Google má levnější přehrávač do obýváku. Chromecast s Google TV ale nepodporuje 4K

Po včerejšku známe podobu již sedmého Chromecastu. Snadno byste si jej mohli splést s tím s předchozím, protože na první pohled vypadá stejně, jen však uvnitř trochu vykastrovaný, aby mohl být levnější.

Již název Chromecast with Google TV (HD) naznačuje hlavní změnu. Oproti dva roky starému modelu se rozlišení omezuje jen na HD, konkrétně 1080p při 60 snímcích za sekundu. Vyšší model si poradí i se 4K. Novinka podporuje i HDR (HDR10, HDR10+ a HLG), ale zmizel Dolby Vision. Rozumí si však se zvukovými formáty Dolby Digital (Plus) a skrz HDMI umí do AV receiveru poslat i Atmos.

Chromecast má tvar bílého oválu, z něhož trčí HDMI (včetně CEC). Na druhé straně je pak zdířka s oboustranným konektorem USB-C sloužícím k nabíjení, případně také ethernetový adaptér. Ten ale není potřebný, protože Chromecast nabízí Wi-Fi 5 a pro streamování ve Full HD nepotřebuje kdovíjakou rychlost.

Co je však hlavní, ani levnější Chromecast již není pouze pojítkem mezi mobilem/počítačem a televizorem, ale díky systému Google TV funguje jako plnohodnotný přehrávač s tisícovkami aplikací všeho druhu. Díky přiloženému dálkovému ovladači ani není závislý na mobilu. Co se verze týče, tak zde bude Android TV 12, dražší 4K verze dostane upgrade místo stávajícího systému Android TV 10.

Zařízení Rozlišení Síť Rozhraní Vydání Chromecast 1 1080p30 Wi-Fi 4 HDMI, microUSB 07/2013 Chromecast 2 1080p30 Wi-Fi 5 HDMI, microUSB 09/2015 Chromecast 3 1080p60 Wi-Fi 5 HDMI, microUSB 10/2018 Chromecast Audio jen zvuk Wi-Fi 5 HDMI, microUSB, audio jack, Mini Toslink 09/2015 Chromecast Ultra 2160p30, HDR Wi-Fi 5 HDMI, microUSB 11/2016 Chromecast with Google TV (4K) 2160p60, HDR Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 HDMI, USB-C 09/2020 Chromecast with Google TV (HD) 1080p60, HDR Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 HDMI, USB-C 09/2022

A o kolik je tedy levnější? Chromecast with Google TV (4K) se v USA prodává za 50 dolarů, novinka je za 30 babek. Google v Česku pořád ještě nerozjel oficiální distribuci, ale tuzemské e-shopy k nám Chromecast vozí na vlastní pěst. Ten stávající se prodává od 1700 Kč, což zhruba odpovídá americké ceně plus DPH. Novinku německý Amazon nabízí za 40 Euro, u nás mohla stát asi tisícovku.