Grado RS1x Reference Series, High-End sluchátka ručně vyráběná v USA. Nová generace je tu

Před 31 lety firma Grado vyrobila svá první sluchátka. Ta jsou někdy považována za první dynamická sluchátka s audiofilskou kvalitou. Popularitu jim zajišťuje nejen jejich unikátní vzhled, ale i fakt, že jsou ručně montovaná přímo v Brooklynu.

Nyní přichází na trh jejich nejvyšší model v nové generaci – sluchátka Grado RS1x Reference Series. Jsou prvními sluchátky Grado, která jsou osazena většími 50mm měniči X Drivers. Ty jsou odlehčené a speciálně vyladěné a vyznačují se výkonnějším magnetem i cívkou se sníženou hmotností. Měniče jsou přitom ručně párovány, rozdíl je maximálně 0,05 dB. Udávaný frekvenční rozsah je 12 Hz až 30 000 Hz, impedance 38 ohmů.

Poprvé také byly ve sluchátkách Grado použity tři různé druhy dřeva. Pouzdro je vyrobeno z javorové objímky, konopného jádra a překrytí z velmi pevného dřeva cocobolo. To ve spojení s novým 50mm měničem X Driver dle Grada umožnilo posunout charakteristický zvuk na novou úroveň – ve výsledku má být zvuk plný, dynamické a reálně definovaný.

Spolu s měniči byly pro RS1x přepracovány i kabely a hlavový most. Osmižilový měděný kabelem je uloženým v odolnějším vnějším opletu, v této kategorii překvapí nikoliv odnímatelné řešení, ale naopak pevné spojení s měniči (dle Grada pro dosažení maximálního výkonu). Pro ty, kteří chtějí mít sluchátka zakončená XLR konektorem, tak za příplatek je to možné, ale samozřejmě je to nutné zvolit hned při koupi, protože jak jsem zmínil, tak kabely jsou pevně připojeny a pro symetrické připojení je nutný další kabel na rozdíl od jednostranného. Hlavový most je kovový, z kůže a prošívaný bílou nití.

Podle prvních zahraničních recenzí jsou sluchátka Grado RS1x Reference Series výborná. Zvuk je lineární, ale nikoliv sterilní, muzikální, dynamický, detailní, otevřená a vzdušný. Samozřejmostí je široce vykreslený prostor. Vzhledem ke konstrukci však zůstávají lehká a pohodlná, což umožňuje mnohahodinový poslech.

V ČR se nová sluchátka Grado RS1x Reference Series dají nyní objednat, oficiální cena je 20 590 Kč, vzhledem k zájmu z celého světa a ruční výrobě na ně ale budete čekat.

Zdroj: Grado, Audigo.cz