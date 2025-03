Gramofon Pro-Ject AC/DC stylovým designem míří na fanoušky slavné rockové skupiny. Nechybí ani LED osvětlení

Společnost Pro-Ject se ráda pouští do designových variant svých gramofonů. Ve speciální edici nabízí unikátní modely inspirované logy a deskami slavných kapel. Mezi sběratelskými verzemi najdete například The Beatles Yellow Submarine, The Dark Side of the Moon nebo Metallica. Nyní rozšiřuje řadu Artist Series o gramofon AC/DC, který se opět výrazně odlišuje od běžné produkce.

Jak je z názvu zjevné, nový gramofon je určen pro fanoušky slavné rockové skupiny AC/DC. Základna i raménko mají tvar blesku, kombinace černé a červené je zvýrazněna LED podsvícením, takže gramofon působí nápadně, ikonicky a lehce ďábelsky. Základ je vyroben z 28mm MDF desky, ta se stará o snížení nežádoucích vibrací a zajišťuje stabilitu. Nerezová osa 10mm akrylátového talíře je uložena v bronzovém pouzdře. O stabilitu se starají výškově nastavitelné hroty. Celek má hmotnost 6 kg.

Gramofon s řemínkovým pohonem má nové 218,5cm akrylátové raménko ve tvaru loga kapely s pružinovým anti-skatingem, a je osazen opět stylově červenou přenoskou Ortofon 2M. K dispozici jsou rychlosti 33⅓ a 45 otáček za minutu, které lze se přepínají elektronicky. Společnost Pro-Ject slibuje „dynamický, detailní zvuk“ ihned po vybalení z krabice. Předzesilovač není vestavěn, takže je potřeba jej dokoupit, nebo připojit zesilovač s předzesilovačem pro gramofon s MM přenoskou.

Gramofon Pro-Ject AC/DC se má začít prodávat během března, oficiální cena je 1 299 euro, tedy zhruba 33 490 Kč.

Zdroj: Pro-Ject