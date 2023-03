Gramodesky se vracejí. Polovina lidí, kteří je kupují, přitom vůbec nemá gramofon. LP ale i dnes mají smysl

V roce 2019 se dělal také průzkum, kolik je kupujícím gramodesek vlastně let. Zastoupeny jsou všechny věkové kategorie. Od puberťáků, přes mládež a střední věk, až po pamětníky dob, kdy LP zažívala největší slávu. Muži a ženy kupují gramodesky prakticky stejně, například v USA je poměr 48 % vs. 52 % ku prospěchu mužů.

Ovšem nic neroste do nebe a také gramodesky začínají narážet na strop. Jestliže v letech 2019/2020 byl meziroční nárůst prodejů 46,2 % a v roce 2020/2021 dokonce 51,4 %, mezi roky 2021 a 2022 prodeje narostly jen o 4,2 %.

Klasické gramodesky se již několik let těší stále většímu zájmu kupujících. Jak je vidět v grafu, zájem o vinyl jde ruku v ruce s růstem streamovacích služeb. A v roce 2021 už zisky z prodejů obstarožních LP desek překonaly „moderní“ CD.

Proč se vlastně gramodesky vracejí

Lidé i v době streamované hudby chtějí mít něco fyzického v ruce. Velké obaly gramodesek vypadají dobře a přiznejme si, že v tom hraje roli také jejich retro styl. Neboť retro a spousta toho, co patří k minulosti, je stále více populární. Svůj podíl na propagaci vinylů mají i samotní hudebníci, neboť dost často si vydávají gramodesky sami a příjmy z nich jdou do jejich kapsy. Je to pro ně daleko větší jistota než příjmy ze streamovacích služeb.

Pokud jde o zvukovou kvalitu, mnoho posluchačů říká, že preferují hřejivý a autentičtější zvukový zážitek, který gramodesky poskytují v porovnání s digitální hudbou. Zde má ale velký vliv celý reprodukční řetězec, který člověk vlastní. A ruku na srdce, u „vyšší kvality a analogového zvuku“ půjde často spíše o zbožné přání než o realitu. Stále populárnější jsou totiž gramofony s Bluetooth, ke kterým je připojený bezdrátový reproduktor. Takže téma „kvalita“ nechme raději na jindy.



Oblíbené jsou gramofony Audio-Technica. Nejsou drahé a už poskytují dobrou kvalitu pro běžný poslech

V retro době se gramofony staly také módním doplňkem. Také gramodesky mají v interiérech své místo coby designový prvek; což potvrzuje výše uvedený průzkum, že velkou část zakoupených desek nikdo nikdy nepřehraje. Pro mnoho lidí mají gramodesky také sběratelskou hodnotu a často jsou zajímavým kouskem pro milovníky hudby a historie.



Hodně firem nabízí levné gramofony v retrostylu. Jako dekorace mohou míst smysl, ale jestli myslíte poslech desek alespoň trochu vážně, tak se jim vyhněte

A pak jsou tu rituály. Když si chcete pustit elíčko, tak to nejde udělat prostřednictvím aplikace na mobilu. Je třeba vzít desku a položit ji na gramofon, pokud nemáte automatický, tak nastavit jehlu na začátek a spustit ji. Přeskakování skladeb také není tak jednoduché, jako u CD či na Spotify. Musíte zvednout zadnici a udělat to ručně. A také fyzický a rozměrný obal alba, který si můžete u poslechu prohlížet, je něco, co potěší.

Proč se gramodeskám vyhnout? A proč si naopak gramofon pořídit?