast.

Pokud tedy budete kupovat nové zařízení a místo funkce Chromecast built-in najdete nápis Google Cast, tak máte co jste hledali. Je to to samé.

Zdroj: Google