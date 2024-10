Gramofon Audio-Technica AT-LP8X určený pro náročnější milovníky hudby má nabídnout kvalitu i pohodlí

Japonská Audio-Technica má poměrně bohatou nabídku gramofonů, přičemž velmi oblíbené jsou cenově dostupné plně automatické přístroje. Nyní přidává model AT-LP8X , který se určený audiofilům i milovníkům vinylů. Novinka má nabídnou „vytříbený, přesný zvuk a pohodlný poslech“ a uživatelsky přívětivé ovládání poloautomatického systému.

Design gramofonu vychází z klasických modelů značky z 60. a 70. let. Má hliníkové raménko ve tvaru písmene J a novou odnímatelnou hlavicí (AT-LT10) osazenou přenoskou AT-VM95e. Novým zvedacím mechanismus raménko na konci desky automaticky zvedne a zastaví motor – u gramofonu s přímým pohonem jde o vzácnou funkcí, ta nejenže snižuje riziko opotřebení nebo poškození jehly, ale zaručuje pohodlný a bezproblémový poslech. Raménko se pouze nevrátí zpět do opěrky ramene, jako to dělají plně automatické gramofony.

Audio-Technica AT-LP8X podporuje tři rychlosti přehrávání desek - 33 1/3, 45 a 78 otáček za minutu. Nechybí robustní MDF základna gramofonu, výškově nastavitelné nožičky a masivní 25mm hliníkový talíř s 2,5mm gumovou podložkou. Jehlu přenosky je možné snadno vyměnit za stejnou nebo kvalitnější variantu, k dispozici je jehel řady VM95.

Model míří na náročné posluchače, kteří chtějí poloautomat, přičemž na rozdíl od podstatně levnějšího manuálního modelu AT-LP5X postrádá novinka AT-LP8X další výbavu, jako je například vestavěný předzesilovač, či port USB pro ripování vinylů do souborů MP3 souborů.

Oficiální cena gramofonu Audio-Technica AT-LP8X je 999 Euro, v ČR stojí 25 290 Kč.

Zdroj: Audio-Technica

