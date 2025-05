Google chce být nový Apple. Začal investovat do filmů a seriálů, aby v nich byly Androidy a AI

Google založil novou iniciativu nazvanou 100 Zeros, s níž by chtěl proniknout do produkce televizní a filmové tvorby. V ní se již americká firma angažovala před lety, když měla ambici z YouTube udělat druhý Netflix a financovala vlastní pořady pod značkou YouTube Originals. 100 Zeros na to jdou jiným směrem.

Ve spolupráci s Range Media Partners (RMP) bude investovat do vzniku nových filmů a seriálů, které mají ukazovat přínos moderních technologií. Typicky půjde o projekty nějak dotýkající se AI nebo virtuální či rozšířené reality.

RMP má pro 100 Zeros vytipovat scénáře nebo projekty, do nichž by se měl Google zapojit. První šanci měl u loňského malého hororu Cuckoo, kde se logo společnosti objevilo v úvodních titulcích. Tam ale ještě žádné googlovské produkty nehrály žádnou úlohu.

100 Zeros se prý ale nemá primárně zabývat product placementem a Google neinvestuje miliony dolarů na to, aby herci nutně používat Android a jiného jeho produkty. Na to už se Google ostatně spojil s firmou United Talent Agency, takže postavy v seriálu Bílý lotos nebo filmu Čarodějka (Wicked) používají telefony Pixel.

Co znamená 100 Zeros 100 zeros, čili v překladu sto nul, se odkazuje k číslu googol. To je deset sexdeciliard, jednička a za ní sto nul. Googolem se inspirovali Larry Page a Sergej Brin, když vymysleli název společnosti Google.

Google se tak snaží i o to, aby byl Android více vidět. Přestože je to nejpoužívanější mobilní platforma na světě, mainstreamový divák vidí, že lidé používají iPhony a Macy. Apple byl s filmovým průmyslem vždy jedna ruka.